Suurin koronatartuntojen ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohden on Vaasan sairaanhoitopiirissä (177,8) ja pienin Satakunnassa (5,6).

Suomessa on raportoitu 235 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 096 tartuntaa, mikä on 1 124 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 972 uutta tartuntaa.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 37 ihmistä, mikä on kuusi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on viisi ihmistä. Heidän määränsä on pysynyt samana kuin keskiviikkona.

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 346.

Lue lisää: Pääkaupunkiseudulle tuli uusi koronasuositus – koskee yksityistilaisuuksia

Vaasassa kielletään yli kymmenen ihmisen kokoontumiset

Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle on määrätty maanantaista alkaen kymmenen ihmisen kokoontumisrajoitus kolmeksi viikoksi, tiedottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä oli vedonnut aviin, jotta kymmenen ihmisen yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset kiellettäisiin. Avi kieltää 12. lokakuuta lähtien kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen ihmistä. Määräys kestää 31. lokakuuta saakka.

Yleisötilaisuuksia ovat ryhmän mukaan esimerkiksi konsertit, elokuvanäytökset ja urheiluturnaukset. Yleisiä kokouksia sen sijaan ovat esimerkiksi julkiset mielenosoitukset.

Avin mukaan määräys on välttämätön koronaviruksen leviämisen estämiseksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Avi arvioi rajoituspäätöstä uudestaan, mikäli alueen tartuntatilanne ei olennaisesti muutu.

Viimeisen vuorokauden aikana Vaasassa on raportoitu THL:n mukaan 13 uutta koronavirustartuntaa.

Kanta-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla muutoksia kokoontumissuosituksiin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suosittaa yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksista pidättäytymistä. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi sairaanhoitopiirin mukaan järjestää, jos turvavälejä sekä voimassa olevia ohjeistuksia kasvomaskien käytöstä ja käsihygieniasta pystytään noudattamaan.

– Yksilöt voivat yhteisesti suositusten mukaan toimimalla mahdollistaa epidemian leviämisen estämisen lisäksi muun yhteiskunnan auki pysymisen. Tarkalla toiminnalla niin yksilö- kuin yhteisötasolla voimme rajata arkeamme koskevaa haittaa, jota koronaepidemia aiheuttaa, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä tiedotteessa.

Tapahtumajärjestäjien on sairaanhoitopiirin mukaan varauduttava perumaan tai keskeyttämään tilaisuus, mikäli turvatoimia ei pystytä noudattamaan.

Suositus kokoontumisrajoituksista alkaa 12. lokakuuta ja päättyy 1. marraskuuta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri arvioi suosituksen jatkamista viikoittain ottaen huomioon paikallisen epidemiatilanteen ja terveydenhuollon kantokyvyn.

Kanta-Hämeessä on THL:n mukaan 23,4 koronatapausta 100 000:ta asukasta kohden. Sairaanhoitopiirissä on raportoitu 40 uutta koronavirustapausta kahden viime viikon aikana, kun tartuntojen määrä edellisen kaksiviikkoisjakson aikana oli 32 uutta raportoitua tartuntaa.

Myös pääkaupunkiseudulla koronakoordinaatioryhmä päätti eilisessä kokouksessaan, että yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia suositellaan välttämään. Ryhmän suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia ja juhlia joulun aikana.

Lisäksi urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ihmisiltä ruvetaan edellyttämään maskien käyttöä.

Vaasan sairaanhoitopiirissä suurin ilmaantuvuusluku

Koronaviruksen keskimääräinen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 36,7 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Pohjanmaalla Vaasan sairaanhoitopiirissä. Siellä on 177,8 koronavirustartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Toiseksi suurin ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla (64,6) ja kolmanneksi suurin Pohjois-Karjalassa (28,7).

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Satakunnassa (5,6), Päijät-Hämeessä (8,6) ja Kymenlaaksossa (9,2).

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu 11 580. Testejä on tehty THL:n mukaan 1 159 747 kappaletta ympäri maan.

Suomen väestömäärään suhteutettuna koronavirustapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 209 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.