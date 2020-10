Lasse Lehtisen kolumni: Kuka mitäkin on

Tolkullisiin demariajatuksiin voi vanhemmiten päätyä, vaikka ottaisi nuorena vauhtia kauempaa vasemmalta. Mutta demarin määrämitta löytyy Hietaniemen hautausmaalta Helsingissä, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Aika ajoin joku hyvää tarkoittava kansalainen esittää, että aatteellisesti kuuluisin oikeastaan muualle kuin sosialidemokraattien joukkoon. Usein ehdottajat ovat kansanliikkeemme jäseniä.

Olen minäkin pannut merkille eri puolueissa vaikuttavia henkilöitä, joiden ajatukset ja avaukset kuulostavat perinteisen sosialidemokraattisilta. En silti ehdota heille puolueen vaihtoa.

Siitä pitäen, kun Jari Lindström ilmaantui perussuomalaisiin, hän on minulle ollut vilpitön demari, joka puhujaan kyllästyneenä meni työväentalon pihalle tupakalle mutta ei löytänyt takaisin. Eikä hän ole ainoa eksynyt, siitä persujen kannatus kertoo karulla tavalla.

Osmo Soininvaaran mielestä vihreiden olisi syytä pohtia suhdettaan muutamaan poliittisesti herkkään asiaan. Niitä ovat vaikkapa ydinvoima, yksityisautoilu ja yksittäisten luontokohteiden suojelu suhteessa kaavoituksella saavutettavaan laajempaan etuun. Nimenomaan ydinvoiman vastustamiseen puolue tuhlaa Oden mielestä liikaa ruutia. Järkidemarin puhetta.

Tolkullisiin demariajatuksiin voi vanhemmiten päätyä, vaikka ottaisi nuorena vauhtia kauempaa vasemmalta. Demarina maakuntajohtajaksi valittu Matti Viialainen ja kansalaispalkkaa kannattava Björn Wahlroos ovat kelpo esimerkkejä.

Viime mainitulla ei ole ollut hyvää sanottavaa Suomen sossuista, mutta Ruotsin demareita hän on äänestänyt jaloillaan. Länsinaapurissa toverit oppivat aikoinaan kantapään kautta, että lypsävää lehmää ei pidä tappaa tai karkottaa muille laitumille.

Ruotsi poisti perintöveron ja sai superrikkaita veropakolaisia paluumuuttajiksi. Siellä on myös lakattu keräämästä niin kutsuttua hyvätuloisten solidaarisuusveroa. Tehokkaasti työllistävää kotitalousvähennystä korotetaan, päinvastoin kuin Suomessa, jossa sitä tämän vuoden alussa laskettiin.

” Ruotsi on hoitanut talouspolitiikkaansa vuosikymmenet paremmin kuin Suomi.

Ruotsi on hoitanut talouspolitiikkaansa vuosikymmenet paremmin kuin Suomi. Ensi vuoden alussa Ruotsi laskee ansiotulojen ja eläkkeiden verotusta kautta linjan. Se on nopea ja vähiten byrokratiaa vaativa tapa elvyttää kulutusta. Sikäläiset demarit ymmärtävät, että hyvinvointivaltion menot maksetaan kruunuilla, ei prosenteilla.

Duunareillakin menee Ruotsissa ihan mukavasti. Maassa on lakisääteinen minimipalkka. Työntekijät osallistuvat yritysten hallintoon, liitoilla on etuoikeus sopimusten tulkintaan ja irtisanominen on mutkallista.

Juhana Vartiainen oli demari Ruotsissa, ja yritti olla sitä Suomessakin, kunnes voimat loppuivat. Työväenlaulussa Taistojen tiellä tästä vaivasta lauletaan haikeasti: ”Niin monta, niin monta, on tielle uupunut.”

Ben Zyskowiczilla on tapa kommentoida politiikkaa älykkäästi ja tarvittaessa ojentaa myös omiaan. ”Perustuslaki ei anna suoria yksiselitteisiä vastauksia monimutkaisiin oikeudellisiin kysymyksiin”, hän sanoi taannoin ja tähdensi, että myös asiantuntijoiden näkemykset ovat tulkintaa.

Työväen presidentti Sauli Niinistö muistutti pari vuotta sitten, että yhteiskunnan eri puolilla tarvitaan enemmän juuri ”omiensa ojentajia”. Hän oli pannut merkille ”hyvin ankaraa ja julmaa keskustelua, mikä on aina vaaran merkki ja voi johtaa pahimmillaan väkivaltaan”.

Metrin prototyyppiä säilytetään Pariisin Servérsissa Mittojen ja painojen museossa. Demarin määrämitta löytyy Hietaniemen hautausmaalta Helsingissä. Kivessä lukee ”Väinö Tanner”. Hän, jos kuka, oli myös omiensa ojentaja.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.