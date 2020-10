Paikalla ollut poliisi kertoo koskettavan tarinan Vaasan 13-vuotiaden turmasta: ”Jalkojeni juuressa näen kaksi liikkumatonta ruumista”

13-vuotiaat ajoivat poliisia pakoon Vaasan yössä. Pakomatka päättyi ulosajoon ja liekkeihin. Neljä loukkaantui. Paikalla ollut poliisi kertoo nyt tuon yön tapahtumista ja toivoo, että vanhemmat kertoisivat tämän tarinan lapsilleen.

Puolen yön jälkeen torstain vastaisena yönä Mustasaaren Rantatiellä Vaasassa poliisipartio kohtasi henkilöauton, joka herätti partion huomion. Pian auto pakeni poliisia Tarhaajantielle, suistui tieltä moottoritien rampin tasoliittymässä ja syttyi palamaan. Turmassa loukkaantui neljä 13-vuotiasta.

Vanhempi konstaapeli Emil kertoo Pohjanmaan poliisin Facebook-sivulla hetkestä, kun hän saapui turmapaikalle.

– Me pysähdymme ja minä ryntään auton luo. Auton ulkopuolella makaa neljä nuorta, joista kaksi näyttää olevan tajuttomia ja kaksi ovat tajuissaan. Tajuissaan olevat nuoret valittavat kipuja ja puhuvat epäjohdonmukaisesti.

Vanhempi konstaapeli kertoo ottaneensa kiinni yhdestä nuoresta, nostaneensa hänet ylös ja huutaneensa suoraa huutoa: kuinka monta teitä oli autossa? Onko joku vielä sisällä autossa?

Nuori vastaa poliisin mukaan nopeasti, että heitä oli neljä. ”Kaikki ovat ulkona, ole kiltti ja auta niitä toisia!”

Vanhempi konstaapeli kertoo kehottaneensa tajuissaan olevia nuoria poistumaan paikalta kaikin keinoin. Auto tulee roihahtamaan tuleen.

Kaikki nuoret eivät pysty omin voimin poistumaan paikalta.

– Jalkojeni juuressa näen kaksi liikkumatonta ruumista, jotka makaavat vain muutaman kymmenen senttimetrin päässä palavasta autosta. Otan kiinni molempien housujen vyötäröstä, nostan heidät ylös ja lähden juoksemaan kohti muita, jotka istuvat kauempana ojan reunalla. 30 sekuntia myöhemmin auto on yhtä tulimerta, renkaat räjähtävät ja palasia lentelee ympäriinsä, vanhempi konstaapeli kuvailee Facebook-kirjoituksessaan.

Hän kertoo tämän tarinan, koska toivoo että vanhemmat puhuisivat lapsilleen siitä, mitä voi tapahtua.

– Toivoisin, että te vanhemmat, niin alaikäisten kuin täysi-ikäistenkin, kertoisitte tämän tarinani lapsillenne. Älkää syyttäkö ketään, mutta miettikää hetken erilaisten tekojen seurauksia, niin itsellenne kuin muille. Mikä tilanne on siellä missä asutte, esiintykö siellä vaarallista käytöstä liikenteessä, ajetaanko laittomilla kulkuneuvoilla, ajetaanko ilman ajokorttia ja miksi niin tehdään?

Vanhempi konstaapeli toteaa, että tällä kertaa oli ihme, että kaikki autossa olleet ovat elossa.

Tilanne sai alkunsa Rantatiellä, kun epävarmasti liikkunut auto kiinnitti poliisin huomion. Poliisiauton pysäytysvalot laitettiin päälle. Vanhemman konstaapelin mukaan auto kääntyi moottoritien liittymärampille kohti Vaasaa ja pysähtyi tien laitaan.

– Pysäytimme poliisiauton hieman taaemmaksi ja minä kävelin edessä olevan auton kuljettajan puolelle keskustellakseni kuljettajan kanssa. Koputin auton sivuikkunaan, näin kuljettajan, joka katsoo suoraan eteenpäin vältellen katsekontaktia. Hänen molemmat kätensä puristavat rattia ja sekuntia myöhemmin lähtee auto liikkeelle täyttä vauhtia, vanhempi konstaapeli kuvailee kirjoituksessaan.

Tarhaajantielle johtavalle rampille kääntyessään auto katosi hetkeksi poliisin näköpiiristä, kunnes hetkeä myöhemmin partio huomasi tulipalon metsän reunassa, hyvän matkaa tiestä.

– Meidän on vaikea ymmärtää miten auto on päätynyt sinne missä se on, mutta hetken kuluttua voimme todeta auton tehneen 48 metrin ilmalennon ajaessaan rampille. Yön aikana selviää, että ainoastaan yksi autossa olleista henkilöistä on käyttänyt turvavyötä. Siinä vaiheessa, kun auto on ilmalennon jälkeen iskeytynyt maahan, ovat muut lentäneet autosta ulos.

Tieltä suistunut auto päätyi metsän reunaan.­

Aiemmin pelastuslaitos arvioi, että ulosajon syynä oli ajoneuvon hallinnan menetys. Nopeutta autolla oli arviolta 140 kilometriä tunnissa turman sattuessa. Rajoitus onnettomuuspaikalla on 120 kilometriä tunnissa.

Kaikki autossa olleet kuljetettiin sairaalaan.

Harmaanvärinen henkilöauto romuttui onnettomuudessa täysin. Etuosan moottoritila oli pahoin palanut ja muoviosat sulaneet, katto oli täysin muodoton, ja pelkääjän puolen ovet repsottivat auki.

– Entä jos emme olisi nähneet, minne auto ajoi. Entä jos auto olisi syttynyt palamaan vasta, kun olimme ohittaneet sen. Entä jos joku olisi jäänyt autoon, tai sen alle, entä jos…