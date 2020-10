THL: Suomessa todettu 296 uutta koronatartuntaa

Uusien koronatartuntojen määrä on reippaassa kasvussa Suomessa.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi torstaina STM:n ja THL.n tiedotustilaisuudessa, että uusien koronatartuntojen määrä on jälleen kasvanut Suomessa.

Salmisen mukaan torstain uusi tartuntaluku on 296. Eilen keskiviikkona uusia koronatartuntoja kerrottiin löytyneen 120 kappaletta, joten lukemat ovat reippaassa nousussa. Positiivisten testitulosten osuus kaikista testatuista on noussut jo 1,4 prosenttiin.

Salminen kertoi torstaina, että epidemiatilanne on selvästi heikentynyt kuudella alueella: HUSin alue, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa ovat kiihtymisvaiheessa, Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa jo leviämisvaiheessa.

HUSin alueella jo yli 80 prosenttia tartuntojen alkulähteestä jää selvittämättä.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi tiedotustilaisuudessa, että myös sairaalahoidon tarve koronavirustilanteen vuoksi on nyt kasvamassa. Voipio-Pulkin mukaan viimeistään nyt on perusteltua todeta, että epidemian toinen vaihe on käynnissä myös Suomessa.

Tähän viittaa ilmaantuvuuden nousu ja positiivisten näytteiden osuuden kasvu. Myös jäljitettävyys on edelleen heikentynyt.