Puolustusvoimat julkaisi kuvan varusmiehestä vuosimallia 1985 ja 2020 – yksi varuste on pysynyt täysin muuttumattomana

Moni pieni yksityiskohta on muuttunut jääkäripataljoonasotilaan varustuksessa 35 vuoden aikana.

Puolustusvoimat julkaisi tiistaina Facebookissaan mielenkiintoisen kuvaparin.

Vasemmalla kuvassa on jääkäripataljoonan sotilas vuonna 1985 ja oikealla vastaava vuonna 2020.

Päivityksessä huomautetaan, että vuoden 1985 jälkeen osaksi sotilaan varustusta on tullut sirpaleliivi. Maastopuku on muuttanut malliaan, kun vanha M62 on korvattu M05-mallilla. Teräskypärän sijaan päästä löytyy nykyään komposiittikypärä.

Ainakin yksi asia on kuitenkin pysynyt täysin muuttumattomana. 1960-luvulla suunnitellut telamiinat nimittäin painavat taistelijan hartioita edelleen.

Kommenteissa Puolustusvoimat kysyy, huomaako joku jotain muuta eroa sotilaiden varustuksessa.

Moni on huomauttanut, että taisteluvyö on jäänyt historiaan uuden taisteluliivin myötä. Myös esimerkiksi varusmiesten käsineiden ero on huomattu.