Pääkaupunkiseudulle tuli uusi koronasuositus – koskee yksityistilaisuuksia

Pääkaupunkiseudun koronanyrkin mukaan korona leviää tällä hetkellä huolestuttavalla tavalla perhetilaisuuksissa ja yksityistapahtumissa.

Pääkaupunkiseudun korona­koordinaatioryhmä päätti eilen torstaina pidetyssä kokouksessaan uusista paikallisista toimista koronatilanteessa.

Perjantaina julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että nyt päätetyt uudet suositukset ja toimenpiteet keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa.

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi pääkaupunkiseudulla lainkaan.

– Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi lainkaan. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia, koronanyrkki tiedottaa.

–Älkää järjestäkö yli 20 hengen yksityistilaisuuksia, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori twiittasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksen.­

Syynä suositukselle on nyrkin mukaan se, että korona leviää tällä hetkellä huolestuttavalla tavalla perhetilaisuuksissa ja yksityistapahtumissa.

Huomiota kiinnitettiin myös isojen urheilu- ja kulttuuritapahtumien turvallisuuteen.

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki suositteli jo aiemmin tällä viikolla yksityisille elinkeinonharjoittajille, että ne edellyttäisivät asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä tiloissaan ja tilaisuuksissaan.

Kasvomaskejaa käyttäviä asiakkaita K-Citymarket Jumbossa Vantaalla.­

Nyt kerrotun mukaan suositus koskee elinkeinonharjoittajia, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupat, kauppakeskukset, kulttuuripalvelut ja urheilutapahtumat.

– Kaupungit lähettävät isoja tapahtumia järjestäville tahoille yhteisen kirjeen, jossa korostetaan turvallisuusohjeiden noudattamisen merkitystä ja maskien käytön tärkeyttä sekä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskien käyttöä tilaisuuksissaan. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät vastaavat terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Yleisöä SM-liigan ottelussa HIFK vastaan Pelicans Helsingin jäähallissa tiistaina 6. lokakuuta.­

Myös Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori twiittasi suosituksista tuoreeltaan perjantaina.

– Suositus pääkaupunkiseudulle: Älkää järjestäkö yli 20 hengen yksityistilaisuuksia. Kannustamme myös urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestäjiä edellyttämään maskien käyttöä kävijöiltä, Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa. Tiedotteen mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset on pantu alueella toimeen, ja paikallisten suositusten tehtävä on täydentää valtakunnallisia asetuksia ja suosituksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.