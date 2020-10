Keskustan mukaan hallituksen tulisi tavoitella puoliväliriihessä esimerkiksi 30 000 työllistä puoliväliriihessä.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron piti keskustan puheenjohtajuuden Annika Saarikolle syyskuun alussa hävinnyt Katri Kulmuni. Hän painotti koronan budjettiriihelle asettamia haasteita. Vaikeuksien keskellä asioita on pitänyt laittaa tärkeysjärjestykseen.

– Tämä budjetti on työtä, terveyttä ja turvaa. Pidämme koronan kurissa. Varaudumme testaamisen lisäämiseen ja rokotteen hankkimiseen. Tuemme yritysten pärjäämistä. Turvaamme etenkin vienti- ja teollisuustyöpaikkoja.

Kulmuni sanoi ymmärtävänsä hyvin, että koronakriisin rinnalla valtion velanotto huolettaa ihmisiä.

– Velkaa on otettu ja otetaan, jotta yritykset eivät kaadu ja työttömyys räjähdä pysyvästi käsiin. Jotta kuntien terveyspalvelut ja laadukas koulutus kyetään varmistamaan. Jotta uudet hävittäjät saadaan hankituksi turvaamaan itsenäistä Suomea.

Kulmuni piti selvänä, että niin Suomessa kuin muissakin maissa velkaannutaan kriisivuosina. Olennaista on saada talous kääntymään, jotta velkakierre taitetaan ja päästää tasapainottamaan taloutta. Kulmuni sanoi, että velkaa on myös maksettava ja lainaa lyhennettävä. Muuten velkaantuminen uhkaa jopa Suomen päätäntävaltaa kansallisista asioista.

– Velkaantuminen uhkaa lopulta kykyämme turvata kansalaisten palvelut ja huolehtia yritysympäristöstä. Velkaantumisen sijaan valtion on talouselämän kanssa huolehdittava, miten menot katetaan. Isänmaallisuutta on hoitaa velkaa.

Puheessa oli myös piikki pääministeri Sanna Marinille (sd), joka on toistuvasti huutanut yritysten yhteiskuntavastuun perään.

– Keskustan linja on: kun yritykset pärjäävät, suomalaiset saavat töitä. Suomelle jokainen työpaikka on tärkeä. Yritykset luovat työpaikat, ei valtio. Siksi investointiympäristön vakaus ja ennustettavuus on kaikki kaikessa. Huolehtivatko päättäjät vakaudesta vai heikennämmekö investointi-ilmapiiriä?

Kulmuni painotti keskustan haluavan työpaikoille lisää paikallista sopimista. Budjettiriihessä tehdyt päätökset yli 30 000 työllisestä, mutta Kulmuni painotti sen olevan vasta alku.

– Keskusta katsoo, että kevään puoliväliriihessä on päätettävä taas uusista työllisyystoimista, jotta voimme tavoittaa tälle vaalikaudelle asetetun uuden tavoitteen 80 000 työllisestä. Tavoite esimerkiksi 30 000 työllisestä puoliväliriihessä olisi Keskustan eduskuntaryhmän mielestä paikallaan.

Keskustan mukaan Suomeen pitää saada 150 000 työpaikkaa lisää vuoteen 2027 mennessä. Hän peräänkuulutti, onko oppositio valmis lähtemään kestävyysvajetyöhön.

– Onko teillä konkreettisia keinoja, kuinka velkaantumista taitetaan ja kestävyysvajetta pienennetään? Jos on, keskustan eduskuntaryhmä on valmis parlamentaariseen työhön talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin vahvistamiseksi.

Myös Liike Nytin Hjallis Harkimo kurmootti Marinia tämän yritysten yhteiskuntavastuupuheista. Hän katsoi Marinin niittäneen sitä mitä kylvi, kun Metsäteollisuus päätti, ettei se enää neuvottele työehdoista sopijaosapuolena nykyisten sopimusten päätyttyä.