Pääministeri Sanna Marinin maskikommentti sekoittaa suomalaisia entisestään. Ja juuri nyt suositusten pitäisi olla mahdollisimman selviä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maskeista on tullut Suomessakin tärkeä asia taistelussa koronavirusta vastaan. Mutta moni kokee suositukset yhä epäselviksi.­

Pääministeri Sanna Marinin (sd) selitys siitä, miksi Suomessa ei annettu keväällä yleistä maskisuositusta hämmentää.

Marin sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että suositusta ei annettu koska maskeja ei ollut riittävästi tarjolla kaikille.

– Minkälainen hämmennys olisi tullut, jos me olisimme laajasti suositelleet ja maskeja ei olisi ollut saatavilla, Marin sanoi vastatessaan kansanedustaja Pekka Kiurun (kok) kysymykseen.

Useat Euroopan maat eivät vain suositelleet vaan määräsivät maskit käyttöön jo keväällä. Suomessa maskipakkoa on vieläkin pidetty hankalana ja lainsäädännön muuttamista vaativana.

Marinin vastauksesta ei käy selville mistä ajankohdasta hän puhuu.

Toukokuun lopulla STM antoi hallitukselle selvityksen, jossa päädyttiin siihen, että maskien hyödyt viruksen ehkäisyssä ovat vähäiset. Selvitys vaikutti siihen, että hallitus ei antanut yleistä maskien käyttösuositusta alkukesästä, vaikka totesikin, että suojausta voi käyttää esimerkiksi ruuhka-aikaan. Valtioneuvoston tiedepaneeli oli jo tuolloin eri mieltä kuin STM.

Eri instanssit alkoivat antaa suosituksia maskien käytöstä varsinkin liikennevälineissä vasta elokuun puolivälissä, jolloin tartunnat alkoivat jälleen lisääntyä.

Marinin lausunto saa STM:n keväisen maskiselvityksen kummalliseen valoon, sillä se lienee virkavastuulla tehty. Asiasta voidaan keskustella lähipäivinä varsin kiivaaseen sävyyn ja vakavat seurauksetkin ovat mahdollisia.

Marin joutunee vähintään tarkentamaan mistä kevään ajankohdasta oikein puhuu.

Alkukeväästä käytiin rinnan kahta maskikeskustelua. Niistä äänekkäämpi koski terveydenhuollon henkilökunnan ammattimaskeja, joista oli pulaa kautta maailman. Sittemmin ”kansanmaskeiksi” ovat kelvanneet paljon yksinkertaisemmatkin maskit, omatekoisetkin.

Maskien syksy

Maskit ovat nyt vakava juttu. Ykkössuojus taistossa villiintynyttä virusta vastaan.

Torstaina THL kertoi 296 uudesta koronatartunnasta. Keskiviikkona niitä oli vain 120.

Testatuista 1,4 prosenttia antoi positiivisen näytteen ja nykyisillä testimäärillä se on paljon. Tartunnat leviävät muuallakin kuin suurimmissa kaupungeissa. Tämän pitääkin vetää vakavaksi.

Yllätys tilanne ei voi olla. Samoin on käynyt lähes koko Euroopassa. Kesän loppu oli hyväuskoisuudenkin loppu.

Kuten keväälläkin Suomi on viimeinen pussinperä, jonne huonot uutiset kantautuvat. Mutta lopulta sataa ja ukkostaa risukasaankin.

Ja se on kovaa sadetta, joka voi jälleen täyttää teho-osastoja meilläkin. Keväällä syrjäinen Suomi selvisi vähällä, mikä hillitsi maskikeskustelua. Nyt mukina niitä vastaan on hiljennyt. Maski on syksyn suoja tappavaa tautia vastaan.

Siitä on tullut suorastaan muotia. Kaikki eivät muodista piittaa.

Suositusten suo

Vahva suositus kaverilta on yleensä hyvä syy jättää ravintola kokeilematta.

Mutta entäs kun vahvan suosituksen antavat valtio, kaupunki ja viranomainen? Ottaa vai jättää vai odottaa käskyä?

Kauppakeskuksissa maskit peittävät yhä useamman ihmisen kasvot. Mutta eivät kaikkien kasvoja.

Valinnat pitää tehdä arjessa ja kaikkien hankalimpia ovat arjen pienet valinnat. Esimerkkejä:

Jos vain oikaisee sateensuojassa kauppakeskuksen käytävää pitkin, kannattaako maskia tuhlata? Ei niitä voi loputtomasti taskuun varalle tunkea. Ei enää istumaan taivu.

Pitääkö tilata pikaruoka maski päässä, vaikka henkilökunnallakin on sellainen naamalla? Kankaan läpi on hankala mutista hampurilaislistaa selvästi. Jää se juusto saamatta.

Rasvaisen ruuan vastapainoksi kannattaa liikkua. Kun menee harrastepeliin, riittääkö että maski on päässä vain pukuhuoneen ovelle asti. Vai pitääkö se olla kentälläkin? Vaikka hengittäminen olisi hyvin, hyvin hankalaa. Saati pelaaminen.

Uusia elämän pikku päätöksiä ja käytösetikettejä, jotka eivät tahdo mahtua päähän, joka on jo täynnään tautikauhua.

Yleinen ajatus on, että pelkkää suositusta ei ole annettu noudatettavaksi. Mutta kohta tulee käskyjä, jos suosituksia ei noudateta. Ja yhteiskunnalla on keinot panna käskynsä käytäntöön. Näin jopa Suomessa, jossa sellaisen luultiin kuuluvan kaukaiseen menneisyyteen.

Ajatus siitä, että rajoitukset olisivat vain alueellisia on osoittautumassa hyvin hankalaksi toteuttaa. Huonoilla uutisilla ja pahoilla viruksilla on yhteistä se, että kummatkin kulkevat nopeasti.

Pelko pitää poissa

Käyn säännöllisesti siistillä kuntosalilla. Siellä viihtyy myös ikäihmisiä muiden seassa. Kevään koronapaniikin aikana sali oli vähän aikaa kiinni. Sen auettua ikäihmisiä ei näkynyt viikkoihin.

Kesähelteen paisteessa jotkut harmaahapset uskaltautuivat taas salin ovesta sisään. Rauta nousi. Kyseltiin kuulumisia ja naureskeltiin omalle koronasäikkyydelle.

Turvallisuuden tunnetta lisäsi, että kaikki, vanhat ja nuoret, pyyhkivät kuuliaisesti paikat ja laitteet desinfiointiaineella käytön jälkeen. Ensin oudoksutti, mutta sitten siitä tuli rauhoittava rituaali.

Muutama viikko sitten jouduin pieneen operaation, joka esti kuntoilun kuukaudeksi. Sinä aikana koronapelko palasi. Ikäihmiset ovat taas kadonneet salilta. Heidän suosiminaan rauhallisina hetkinä kävijäkunnan keski-ikä on tippunut 40 vuodella tuosta vain.

Tämä ei tee hyvää kuntoilevien ikäihmisten peruskunnolle. Mutta mahdollisen hengenvaaran kannalta valinta on ihan rationaalinen. Teholla ei puntteja nostella.

Nyt näin ensimmäistä kertaa salilla pari maskipäistä kuntoilijaa. He olivat teinejä, niitä piittaamattomuudesta haukuttuja nuoria.

Ehkä saamme vielä elää.