Helsinkiläisen jalkapalloseuran IF Gnistanin naisten edustusjoukkueessa on todettu koronatartunta.­

Helsinkiläisen jalkapalloseuran IF Gnistanin naisten edustusjoukkueessa on todettu koronatartunta. Tartunnan saanut pelaaja pelasi perjantai-iltana Oulunkylässä käydyssä ottelussa Hyvinkään Palloseuraa (HyPS) vastaan.

Joukkueen joukkueenjohtaja Patrik Ekström kertoo, että pelaaja oli saanut lauantai-iltana oireita ja meni sunnuntaina testeihin. Positiivinen testitulos tuli maanantaipäivällä.

Joukkue odotti viranomaisten yhteydenottoa, ja tartunnan saanut yritti soittaa Husiin tiistaina, jotta alistuneet saisivat ohjeistuksia. Husilta oltiin sairastuneeseen yhteydessä lopulta keskiviikkoaamuna ja Ekströmiin saman päivän iltana.

– Olisi voinut olettaa nopeampaa yhteydenottoa. Keräsimme kaikkien puhelinnumerot jo sunnuntaina, ja sairastunut odotti soittoa. Olemme olleet aika epävarmassa tilassa, että mitä pitää tehdä, Ekström sanoo.

Myös joukkueen pelaajat ovat olleet huolissaan omasta terveydestään. Yksi joukkueen pelaajista kertoi keskiviikkoiltana, ettei häneen ole oltu vielä yhteydessä.

– Olen itse soitellut sinne, mutta sieltä käskettiin odottaa epidemiakeskuksen soittoa.

Ekströmin mukaan kaikkia pelaajia kehotettiin välttämään kontakteja, pitämään etäisyyttä ja maskit päällä ulkona liikkuessa.

– Joukkueellamme on Whatsapp-ryhmä, jossa sairastunut on tiedottanut koko ajan joukkuetta. Kaikille pelaajille sanottiin, että jos on pienintäkään oiretta, pitää mennä testeihin. Kaikki on tehty mielestämme ohjeiden mukaan, Ekström painottaa.

– Käsittääkseni minulla ei ole oikeutta laittaa ketään karanteeniin, vaan päätös pitää tulla viranomaisilta.

Sairastunut pelaaja ei ole vielä saanut Husilta koodia, jonka avulla hän voi ilmoittaa Koronavilkkuun, että on saanut tartunnan.­

Yhteydenoton viiveen lisäksi Ekström ihmettelee, ettei sairastunut pelaaja ole vielä saanut Husilta koodia, jonka avulla hän voi ilmoittaa Koronavilkkuun, että on saanut tartunnan.

– Kun testitulos tuli, odotimme, että kännykät alkaa kaikilla vilkkumaan, mutta nyt ei ole vieläkään kellekään tullut ilmoitusta altistumisesta.

Keskiviikkona uutisoitiin jäljityksen viiveistä myös muilla käyttäjillä.

Jäljitystä hoitaa julkinen terveydenhuolto, minkä takia yksityisellä puolella testattu voi joutua odottamaan Koronavilkkuun syötettävää koodia.

Husin yhteydenottaja kyseli keskiviikkona Ekströmiltä, ketä pelissä oli ollut ja ohjeisti, miten toimia.

– He sanoivat ottavansa yhteyttä kaikkiin, jotka olivat pelissä, Ekström sanoo.

IF Gnistanin kotiottelussa oli mukana 15 pelaajaa sekä viisi joukkueen toimihenkilöä sekä vastustajajoukkue. Ekström kertoo olleensa myös vastustajajoukkueen joukkueenjohtajaan yhteydessä heti, kun positiiviset testitulokset tulivat.

– On aika epätodennäköistä, että vastustajajoukkue olisi saanut tartunnan. Ulkona kuitenkin pelataan.

IF Gnistanin naisten edustusjoukkueessa kellekään ei ole tullut ilmoitusta altistumisesta.­

Joukkueen sisällä altistuminen on voinut tapahtua esimerkiksi vaihtopenkillä tai pukuhuoneessa. Pelaajan mukaan suihkussa ei kuitenkaan käyty.

– Ennen peliä huusimme jengihuudon yhdessä ringissä, jossa pidimme hartioista kiinni.

Seura tiedotti keskiviikkona sivuillaan joukkueen keskeyttävän toimintansa kahdeksi viikoksi ja siirtävänsä tulevat pelit parilla viikolla eteenpäin.

– Ymmärrän, että nyt on ruuhkaa, mutta kysymys on, miksi tähän ei ole valmistauduttu ajoissa, Ekström miettii.

IS ei keskiviikkona tavoittanut jäljityksestä vastaavaa tahoa kommentoimaan viiveitä.