Kostea ja lämmin sää jatkuu lähipäivien ajan

Laaja matalapaineen alue vaikuttaa edelleen Suomen säähän, mutta ajankohtaan nähden lämmin sää jatkuu.

Pilvisyys on laajalti runsasta, päivällä maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa. Sateita tulee aluksi monin paikoin lännessä sekä Pohjois-Suomen länsiosassa, mutta ne leviävät vähitellen koko maahan.

Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee hieman illalla.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 – 14 astetta ja pohjoisosassa enimmäkseen 8 - 12 astetta.

Perjantaina matalapaineen keskus kulkee Suomen länsipuolitse kohti pohjoista ja länteen leviää sadealue, muualla tulee laajalti kuurosateita. Pilvisyys on lännessä runsasta, idässä ja pohjoisessa vaihtelevaa. Illalla sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan ja sää muuttuu lännessä paikoin selkeämmäksi.

Maan etelä- ja keskiosassa kaakosta etelälounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista, pohjoisessa tuuli on heikompaa. Varsinkin lounaisrannikolla on puuskaista.

Päivälämpötila on laajalti 10 – 13 astetta ja Lapissa 7 - 10 astetta.

Lauantaina matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli koilliseen ja etenkin pohjoisessa tulee sateita, paikallisesti myös maan keskiosassa. Pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa, pohjoisessa runsaampaa.

Lapissa tuuli on heikkoa, muualla maassa lounaistuuli on kohtalaista tai paikallisesti jopa navakkaa. Etenkin maan keskiosassa puuskat ovat kovia.

Illalla Suomen lounaispuolella lähestyy jo seuraava matalapaine sateineen.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 9 – 14 astetta ja pohjoisosassa 5 - 10 astetta.