13-vuotiaiden raju ulosajo Vaasassa: poliisi kertoo tutkinnan etenemisestä MTV:lle – pitää tapausta aivan poikkeuksellisena

MTV kertoo, että poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan auto oli otettu käyttöön luvatta turmassa mukana olleen nuoren perhepiiristä.

Vaasassa tapahtui torstain vastaisena yönä liikenneonnettomuus, jossa neljän 13-vuotiaan nuoren pakomatka päättyi rajuun ulosajoon.

Poliisia paennut auto ehti ennen onnettomuushetkeä kiihdyttää arvion mukaan jopa 140 kilometrin tuntivauhtiin. Ulosajon jälkeen auto syttyi tuleen.

Turmassa loukkaantuivat kaikki autossa olleet neljä 13-vuotiasta, yksi heistä vakavammin. Nuoret kuljetettiin onnettomuuspaikalta sairaalaan.

Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoo MTV Uutisille, että nuoria tultaneen kuulemaan ensi viikon loppupuolella, jos he ovat siinä kunnossa.

– Ei ole tullut ilmi mitään sellaista, että luvallisesti olisi annettu auto käyttöön alaikäisille. Tähänkin saamme selvyyden, kun nuoria kuulustellaan, Appel kommentoi MTV Uutisille.

Kolaroitu auto oli siirretty sivuun onnettomuuspaikalta torstaina,­

Appel toteaa MTV:lle pitävänsä onnettomuutta poikkeuksellisena.

– En muista 20-vuotisen virkaurani varrelta alueeltamme tapausta, jossa olisi ollut mukana näin nuoria ja lopputulos olisi tällainen. Se on harvinaista. Alaikäisiä kuljettajia toki on välillä liikenteessä, mutta en muista tämäntyyppistä tapausta.

Työvuorossa ollut vanhempi konstaapeli kertoi perjantaina Pohjanmaan poliisilaitoksen Facebook-sivuilla julkaistussa kirjoituksessa hetkestä, jolloin hän saapui turmapaikalle ja huomasi palavan auton metsän reunassa hyvän matkaa tiestä.

Auton ulkopuolella makasi neljä nuorta, joista kaksi näytti olevan tajuttomia ja kaksi tajuissaan. Vanhempi konstaapeli kertoi auttaneensa nuoria kauemmaksi auton luota ennen kuin se roihahti ilmiliekkeihin.

Vanhemman konstaapelin mukaan myöhemmin selvisi, että vain yksi nuorista käytti turvavyötä.

– Meidän on vaikea ymmärtää miten auto on päätynyt sinne missä se on, mutta hetken kuluttua voimme todeta auton tehneen 48 metrin ilmalennon ajaessaan rampille. Yön aikana selviää, että ainoastaan yksi autossa olleista henkilöistä on käyttänyt turvavyötä. Siinä vaiheessa, kun auto on ilmalennon jälkeen iskeytynyt maahan ovat muut lentäneet autosta ulos. On ihme, että kaikki autossa olleet ovat elossa.

Tilanne tapahtui puolenyön jälkeen torstain vastaisena yönä, kun Mustasaaren Rantatiellä poliisipartiota vastaan ajoi henkilöauto, jonka epävarma eteneminen herätti partion huomion.

Partio suuntasi auton perään ja väläytti pysäytysvaloja. Henkilöauto kääntyi Rantatieltä moottoritien liittymälle ja pysähtyi. Kun poliisipartio nousi autosta tarkastaakseen tilanteen, autoilija kiihdytti kovalla vauhdilla ja jatkoi moottoritietä kohti Vaasan keskustaa.

Partio seurasi autoa ja näki sen kääntyvän liittymästä Tarhaajantielle. Tämän jälkeen partio menetti hetkellisesti näköyhteyden autoon. Partio jatkoi auton perään ja huomasi pian moottoritien rampin tasoliittymässä auton tulessa ojassa.

Pelastuslaitoksen aiemmin kertoman arvion mukaan ulosajon syynä oli ajoneuvon hallinnan menetys. Nopeutta autolla oli turmahetkellä arviolta 140 kilometriä tunnissa. Rajoitus onnettomuuspaikalla on 120 kilometriä tunnissa.

Poliisi tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Koska nuoret ovat rikosoikeudellisen vastuuiän alapuolella, kyse on tästä eteenpäin enemmän lastensuojelu- kuin poliisiasiasta.