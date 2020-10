Sanansäilä alkoi heilua budjettikeskustelussa heti ryhmäpuheissa.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tölväisi budjettikeskustelun ryhmäpuheessa kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Aluksi Lindtman myönsi hallituksen talousarvion 10,8 miljardin alijäämän olevan kiistatta suuri summa. Sitten hän esitti puheessaan sitaatin vuodelta 2010.

– Kyllähän elvytys jatkuu massiivisella tavalla koko ajan. Sen keskeisin elementti on se, että me olemme yhdessä päättäneet, että annamme valtion velkaantua, 13 miljardia tänä vuonna. Se menee eri puolille yhteiskuntaa ja elvyttää mitä parhaimmalla tavalla.

Sitaatin sanojaksi paljastui Orpo.

– Tätä arviota velkaantumisen vaikutuksista ei esittänyt Sanna Marin tai Antti Rinne. Ei Matti Vanhanen tai Li Andersson. Tämän arvion esitti edustaja Petteri Orpo vuonna 2010, jolloin valtion budjetin alijäämä ei ollut 10 miljardia, vaan siis peräti 13 miljardia. Arvoisa puheenjohtaja Orpo, silloin te piditte tätä järkevänä politiikkana.

Lindtman alleviivasi finanssikriisin jälkeen nyt koronakriisissä ollaan samassa tilanteessa, jossa talouden kasvua pitää tukea ja koronan hoitoon tarvitaan iso pelastuspaketti.

– Se on vastuullista työpaikoista ja ihmisistä huolehtimista. Ihan kuten elvytys finanssikriisin jälkeen vuosina 2009 ja 2010.

Lindtman myönsi, että loputtomiin ei voi velkaantua ja siksi on tärkeää tehdä työllisyyden ja tulevan kasvun kannalta oikeita tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä. Tämän jälkeen hän kävi läpi hallituksen riihessä tekemiä ratkaisuja.

– Luottamus on koko yhteiskuntaa koossa pitämä liima. Sen menestystekijän varassa selviämme yhdessä kriisistä ja rakennamme parempaa huomista yli kriisin pitkälle tulevaisuuteen, Lindtman näki.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa. Hän hyökkäsi pääministeri Sanna Marinin (sd) suuntaan tämän puheista yritysten yhteiskuntavastuusta. Hyökkäyksen aluksi Sarkomaa painotti, että yhteiskuntavastuuta tarvitaan vaikeina aikoina kaikilta.

– Arvoisa pääministeri, miksi te ette edellytä sitä myös itseltänne? Miksi korona estäisi tekemästä kaikki työllisyysuudistukset, jotka helpottaisivat työpaikan saamista lähivuosina? Miksi te jätätte tekemättä?Hallituksen on lopetettava koronan takana kyyristely. Koronakriisi ei ole syy tehdä vähemmän vaan on tehtävä enemmän. Suomalaisilla ei ole varaa hallituksen rakentamaan menetettyyn vuosikymmeneen.

Sarkomaa katsoi ryhmäpuheessa hallituksen kyyristelevän koronakriisin takana. Hän katsoi hallituksen jatkavan vastuutonta päätösten lykkäyslinjaa.

– Hallituksen budjettiesityksen pääviesti on hyytävä. Hallitus jatkaa maamme jaloilleen pääsemiseen välttämättömien päätösten lykkäämistä, vaikka suomalaiset ovat kohdanneet sotien jälkeen pahimman kriisin.

Hän muistutti hallituksen alleviivanneen, ettei se elä tulevien sukupolvien kustannuksella.

– Nyt lupaus on rumasti rikottu. Hallituksen velkaviisikko kasaa 60 miljardia lisätaakkaa veronmaksajien harteille.

Sarkomaa myönsi, ettei Suomen ongelma ole kuluvan tai ensi vuoden velanotto.

– Ihmiset, yritykset ja kunnat on kannateltava kriisin yli, jotta vältymme pysyviltä vaurioilta. Siihen on hyväksyttävää ottaa velkaa. Koronan testaamiseen, hoitoon ja taltuttamiseen on oltava voimavarat. Tämän puolesta kokoomus on tehnyt työtä ja kirittänyt hallitusta. Vihdoin maskisuosituskin saatiin.

Sarkomaan mukaan hallitus kuitenkin rakentaa koko vuosikymmenen velanoton varaan, eikä sitä voi hyväksyä. Hän oli myös järkyttynyt siitä, että hallitus siirsi työllisyystavoitteen aikataulun vuosikymmenen loppuun.