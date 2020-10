Seida Sohrabin kolumni: Elokapina pyrkii tekemään poliisista roiston

Missä on anarkistien vastuu? Samat säännöt koskettavat kaikkia, kirjoittaa kolumnissaan Seida Sohrabi.

Mitä yhteistä on Kaisaniemessä kuluneena lauantaina mieltä osoittaneilla Elokapina-liikkeen ilmastoaktivisteilla ja Suomen poliisilla?

Molempien tulee noudattaa lakia. Sen noudattamatta jättämisestä syntyy seuraamuksia, joista on kannettava vastuuta. Ei voi olla omia oikeuksia, mutta vain toisen velvollisuuksia.

Poliisiin kohdistetun valon sijaan lamppu pitää kohdistaa anarkisteihin. Missä on heidän vastuunsa sääntöjen noudattamisessa? Samat säännöt koskettavat kaikkia.

Perehtymällä Elokapina-nimellä kulkevan liikkeen taustoihin ja filosofiaan vahvistuu käsitys siitä, että liikkeen henki ja toiminta on tuotu suoraan tuontitavarana ulkomailta Suomeen. Kapinahenkisiä tempauksia on nähty kansainvälisesti.

Liikkeen tarkoituksena on houkutella hyvää tarkoittavia, mutta pääosin naiiveja yksilöitä mukaan sellaiseen toimintaan, jossa valheille ja laittomuuksille on kysyntää. Onko mitään ristiriitaa siinä, että Elokapina-niminen liike korostaa olevansa rauhanomainen?

Voin sympatisoida aktivistien huolta, mutten niskurointia.

” Liike haki tietoisesti julkisuutta. Poliisista, päättäjistä ja parlamentarismista tehdään vihollinen.

Elokapina-liike kirjoittaa Twitterissä: ”Elokapinan eilisen protestin yksi strateginen idea oli rikkoa lakia ja aiheuttaa kiinniottoja.”

Liike haki tietoisesti julkisuutta. Poliisista, päättäjistä ja parlamentarismista tehdään vihollinen. Lapsia käytetään politiikan välineenä. Mutta kun lunta tulee tupaan, leikitään uhria.

Poliisin pitää keskittää resurssinsa parempaan tekemiseen kuin piirileikkiin osallistumiseen.

Kuten demaritaustainen yhteiskunnallinen vaikuttaja Kamal Palani Jafi toteaa osuvasti: ”Jos viranomainen käskee kansalaisen poistua, niin silloin poistutaan ilman mussutusta. Jos täällä aletaan arpoa, kuuluko minun noudattaa määräyksiä, koska minulla on noudattamatta jättämiseen omasta mielestä hyvä syy, niin sen jälkeen voidaan varmaan tehdä kaikki mitä meitä huvittaa [...] Jos haluat tietoisesti rikkoa lakia, niin kanna vastuuta tekemisistäsi ja lakkaa esittämästä uhria.”

Suurin osa suomalaisista välittää luonnosta ja on huolissaan ympäristöstä. Erona on, että tolkullisina suomalaisina osaamme vetää rajan sille, mikä on sallittua ja mikä ei. Teiden sulkeminen ylittää hyvän toimintatavan rajan – silloin poliisilla on sekä oikeus että velvollisuus toimia.

Suomeen ei kaivata ulkomailta tuotua haittakulttuuria. Kapinaan ja poliisien maineen tahrimiseen ei Suomessa ole sijaa. Vaarana on, että rajat hämärtyvät ja teot ja seuraukset kovenevat.

Olen harmissani siitä, että poliisin piti toimia kuten se toimi. Mutta yhteiskuntarauhan säilyttäminen pakotti reagoimaan.

Kapinallisuudesta ei pidä tehdä uutta normaalia. Vihreää signaalia ei pidä antaa liikkeen toiminnalle, kuten vasemmistopuolueet ovat tehneet. Maassa pitää toimia maan lakien mukaan.