Marinin mukaan asia on merkittävä ja siitä on tärkeä käydä parlamentaarista keskustelua.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo, että ensi keskiviikkona hallituksen iltakoulussa käsitellään tartuntatautilain kokonaisuutta, jota on valmisteltu viime kuukaudet.

Marin sanoo twiitissään, että iltakouluun on kutsuttu myös oppositiopuolueiden edustajat, koska asia on merkittävä ja siitä on tärkeä käydä parlamentaarista keskustelua.