Saako asiakkaan heittää kaupasta tai ravintolasta, jos hänellä ei ole maskia?

Nyt on korkea aika alkaa käyttää kasvomaskeja, pääkaupunkiseudun koronanyrkki vetosi tiistaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen uhkasi, että jos maskeja ei aleta käyttää hyvällä, voidaan joutua määräämään maskipakko.

Asiantuntijat pohtivat, mitä mahdollinen maskipakko tarkoittaa käytännön elämässä.

1. Laki voimaan

Jos kansalaisten on pakko ryhtyä käyttämään kasvomaskeja, se edellyttää lain säätämistä, sanoo Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Laki voitaisiin tarvittaessa säätää muutamassa viikossa.

– Jos halutaan, että kasvomaskien käyttöön liittyy sanktio. Silloin pitää olla laki.

Ilman sanktiota laki jää Tolvasen mukaan kuolleeksi kirjaimeksi.

– Onhan meillä jalankulkijoilla heijastimen käyttöpakko ja pyöräilijöillä kypärän käyttöpakko. Moni jättää käyttämättä, kun kaikki tietävät, ettei siitä mitään seuraa.

Maskipakko tekee tuloaan VR:n palveluihin. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä operoiva HSL ei innostu maskipakosta.­

2. Maskit joukkoliikenteeseen

Kasvomaskia vaatii jo nykyisin lentoyhtiö Finnair matkustajiltaan ja lentokenttäyhtiö Finavia lentokentän asiakkailta.

Professori Matti Tolvanen näkee, että lentoliikenteessä maskipakko on helppo toteuttaa.

– Lentoliikenteessä on rajoitettu sisäänpääsy. On turvatarkastuksia. Lennolle ei pääse, jos ei suostu jättämään tulitikkuaskia pois.

Lentoliikenteessä maskipakko on helppo toteuttaa.­

Maskipakko tekee tuloaan VR:n palveluihin. VR alkaa vaatia maskeja lokakuun lopussa VR ekstraluokan matkustajilta.

Junalipun hintaan kuuluu yksi kertakäyttöinen kasvomaski. Jos matkustaja ei suostu käyttämään maskia, konduktööri siirtää hänet toiseen osastoon.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä operoiva HSL ei innostu maskipakosta.

Maskipakon ulottaminen juniin, busseihin, metroon, raitiovaunuun tai Suomenlinnan lauttaan toisi paljon käytännön ongelmia. Kuka käytännössä valvoo matkustajien maskien käyttöä ja määrää tarvittaessa sakkoja.

– Lipuntarkastajat saavat määrätä tarkastusmaksuja, mutta heillä ei ole sakotusoikeutta, HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen viittaa.

Lentoyhtiö Finnair vaatii matkustajiltaan kasvomaskia.­

Hulkkonen muistuttaa, että busseissa kuljettajien ensisijainen työ on kuljettaa bussia. He myös myyvät lippuja ja heillä on oikeus poistaa busseista liputon matkustaja.

Kasvomaskien käytön valvonta muuttaisi linja-auton kuljettajan työn kuvaa.

– Pysäkeillä kuluisi kovasti aikaa. Meillä on muutenkin tiukat aikataulut.

3. Julkisiin tiloihin maskipakko

Maskeja aletaan vaatia asioitaessa julkisissa sisätiloissa, kuten virastoissa, museoissa, kirjastoissa, konserttisaleissa, liikuntapaikoilla.

Näihin paikkoihin ei pääse ilman kasvomaskia.

Muun muassa kirjastoissa aletaan vaatia maskin käyttöä.­

Kaikissa paikoissa ei maskimääräystä voi noudattaa.

– Uimahallissa ei voida vaatia kasvomaskia. Silloin vaihtoehtona on panna uimahalli kiinni, kuten Vaasassa tehtiin, professori Matti Tolvanen sanoo esimerkkinä.

Maskeja vaaditaan myös osallistuttaessa urheilukisoihin ja muihin yleisötapahtumiin.

Maskeja vaaditaan osallistuttaessa urheilukisoihin ja muihin yleisötapahtumiin.­

4. Kotona saa olla ilman maskia

Yksityiset tilat pitää professori Matti Tolvasen mukaan rajata maskipakon ulkopuolelle.

– Ei sellaiseen systeemiin voida tietenkään mennä, että kotona pitäisi alkaa käyttää maskia.

Kaduilla voi Tolvasen mielestä liikkua ilman maskia. Kaduilla voi pitää turvavälejä.

5. Yritykset ulkopuolelle

Maskipakkoa on käytännössä vaikea määrätä yksityisiin yrityksiin, tulkitsee Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Ongelmia tulee tietosuojakysymyksistä.

Makkula muistuttaa, että henkilön terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia. Ne on pidettävä salassa.

– Jos meillä olisi kategorinen maskipakko, kaikki näkisivät ne ihmiset, joilla on syy olla pitämättä maskia. Muut näkevät, että näillä on jokin sairaus.

Kaikissa työtehtävissä ei professori Matti Tolvasen mielestä maskien käyttö onnistu.

