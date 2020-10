Kaupoilta vahva suositus: Liikkeisiin vain kasvomaski päässä

Kauppoja ja myymälöitä edustava Päivittäistavarakauppa ry esitti kuluttajille vahvan vetoomuksen.

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset suosittelevat vahvasti, että asiakkaat käyttävät kasvomaskia myymälässä asioidessaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat koronavirusepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Vahvalla suosituksella päivittäistavarakauppojen toiminta ja elintarvikkeiden saatavuus voidaan turvata kuluttajille kaikissa tilanteissa.

Päivittäistavarakaupan tuotteet ja palvelut ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä hyödykkeitä ja niiden saatavuuden varmistaminen ensiarvoisen tärkeää.

– Vetoamme kuluttajiin, että he kantaisivat vastuunsa ja käyttäisivät kasvomaskia kaupassa asioidessaan. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi terveyssyistä kaikki eivät voi maskia käyttää. Maskin käyttö on keino ehkäistä tartuntoja hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä riittävien turvavälien lisäksi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo tiedotteessa.

Kaupat eivät kuitenkaan lain nojalla voi määrätä maskipakkoa.

– Lainsäädäntö ei salli maskipakkoa, eikä kaupan alalla ole valtuuksia sellaista valvoa saati itse asettaa. Kaupan henkilöstöllä ei ole lain sallimia keinoja estää maskittomien henkilöiden asiointia myymälässä, Luoto muistuttaa.

Kaupoissa on jo tehty runsaasti asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta parantavia toimia, ja tautitilanteen kiihtyessä toimia tehostetaan edelleen.

Kasvomaskien käyttöön on vain vahva suositus, kaupat eivät voi siihen velvoittaa. Kuvassa kauppakeskus Sellon Prisman asiakkaita Espoossa.­

Päivittäistavarakauppa ry:n tiedotteessa painotetaan, että kaupassa on edelleen turvallista asioida, ja maskisuositus on yksi lisäkeino turvallisuuden lisäämiseksi.

Jo aiemmin tiistaina Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä suositteli yksityisille elinkeinonharjoittajille, että ne edellyttäisivät asiakkailta kasvomaskin käyttöä Uudellamaalla. Suositus koskee myös kauppoja ja kauppakeskuksia.