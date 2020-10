Eniten kulutustaan muuttivat alle 35-vuotiaat ja ne, joiden taloudellinen tilanne heikentyi epidemian aikana.

Suomalaisten alkoholinkulutus väheni viime keväänä koronaepidemian ensimmäisen aallon ja siihen liittyvien rajoitustoimien aikana, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n arvion mukaan alkoholin kokonaiskulutus oli huhti-kesäkuussa noin 10 prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. THL arvioi kulutusta eri hankintakanavista saatujen myyntitietojen ja -arvioiden perusteella.

Alkoholin ravintola-anniskelu tyrehtyi kevään aikana, kun ravintolat ja yökerhot määrättiin sulkemaan ovensa. Matkustajatuonti taas loppui ulkomaanmatkailun rajoitusten takia. Huhti-toukokuussa lähes kaikki alkoholi hankittiin Suomen sisäisestä vähittäismyynnistä eli Alkoista ja päivittäistavarakaupoista. THL kuvailee tilannetta poikkeukselliseksi.

Kun koronatilanne kesän aikana helpotti ja rajoituksia purettiin, alkoholinkulutus normalisoitui nopeasti. THL:n tutkimusprofessorin Pia Mäkelän mukaan heinäkuussa alkoholin kokonaiskulutus oli jo samanlaista kuin vuotta aiemmin.

– Minulla ei ole erityistä syytä arvella, että tällä (koronakriisillä) olisi vaikutusta suomalaisten alkoholinkulutuksen tasoon pidemmällä aikavälillä, Mäkelä sanoi STT:lle.

Kaksijakoisia muutoksia

THL:n kyselyyn vastanneista 12 prosenttia sanoi vähentäneensä ja kahdeksan prosenttia lisänneensä alkoholinkäyttöä epidemian aikana. Valtaosa kertoi alkoholinkäytön pysyneen ennallaan.

Eniten kulutustaan muuttivat alle 35-vuotiaat ja ne, joiden taloudellinen tilanne heikentyi epidemian aikana. Kummassakin ryhmässä oli keskimääräistä enemmän sekä alkoholinkulutusta vähentäneitä että lisänneitä.

THL:n Mäkelän mukaan muutokset kertovat siitä, että koronakriisi on vaikuttanut eri tavoin eri ihmisiin.

Hän arvelee, että alkoholinkäytön vähentyminen nuorilla aikuisilla johtuu sosiaalisten tilanteiden vähenemisestä, josta osa liittyy ravintoloiden sulkemiseen.

– Nuorilta tavallaan loppuivat tilanteet, joissa he tyypillisesti alkoholia käyttävät.

Kodeissa juominen jää helposti piiloon

A-klinikan toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki tulkitsee THL:n arvioita niin, että alkoholia satunnaisesti käyttäneiden on ollut kohtuullisen helppoa vähentää juomista. Samaan aikaan kulutus on Simojoen mukaan voinut lisääntyä niillä, joilla on ollut jo ennestään haasteita alkoholin kanssa.

Keväällä suomalaisten alkoholinkäyttö siirtyi koronarajoitusten seurauksena entistä enemmän koteihin.

– Mieluummin näkisin, että alkoholinkäyttö olisi ravintoloissa, koska siellä on kuitenkin jonkinlaista sosiaalista kontrollia, Simojoki sanoi STT:lle.

– Aina kun se (alkoholinkäyttö) siirtyy kotiin, se muuttuu helpommin näkymättömäksi. Silloin ongelmatkin saavat kasvaa paljon enemmän piilossa. Se on se huoli tässä.