– Auton asentajan olisi hankala pitää maskia eikä autostakaan varmaan mitään tulisi, mutta korjaamon asiakaspalvelussa voi velvoittaa käyttämään maskia.

Kaupat voivat päättää maskikäytännöistään.­

6. Kauppaan pääsee vapaasti

Kaupat voivat päättää, minkälaista maskikäytäntöä ne vaativat asiakkailta ja työntekijöiltä.

Suurissa kauppaketjuissa, kuten S-ryhmän liikkeissä ja bensa-asemilla, myyjien on nykyisin käytettävä kasvomaskeja tai visiirejä.

Mahdollinen kauppojen maskipakko aiheuttaa ongelmatilanteita, joita Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtajan Miina Ojajärven mielestä olisi hyvä pohtia.

Ojajärvi muistuttaa, etteivät kaikki ihmiset voi käyttää maskeja. On esimerkiksi astmaatikkoja, joille maski aiheuttaa terveydellistä haittaa.

– Jos kaupassa on välttämättömyystarvikkeita, kuten ruokaa, kaikkien pitäisi päästä niitä hankkimaan.

Professori Matti Tolvanen on sitä mieltä, että kynnyksen pitää olla matala niissä palveluissa, joiden pitäisi olla kakkien saatavilla. Näitä ovat kaupat ja julkinen liikenne.

– Tuskin voi olla palvelua tarjoamatta, vaikka joku tulisi ilman maskia.

Niin sanottujen välttämättömien palveluiden, tässä tapauksessa maskien, saatavuus pitäisi turvata kaikille.­

7. Maskeja jaetaan vähävaraisille

Maskipakko aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Maskit maksavat.

– Pitää pohtia, mistä vähävaraiset saavat maskeja, johtaja Miina Ojajärvi huomauttaa.

Tämäkin kytkeytyy Ojajärven mukaan siihen, että niin sanottujen välttämättömien palveluiden saatavuus pitäisi turvata kaikille.

Ravintolat voivat kieltää pääsyn niiltä asiakkailta, joilla ei ole kasvomaskia.­

8. Ravintoloihin porttikielto

Ravintolat ja anniskelupaikat voivat jo nykyisin kieltää niitä asiakkaita tulemasta tiloihinsa, joilla ei ole kasvomaskia.

Yksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että ravintoloilla on asiakasvalintaoikeus.

– Ravintolat voivat valita asiakkaansa, kunhan ne eivät syyllisty syrjintään. Ne voivat sanoa, että herra ei pääse sisään noissa farkuissa.

Ravintolat voivat Lehikoisen mukaan poistaa asiakkaan, joka ei suostu käyttämään maskia.

– Jos siellä on sellainen maskikäytäntö, ravintola voi muistuttaa, että pistäpä maski päähän tai ne pyytävät asiakasta poistumaan. Toisaalta muut asiakkaat voivat tulla sisään luottaen, että täällä on kasvomaskit kaikilla.

– Syöminen maski päässä on toki vaikeaa, mutta soveltuvin osin asiakkailla voi olla maskit.

Maskin käyttö jää poliisin valvottavaksi.­

9. Sakko rapsahtaa

Poliisin valvottavaksi jää maskin käyttö. Lain rikkomisesta seuraa sakkorangaistus.

Professori Tolvasen mielestä sopiva sakko on samaa luokkaa kuin on pysäköintivirhemaksussa tai jalankulkurikkomuksessa. Maksut ovat 40–50 euroa. Ne ovat pitäneet villiä pysäköintiä kurissa.

– Kun on samansuuruinen maksu kaikille, pitää ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaisia maksukykyjä.

Rangaistusluonteista maksua ei voi määrätä alle 15-vuotiaalle.

Professori Matti Tolvasen mukaan maskipakkoa koskevan lain säätäminen on viimeinen keino.­

10. Mikä on vaihtoehto?

Professori Matti Tolvanen sanoo, että maskipakkoa koskevan lain säätäminen on viimeinen keino.

– Jos vaihtoehtona on se, että pistetään yhteiskunta kiinni, kyllä kai tämä on pienemmän haitan tie.

Näin käytät kasvomaskia oikein

Kasvomaskien käytöstä annetaan yhä vahvempia suosituksia eri puolilla Suomea niissä tilanteissa, kun riittävää turvaväliä toiseen ei ole mahdollista pitää. Viimeksi tiistaina THL:n johtaja Mika Salminen antoi hyvin vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä.

– Ihan oikeasti, tässä voisi ottaa järjen käteen ja alkaa käyttää niitä maskeja. Se on aika helppo keino kuitenkin ehkäistä tartuntoja, Salminen sanoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Pelkkä maski yksin ei kuitenkaan riitä. Sitä on myös osattava käyttää oikeaoppisesti. Koronavirus leviää lähinnä yskösten ja aivastusten välityksellä pisaratartuntana, joten suun ja nenän alueen oikea suojaaminen on tärkeää.

Väärin käytetty kasvomaski voi jopa lisätä tartuntariskiä.

Kasvimaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita, joilla ei ole terveydellisiä esteitä olla maskia käyttämättä.

Ilta-Sanomat kertaa kasvomaskien oikean käyttötavan ja muistuttaa myös yleisimmistä virheistä.