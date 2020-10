Alaikäinen poika tehtaili lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia – tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen

Uhreista nuorimmat olivat kymmenvuotiaita tyttöjä.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2,5 vuoden vankeuteen miehen, joka syyllistyi alaikäisenä lukuisiin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

Vuonna 1998 syntynyt mies tuomittiin neljästä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kolmestatoista lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdestatoista pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, kolmesta seksuaaliseen tekoon pakottamisen yrityksestä, yhdestä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä ja yhdestä seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta.

Oikeuden mukaan mies muun muassa painosti lukuisia tyttöjä, joista nuorimmat olivat kymmenvuotiaita, lähettämään itsestään alastonkuvia tai -videoita sekä kuvamateriaalia, jossa tytöt esiintyivät seksuaalisella tavalla. Mies oli tekojen aikaan vuonna 2015 joko 16- tai 17-vuotias.

Oli syyntakeinen tekojen aikaan

Käräjäoikeuden mukaan poika painosti uhreja erilaisissa viestipalveluissa seksuaalissävytteisillä puheilla. Hän käski tyttöjä ottamaan itsestään kuvamateriaalia, jossa he ovat kokonaan tai osittain alasti tai alusvaatteissa ja esiintyvät seksuaalisella tavalla, muun muassa koskettelemalla itseään ja laittamalla sormen sukupuolielimeensä.

Poika myös oikeuden mukaan pakotti valtaosaa uhreista lähettämään kuvia ja videoita uhkaamalla muussa tapauksessa levittää jo saamiaan kuvia ja videoita tai muita tietoja. Yhdessä tapauksessa poika lupasi ja antoi rahaa korvaukseksi kuvista. Tämän takia yksi syytekohdista on seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta.

Miehelle tehtiin käräjäkäsittelyn aikana mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen.

– Kysymys on ollut päämäärätietoisesta toiminnasta, joka on sisältänyt asianomistajien manipulointia ja kiristämistä. (Tuomitun) on täytynyt ymmärtää tekojensa vahingollisuus, oikeus totesi tuomiosta annetussa julkisessa selosteessa.

Mies kiisti syytteet.

Pitkä käsittelyaika lievensi rangaistusta

Käräjäoikeus katsoi, että tuomitun syyksi luettu seksuaalirikollisuus vuoden 2015 keväästä syksyyn oli kokonaisuutena hyvin vakavaa.

– Kysymys ei ole ollut (tuomitun) väittämin tavoin poikkeuksellisesta ja äkkiarvaamattomasta houkutuksesta vaan useita kuukausia jatkuneista seksuaalisista teoista, joiden tekemiseen (tuomittu) on päämäärätietoisesti ja sinnikkäästi pyrkinyt asianomistajia manipuloimalla, painostamalla ja kiristämällä, oikeus sanoi.

Rangaistusta määrätessään oikeus huomioi, että mies oli ollut rikosten tekoaikaan alle 18-vuotias. Lisäksi asian käsittely esitutkinnasta tuomioon kesti kohtuuttoman pitkään, oikeus sanoi. Esitutkinta alkoi marraskuussa 2015 ja syytteet nostettiin maalis- ja kesäkuussa 2019.

– Asian viivytyksetön käsittely olisi ollut kaikille asianosaisille, myös (tuomitulle), jo heidän ikänsäkin takia erityisen tärkeää. Oikeudenkäynnin kohtuuttoman pitkän keston rangaistusta alentava vaikutus on ollut kuusi kuukautta, oikeus katsoi.

Vankeusrangaistuksen lisäksi mies määrättiin maksamaan korvauksia uhreilleen kärsimyksestä, psyykkisen terveydentilan vahingoittumisesta aiheutuneesta tilapäisestä haitasta sekä kivusta ja särystä.

STT ei julkaise tuomitun nimeä, koska tämä oli rikosten tekoaikaan alaikäinen.