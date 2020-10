Lännen Media: Helsinki-Vantaan koronakoirien tulevaisuus auki – rahoitus katkeaa vuoden lopulla

Valtio on rahoittanut neljän kuukauden pilottihanketta 300 000 eurolla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman koronakoirien pilottihankkeen rahoitus katkeaa vuoden lopulla, ja hankkeen jatko on auki, kertoo Lännen Media. Valtio on rahoittanut neljän kuukauden pilottihanketta 300 000 eurolla, joka on kulunut koirien ja niiden ohjaajien tekemään työhön, ei uusien koirien koulutukseen.

– Jos koiria aletaan kouluttaa kymmeniä, se tulee maksamaan kymmeniä tai satoja tuhansia euroja. Sitä rahaa ei ole olemassa vielä ennen kuin saadaan pilotista tulokset. Täytyy miettiä, onko valtio tulossa tähän jollain isommalla rahoituksella, sanoo Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Lännen Medialle.

Koirien haistelemista näytteistä noin prosentti on ollut positiivisia. Parin viikon päästä alkavassa tutkimuksessa arvioidaan sitä, kuinka hyvin koirat soveltuvat tartuntojen jäljittämiseen.

Uusien koronakoirien koulutukseen kaivataan lahjoituksia, koska julkisia varoja hankkeeseen ei ole saatu.