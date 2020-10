STM:n strategiajohtaja: Koronaepidemian toinen aalto on nyt käynnissä Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät torstaina tilannekatsauksen, jossa päivitettiin tietoja koronavirustilanteesta Suomessa.

Tiedotustilaisuudessa THL:n johtaja Mika Salminen totesi, että koronaepidemiatilanne on selvästi pahentunut kuudella alueella, ja että Suomessa on todettu peräti 296 uutta koronatartuntaa, missä on raju nousu suhteessa keskiviikkona ilmoitettuihin lukuihin (120).

Salmisen mukaan HUSin alueella, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla epidemia on kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiirissä epidemia on jo leviämisvaiheessa.

STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan on perusteltua sanoa, että epidemian toinen vaihe on nyt käynnissä Suomessa ja on voinut olla jo jonkin aikaa.

Tähän viittaa ilmaantuvuuden nousu ja positiivisten näytteiden osuuden kasvu. Myös jäljitettävyys on edelleen heikentynyt.

THL:n Salmisen mukaan HUSin alueella jopa yli 80 prosenttia tartuntojen alkulähteestä jää selvittämättä.