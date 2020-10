85-vuotiaan naisen taposta syytetyn erikoinen puolustus – ei tunnistanut uhria anopikseen

Mies kertoi oikeudelle olevansa käytännössä sokea.

Tamperelaismiestä syytetään 85-vuotiaan anoppinsa taposta.

Mies on asunut samassa asunnossa vaimonsa ja anoppinsa kanssa. Syytteen mukaan mies kävi viime heinäkuussa anoppinsa kimppuun ja tönäisi tämän päin lasivitriiniä.

Kun anoppi kaatui, mies jatkoi vanhuksen rusikoimista lyömällä ja potkimalla. Väkivalta johti siihen, että anoppi kuoli myöhemmin sairaalassa.

Tapausta alettiin käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime tiistaina. Mies katsoi, että henkirikoksessa oli kyse korkeintaan surmasta, sillä hän ei tunnistanut uhria anopikseen.

Rikosnimikkeenä surma on suhteellisen harvinainen, ja kansankielessä se tunnetaan ”lievänä tappona”. Käytännössä kyse on taposta, joka on tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa. Surman rangaistusasteikko on 4–10 vuotta vankeutta, tapon 8–10 vuotta.

Mies kertoi oikeudelle pitkään jatkuneista terveysongelmistaan. Hän oli saanut aivoinfarktin vuonna 2019, eivätkä muisti ja näkökyky ole sen jälkeen olleet entisellään. Hän on käytännössä sokea, ja parin metrin päässä olevat ihmisetkin hän erottaa vain hahmoina.

Tekopäivänä mies oli riidellyt vaimonsa kanssa. Hän oli uhannut lyödä vaimoaan ja kun vaimo oli lähtenyt ulos, miehen mukaan vaimo oli esittänyt vastauhkauksen:

– Nyt tulee semmoiset miehet jotka listii.

Jossain vaiheessa asunnossa oli soinut puhelin, jonka soittoääntä mies ei sanojensa mukaan tunnistanut. Hän oletti anopin lähteneen vaimon mukaan, joten hän oletti asunnossa olevan tunkeilijoita. Hän ryntäsi makuuhuoneeseen ja ”käynnisti hyökkäyksen”.

Mies kertoi, että oli töninyt ja lyönyt hahmoa, muttei potkinut. Hänen tarkoituksenaan oli poistaa tunkeilija asunnosta, mutta sitten hän tunnisti uhrin kaulassa olleesta huivista anopikseen. Tilanne oli loppunut siihen.

Pirkanmaan käräjäoikeus ei uskonut miehen erikoista selitystä. Alakerran asukas oli kuullut useita avunhuutoja, eikä ole uskottavaa, ettei mies olisi tunnistanut anoppiaan äänestä. Lisäksi mies oli vielä esitutkinnan aikana kertonut havahtuneensa juuri ”mummun puhelimen” soittoääneen.

Mies myös vähätteli käyttämäänsä väkivaltaa. Vanhuksen vammat olivat laaja-alaiset, ja miehen jalkaterästä ja varpaiden välistä löytyi verta. Käräjäoikeus katsoi, että mies oli kiistämisestä huolimatta myös potkinut anoppiaan.

Käräjäoikeus totesi, että mies on menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan vielä perjantaina antanut lopullista ratkaisua asiassa, sillä mies oli pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen ja siihen suostuttiin.

Käräjäoikeus antaa asiassa ratkaisunsa mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen.