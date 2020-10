Asiantuntijat arvioivat: Näin koronan toinen vaihe etenee Suomessa – huippu iskee marras-joulukuussa

Koronaviruksen etenemistä on hankala ennustaa – siihen vaikuttavat rajoitustoimien onnistuminen ja suomalaisten oma käytös, sanovat IS:n haastattelemat asiantuntijat.

Koronasyksy on alkanut synkissä merkeissä. Covid-19-taudin ilmaantuvuus on kasvanut huolestuttaviin lukuihin, tautiryppäitä kukkii pääkaupunkiseudun lisäksi myös maakunnissa, eikä epidemian kiihtymiselle näy loppua. Suomi kulkee vain muutaman askeleen päässä kovista sulku- ja rajoitustoimista, joissa kansakunta joutui kärvistelemään viime keväänä.

Mikä meitä odottaa? Tulevaisuuden ennustaminen on koronaepidemian kohdalla erityisen vaikeaa, sillä sars-cov-2 on uusi ja yhä monelta osin tuntematon virus, sanoo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, erikoislääkäri Juha Jolkkonen IS:lle.

– Jos epidemia käyttäytyy edes suunnilleen muiden vastaavien epidemioiden tavoin, saavutetaan epidemian huippu todennäköisesti loppuvuodesta, marras-joulukuussa, Jolkkonen arvioi.

Epidemian etenemiseen vaikuttavat Jolkkosen mukaan monet tekijät, etenkin rajoitustoimien onnistuminen ja suomalaisten käyttäytyminen.

– Jos onnistumme hyvin tartuntojen määrän kasvun rajoittamisessa, saattaa epidemian huippu madaltua mutta samalla myös siirtyä myöhemmäksi.

Samoilla linjoilla on Yhdysvalloissa työskentelevä suomalaistutkija, Columbia-yliopiston systeemisen biologian apulaisprofessori Tuuli Lappalainen. Hänen mukaansa tulevien viikkojen ja kuukausien kehitystä ei voi tarkastella pelkästään matemaattisin mallein tai tieteellisin mittarein. Kyse on politiikasta ja psykologiasta eikä luonnontieteestä, Lappalainen kommentoi IS:lle:

– Näihin kysymyksiin ei taida kenelläkään olla tarkkaa vastausta. Epidemian eteneminen ja seuraukset sairaanhoidon, kuolemantapausten ja muiden suhteen riippuvat viranomais- ja poliittisista päätöksistä rajoitustoimien suhteen, sekä ihmisten toiminnasta.

Koronatoimet vaikuttavat erityisesti ravintola-alaan. Terveysviranomaiset perustelevat aukioloaikojen rajoituksia tartuntaryppäin.­

Epidemian kehityksen ennustamista hankaloittaa myös se, että tautitilannetta eri maissa on vaikea vertailla – rajoitustoimet ovat erilaisia ja usein vaihtuvia, kulttuurit ja ihmisten käyttäytyminen vaihtelevat. Muita maita kannattaa silti tarkastella.

– Jos nykytrendi ei muutu, niin voimme nähdä ikkunan omaan tulevaisuuteemme katsomalla eteläisempään Eurooppaan, jossa koronakuolleisuus on selvässä nousussa, terveydenhoito on vaikeuksissa, ja eriasteiset lockdownit päällä, Lappalainen sanoo.

– Mutta vielä ei ole liian myöhäistä välttää ikävät seuraukset, jos käännetään kelkka nopeasti. Tartuntojen määrä voitaisiin kääntää laskuun, jos suomalaiset ottavat itseään niskasta kiinni ja nykyistä enemmän rajoittavat kokoontumisia, käyttävät maskeja, seuraavat karanteeneja ja matkustussuosituksia, ja samalla testataan ja jäljitetään vimmatusti. Silloin voitaisiin välttää todella ikävät seuraukset terveyden kannalta, vielä rankemmat rajoitukset, ja isommat taloudelliset seuraamukset.

Ruotsi pitää koronarajoituksia voimassa vielä arviolta vuoden, ennustaa terveydenhoitovirasto. Kuva Strandvägeniltä, Tukholmasta, 19. syyskuuta.­

Esimerkiksi Ruotsi pitää koronan rajoitustoimet voimassa vielä arviolta vuoden, sanoi kansanterveysviraston pääjohtaja Johan Carlson viime sunnuntaina. Se tarkoittaa sitä, ettei virasto muun muassa suosittele isojen sukujuhlien viettämistä ensi jouluna, varsinkin jos niihin on tarkoitus kutsua ikäihmisiä. On mahdollista, että tilanne on sama myös joulu-Suomessa.

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin geenitutkija Hanna Ollila arvioi IS:lle yleisellä tasolla, että epidemia käyttäytynee Suomessa samoin kuin muuallakin.

– Kun tartuntoja on runsaasti niin sairaalahoitoa ja kuolemia tulee myös enemmän. Toivottavasti Suomessa ei anneta epidemian karata käsistä, vaan painetaan tartuntoja alas. Tällöin myös voidaan elää mahdollisimman normaalia elämää taudista huolimatta, Ollila kommentoi IS:lle.

– On mahdollista, että kesän suvantovaiheen jälkeen moni on kyllästynyt koronaan. Tämä on ymmärrettävää: kuka jaksaa olla koko aika huolissaan? Kuitenkin kun kuolemat lisääntyvät, myös viruksen vaarallisuus muistetaan paremmin.

Keltaisella merkityt sars-cov-2-virukset näkyvät elektronimikroskooppikuvassa koronapotilaalta otetussa kudosnäytteessä.­

Toimialajohtaja Jolkkosen mukaan kuolemantapausten määrä taudin levitessä väestössä riippuu pitkälti ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien suojaamisen ja suojautumisen onnistumisesta, ja vaikeassa tilanteessa myös sairaala- ja tehohoitohoitokapasiteetin riittävyydestä.

– Kuolemantapaukset tulevat varmasti lisääntymään, mutta jos onnistumme hyvin riskiryhmien suojaamisessa, ne eivät välttämättä lisäänny niin nopeasti ja niin paljon kuin ne pahimmillaan voisivat lisääntyä, Jolkkonen sanoo.

” Kun virustartunnat saadaan riittävän matalalle tasolle, voidaan resurssit kohdentaa muutamiin tartuntaketjuihin, pitää yhteiskuntaa auki, ja sulkutoimet minimissä.

Ollilan mukaan useat asiat vaikuttavat epidemian mahdolliseen karkaamiseen. Esimerkiksi ihmisten pelko saada virus, tai huoli siitä että joku omainen tai ystävä saa viruksen, muuttaa yksilön käytöstä varovaisemmaksi.

– Olisi hyvä, jos käytännön ohjeet olisivat alueellisen koronatilanteen mukaan perusteltuja ja selkeitä niin, että ihmiset voivat suhtautua niihin rutiininomaisesti, ilman paniikkia tai pelkoa, Ollila pohtii.

– Toisaalta tartuntojen määrään voi vaikuttaa suoraan myös erilaisin viranomaissuosituksin ja rajoituksin. Suomessa on se hyvä puoli, että ihmiset yleisesti ymmärtävät viranomaisten ohjeistusta ja osaavat vaikka lukea. Tämä voi kuulostaa suomalaisen korvaan itsestään selvältä, mutta tämä ei ole itsestään selvää kaikkialla maailmassa.

Suomi voi pärjätä hyvinkin epidemian kanssa ilman yhteiskunnan sulkemista, Ollila arvioi.

– Kun virustartunnat saadaan riittävän matalalle tasolle, voidaan resurssit kohdentaa muutamiin tartuntaketjuihin, pitää yhteiskuntaa auki, ja sulkutoimet minimissä. Tällöin myös ihmisten liikkuminen ja kulutus lisääntyy kun tartuntoja ei tarvitse pelätä ja talous elpyy.