Kommentti: Trump sivuun vaikka väkisin? Vaalitaisto siirtyy sairaimpaan vaiheeseensa

Vaalikampanjoiden viimeisiä viikkoja hallitsee monin eri tavoin koronavirus, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentinvaalitaistelu on siirtynyt kuumimpaan, kieroimpaan ja sairaampaan vaiheeseensa. Näin se heijastaa koko maan tilaa.

Torstaina edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti, että demokraatit ehdottavat komission perustamista tutkimaan pystyykö presidentti Donald Trump enää hoitamaan virkaansa. Pelosin mukaan Trump on ”erkaantunut todellisuudesta”.

Koronaviruksen tartuttama, covid-19 tautia sairastava Trump ilmoitti torstaina olevansa ”täydellisessä kunnossa ja tosi nuori” Fox Businessin puhelinhaastattelussa. Hän arveli itseään tässä suhteessa ”todella onnekkaaksi”.

Trump ei pitänyt Pelosin ehdotuksesta vaan kutsui tätä ”hulluksi Nancyksi”, kuten presidentillä tapana onkin. Hän ei suosi ”todellisuudesta erkaantuneen” kaltaisia kohteliaita kiertoilmauksia.

Pelosin puheet ovat vaalikamppailua. Trumpin siirtäminen tehtävistään terveydentilan vuoksi nimittäin tarvitsisi hyväksynnän myös varapresidentti Mike Pencelta ja hallituksen jäseniltä. Trumpille lojaali Pence tietää, että tämä tuhoaisi republikaanien kaikki haaveet.

Pelosi haluaa pitää presidentin terveydentilan otsikossa. Trumpkin haluaa, mutta toisissa merkeissä. Pelosin aloite auttaa häntä jälleen esiintymään marttyyrina, joka halutaan epäreilusti hiljentää.

Super-Donald tulee taas

Trump uskoo voivansa kampanjoida jo viikonloppuna, jolloin Floridaan on suunniteltu suurta tapahtumaa.

Hän on ottanut kovan linjan tautipelkoihin muutenkin. Trump vastusti ajatusta, että ensi viikoksi suunniteltu väittely demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin kanssa pidettäisiin virtuaalisena.

Demokraattien ja republikaanien yhdessä rahoittama keskusteluja järjestävä elin haluaa näin turvallisuussyistä. Tämä sopisi myös taudin suhteen vastuullisuuttaan korostavalle Bidenille.

Trump on ollut vähemmän huolissaan sairaudesta koko ajan. Nousu väittelypönttöön siitä salamavauhtia selvinneenä näyttäisi hänen kannaltaan hyvältä. Trump olisi kerrankin sellainen supermies, jona haluaa esiintyä.

Trump on huolissaan myös siitä, että virtuaalisessa väittelyssä sääntöjen rikkova voidaan hiljentää hetkeksi napin painalluksella toisin kuin studioväittelyssä. Trumpin väittelytapa perustuu vastustajan jatkuvaan keskeyttämiseen, välihuutoihin ja yleiseen hölöttämiseen.

Toisaalta torstaina Trump antoi ymmärtää, että hänen mielensä voisi muuttua, jos juontajaksi vaihdettaisiin Fox Newsin Sean Hannity tai joku muu Trumpin suosikeista. Hannitya pidetään presidentin epävirallisena neuvontajana. Trump teki ehdotuksensa Hannityn haastatellessa häntä, joten kyseessä saattoi olla spontaani purskahdus.

Myös ensimmäisen Trumpin ja Bidenin väittelyn juontanut Chris Wallace työskentelee presidentin suosimalle Fox-kanavalle, mutta häneen Trump ei ollut tyytyväinen.

On kaavailtu myös väittelyn siirtämisestä viikolla. Silloin Trumpin aiheuttama tartuntavaara pienenisi. On epäselvää jäisikö silloin enää aikaa kolmannelle väittelylle ehdokkaiden välillä.

Sairas maa

Sairaus ja sairauden pelko sotkevat vaalikampanjoiden huipennusta. Mutta yläkerran sekasorto on vain oire siitä, mitä katutason Yhdysvalloissa tapahtuu.

Koronavirustartunnat ovat lähteneet kolmannen kerran suureen nousuun. Ensimmäinen oli keväällä, toinen keskikesällä ja uusin käynnistyi syyskuun lopulla. BBC:n mukaan tartunnat ovat nousseet kolmena peräkkäisenä viikkona.

Kun tauti raivosi kesällä etelävaltioissa ja Kaliforniassa, sen uusi kohde ovat pohjoisen Etelä- ja Pohjois-Dakota sekä Wisconsin.

Se että tauti ei taltu, merkitsee sairastumisten ja kuolemien lisäksi talouden seisahdusten jatkumista. Pörssikurssit ovat välillä nousseet, mutta ne eivät lohduta työnsä menettäneitä, joita on yhä paljon. Ruokajonossa niistä ei jaksa innostua.

Kaikesta ei voi syyttää Trumpin Valkoista taloa. Yhdysvallat on osavaltio, jossa presidentillä ei ole määräysvaltaa kaikkeen. Kyse on myös yksinkertaisesti maantieteestä. Valtavassa maassa on suuria kaupunkeja, jotka joutuvat viruksen valtaan yksi kerrallaan. Niistä tartunnat leviävät maaseudulle.

Toisaalta Trumpin sekavat lausunnot eivät ole paljoa osavaltioita auttaneet kamppailussa viruksen kanssa.

Trumpin kannalta on varsin nolo senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnellin tunnustus, että hän ei ole käynyt Valkoisessa talossa elokuun alun jälkeen. McConnell kuuluu johtaviin republikaaneihin, mutta on kesän jälkeen pitänyt yhteyttä presidenttiin vain puhelimitse.

McConnelin mukaan häntä huolestuttaa tapa, jolla Valkoisessa talossa suhtaudutaan tautiturvallisuuteen. McConnell sairastui lapsuudessaan pahasti polioon, mikä on jättänyt jälkensä hänen terveyteensä.

Republikaanijohtajat kehuvat vaalien alla Trumpia viran puolesta, mutta teot kertovat toista. Se ei lupaa hyvää.