Jyrki Lehtolan kolumni: Anarkisti tuhosi yhteiskunnan istumalla alas

Pää pilvissä, perse asvaltissa, itkuunhan sellainen johtaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Siinä se istuu ja mököttää, pelottava anarkisti sohvalla ruoan murusien saartamana.

Voisi siivota joskus jälkensäkin, mutta ympäristötuho ei koske sen omaa lähiympäristöä.

Käyhän täällä kotonakin usein mielessä pippurisumute, mutta äitinä ja puolisona olen ajatellut, että johonkin rajat täytyy meidänkin perheessä vetää, ettei anarkia voita.

Ei se aina kotisohvalla makoile. Viime viikonloppuna se makoili kadulla. Sen piti istua Unioninkadulla, mutta maalaisena meni sekaisin ja hanuri päätyi Kaisaniemenkadulle.

Nyt sillä on sitten hengenahdistus ja silmät vuotaa, vaikka sanoin, että maski, ota maski mukaan, kun menet ulos kavereiden kanssa, ei tiedä, mitä taas keksitte.

Istumalla se halusi estää ilmastonmuutoksen. Pää pilvissä, perse asvaltissa, itkuunhan sellainen johtaa.

Nuorten ilmastoahdistuksen ymmärtää, kun ne luulevat, että globaali kapitalismi on jotenkin erityisherkkä lapsen mökötykselle, mutta tämmoinen päätään seinään hakkaava perheenisä uskomassa vaikutusvaltaansa, joku raja harhoillekin.

Mistä tulikin mieleen. Ennen lähtöään se raivosi, ettei se halua edes ajatella lasten hankkimista, koska tulevaisuutta ei ole. Voi vittu. Sillä on edellisistä liitoistaan kolme lasta, joita se ei näe ja meidän lapset luulee, että isällä on ollut viisi vuotta korona, kun se on niin voimaton.

Ei kai sille mitään voi. Ihmisen huippuhetket määrittävät sen elämää, ja se sai kaverinsa kanssa 80-luvulla kanakopin vallattua Heinolan nuorisotilaksi. Sen jälkeen se on ajatellut, että kaikki on mahdollista.

Onhan se sentään jotenkin lutunen toisin kuin nämä muut harhaiset, jotka huutaa tuolla, että anarkia on nyt kaduilla.

Minä kattelen tuota sohvalla murustavaa raunioita ja ajattelen, että kyllä menee anarkialla huonosti.

Vähän voitaisiin tässä yhteiskunnassa rauhoittua, ihan jokaista sanaa ei ole pakko muuttaa pippurisumutteeksi, jonka taakse ei näe. Mutta kai se on niin, että yhdet ei näe muuta kuin ilmastonmuutoksen ja toiset yrittää nähdä mitä tahansa muuta paitsi ilmastonmuutoksen. Siitä sitten seuraa se, että minun mies luuli pelastavansa maailman istuutumalla kauniina syyspäivänä alas ja toiset alkoivat huutaa, että nyt on yhteiskuntajärjestys uhattuna.

Hirveän pieni on aikuisen sietokyky.

Raivosivat, kun liikenne oli katkaistu, vaikka ei se ole anarkiaa, vaan Helsinkiä.

Eihän täällä pääse autolla minnekään kiertelemättä, Hämeentie on katkaistu ja muut kadut tukossa ihan vain sen takia, että vihreitä vituttaa toisten vapaus, minä sen tiedän, kun joudun lähihoitajana ajelemaan Kialla pitkin Helsinkiä, vaikka varmaan tuo yksi alkaa taas mököttää, jos saa kuulla, että olen kertonut muille meidän autosta.

Viimeksi se suuttui niin, että sohvasta olisi menneet jouset, ellei se olisi ihmisenä kokoa pulkannaru.

