Korona leviää nyt piilossa: katso, miten suuri osa tartuntojen lähteistä jäi mysteeriksi alueellasi

On entistä todennäköisempää, että koronatartunnan saa kadulla kohdatulta satunnaiselta henkilöltä.

Koronavirus leviää salakavalasti. Entistä useampi koronaan sairastunut ei tiedä, mistä hän on saanut tartunnan.

Helsingin ja Uudenmaan alueella tartuntojen lähteistä yli 80 prosenttia jää selvittämättä.

– Tämä johtuu siitä, että altistuneita on lisääntyvässä määrin. On aikamoinen työ soitella kaikki läpi ja selvittää tilanne, HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo jäljityksestä.

Koronan jäljittäminen on ihmistyötä.

– Sitä ei voi tehdä millään tietokoneohjelmalla eikä robotilla.

Tartunnan jäljittäminen on työläintä pääkaupunkiseudulla, jossa on eniten ihmisiä ja eniten altistuneita.

Helsingissä saatiin kesällä koronan suvantovaiheessa selville suurin osa tartunnan lähteistä. Tällä hetkellä lähde jää selvittämättä 57 prosentissa tapauksista.

Helsingin kaupungin johtajaylilääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että virusta on paljon liikkeellä eikä useinkaan pystytä sanomaan, mistä ihminen on saanut tartunnan.

– Tartunnan saaneelta selvitetään, missä hän on liikkunut ja ketä tavannut. Kun lähde jää tuntemattomaksi, tartunnan saanut ei ole osannut kuvata kahden edellisen viikon ajalta selkeää paikkaa, jossa olisi ollut tartunnan lähde, jonka hän tai me tunnemme.

Jäljittäjiä on Helsingissä noin 120.

Tartunnan lähde on ilmeinen, kun ihminen sairastuu karanteenin aikana. Esimerkiksi perheen sisällä yksi vanhempi yksi tartuttaa toisen tai lapsensa.

– Tai jossain juhlissa on ollut tartuttavana henkilö, joka on todettu jo positiiviseksi. Tämän jälkeen rupeaa tulemaan tartuntoja ja ihmiset kertovat, että he ovat olleet samoissa yksityisbileissä. Todetaan, että tauti on tullut todennäköisesti tuolta.

Tartunnan lähde voi jäädä epäselväksi henkilöillä, jotka ovat käyneet useissa paikoissa kuten työpaikalla, baareissa ja yksityisbileissä.

– Jos useammassa paikassa on todettu tartuntoja, emme voi sanoa, onko jatkotartunta tullut juuri tietystä paikasta, Lukkarinen selvittää.

Kun alueella tartunnanlähteet alkavat jäädä tai jäävät tuntemattomiksi, tarkoittaa tämä Lukkarisen mukaan asukkaiden kannalta sitä, että riski saada tartunta satunnaisesta kontaktista kasvaa, jos ei ole pitänyt huolta riittävästä turvavälistä.

Tällä hetkellä tartuntoja saadaan työpaikoilta, ravintolasta, baarista ja vapaa-ajalta. Lukkarisen mukaan yleinen riski saada tartunta ja sairastua on selkeästi koholla.

– Nyt satunnaisessa joukossa on paljon enemmän tartunnan kantajia ja tartuttavia henkilöitä. On toisin sanoen entistä todennäköisempää, että kadulla kohtaamaltaan satunnaiselta henkilöltä saa tartunnan, jos turvavälejä ja hygieniaohjeita ei noudateta.

Tartuntaketjuja selvittävät jäljittäjät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanoi torstain tiedotustilaisuudessa olevansa eniten huolissaan siitä, että kun tapauksia tulee entistä enemmän, työtaakka kasvaa.

– Tarvitaan enemmän henkilöitä tekemään jäljitystyötä.

THL on Itä-Suomen yliopiston kanssa kouluttanut 4 000 jäljittäjää. Heidät voitaisiin ottaa alueellisiin tiimeihin mukaan, jotta altistuneet saadaan nopeasti selville.

Uudenmaan alueella työskentelee useita satoja tartunnan jäljittäjiä.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan tarvittaisiin kymmeniä lisää.

Kun tulee tieto koronatartunnasta, jäljittäjät soittavat sairastuneelle ja tiedustelevat, minä päivinä oireet alkoivat.

Jäljittäjät selvittävät sairastuneen liikkeet ja tapaamat ihmiset kaksi päivää ennen oireiden ilmaantumista.

– Altistuneita on tuhansia eli niitä puheluita on tuhansia, Mäkijärvi sanoo työtaakasta.

Onko peli menetetty?

– Ei vielä ole, mutta kyllä tässä tiukoilla ollaan. Koko ajan yritetään löytää lisää väkeä, kouluterveydenhoitajia ja muita.

Jäljitystyön avuksi on maassa otettu käyttöön koronavilkku.

Mäkijärvi sanoo, että koronavilkun avulla on ilmoitettu useita satoja tartuntoja. Henkilöt, jotka ovat olleet tartunnan saaneen kanssa tekemisissä, ovat saaneet ilmoituksen.

Palvelussa voi Mäkijärven mukaan olla viivettä.

– Prosessi lähtee liikkeelle siitä, että kunnan tartunnan jäljityksessä annetaan tartunnalle koodi. Koodi syötetään vilkkuun ja sitten se voi lähteä vasta vilkuttamaan muille.

Kun henkilö saa tietää tartunnasta, hän ei voi saman tien ryhtyä vilkuttamaan. Hänen pitää saada virallinen koodi, joka menee THL:n järjestelmään.

Koodi ajetaan kerran vuorokaudessa.

– Parasta tietysti olisi saada vilkku reaaliaikaiseksi. Heti kun tapahtuma todetaan ja koodi saadaan, sen voisi laittaa vilkuttamaan.

THL:n Mika Salmisen mielestä koronavilkku näyttää toimivan siihen, mihin se on tarkoitettu.

– Lähes kaikki saavat avainkoodin ja varsin merkittävä osa myös ilmoittaa kontakteilleen. Tätä kautta tieto siitä, että on mahdollisesti altistunut, tavoittaa ihmiset nopeammin.

Helsingin Timo Lukkarinen muistuttaa, että tartuttavuus on suurinta oireiden alun kynnyksellä.

Kaikki alkaa altistumisesta. Sen jälkeen tauti itää kotvan.

– Oireilun alettua ihmiselle herää ajatus hakeutua testiin. Tämän jälkeen tulee näytteenotto ja tuloksen valmistuminen. Testituloksen jälkeen tartunnanjäljittäjä ottaa yhteyttä ja tartunnan saanut saa aktivointikoodin koronavilkkua varten. Edelleen altistuneille altistumisilmoitus ilmaantuu koronavilkkuun noin vuorokauden viiveellä.

Useammassa portaassa on Lukkarisen mukaan pieniä viiveitä. Kokonaisviive voi olla aika pitkä.

– Jos joku tietty kohta venyy, syntyy entisestään viivettä.