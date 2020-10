HUSin johtajaylilääkäri Ylellä: ”Meidän täytyy ottaa käyttöön lisää toimia, jotka estävät epidemian leviämisen”

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvelee, että koronatoimet tiukentuvat etupäässä kokoontumisrajoituksissa sekä ravintolatoiminnassa.

Koronavirustilanne on monessa Suomen maakunnassa edennyt kolmeportaisen asteikon keskimmäiselle portaalle eli kiihtymisvaiheeseen. Osassa maakunnista ollaan menossa kohti leviämisvaihetta, muun muassa Uudellamaalla.

– Meidän täytyy ottaa käyttöön lisää toimia, jotka estävät epidemian leviämisen, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi keskiviikkona Ylen aamussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti tiistaina, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta laajaa toimenpidekokonaisuutta, joka tuodaan hallitukseen mahdollisesti jo ensi viikolla.

– Meillähän on jo käytössä maskisuositus aika laajasti, myös etätyösuositus on käytössä ja suositus välttää isoja kokoontumisia. Tai jos kokoontumisia järjestetään, pitää olla koronaturvaohjeet ja niitä pitää valvoa. Tämän lisäksi suunnitellaan käsittääkseni jonkinlaisia rajoituksia ravitsemusliikkeiden toimintaan, Mäkijärvi sanoi.

– Sitten täytyy harkita, tarvitaanko vielä rankempia toimia, esimerkiksi tiukkoja kokoontumisrajoituksia myös yleisö- ja muihin tilaisuuksiin, Mäkijärvi lisäsi.

Mäkijärvi ei kuitenkaan lähtisi keväällä nähtyihin rajoitustoimiin, esimerkiksi maakuntien eristämiseen. Myös koulut kannattaa Mäkijärven mukaan pitää auki niin pitkään kuin mahdollista.

– En usko yksittäisen maakunnan eristämiseen. Viime keväänähän epidemia jylläsi nimenomaan Uudellamaalla. Muualla Suomessa oli vähän tartuntoja. Nyt tartuntoja on ympäri Suomen, enkä näkisi tällaisella eristämisellä mitään suurta saavutettavissa olevaa, Mäkijärvi sanoi.

Koulujen sulkeminen kevään malliin pitäisi Mäkijärven mukaan olla viimeisten vaihtoehtojen joukossa.

– Vaikka kouluissa on ollut laajojakin altistumisia, niin jatkotartuntoja on tullut jostain syystä aika vähän. Toimenpiteet kannattaa kohdentaa niihin kouluihin, joissa on ongelmia eikä koko koululaitokseen, Mäkijärvi ehdotti.

Valtakunnallisten rajoitusten sijaan Mäkijärvi puoltaa alueellisia rajoituksia. Ne ovat hänen mukaansa paremmin kohdennettuja, ne saadaan nopeammin voimaan ja ne myös vaikuttavat paremmin.

– Kansallisia rajoituksia on vaikeampi tehdä.