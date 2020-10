Ammattikorkeakoulut vetoavat opiskelijoihin: ”Isompiin tapahtumiin osallistumista tulee nyt välttää”

Koronavirustilanne heikentyy Suomessa nopeasti ja tartuntaketjuja on myös ammattikorkea­koulu­opiskelijoiden parissa. Tämä on johtanut etäopetuksen lisäämiseen ja jopa kampusten sulkemisiin eri paikkakunnilla.

Muun muassa Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat ilmoittaneet siirtyvänsä etäopetukseen. Vaasan kaupunki on kieltänyt yli 50 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi.­

Monet viime aikoina todetuista koronatartunnoista ovat peräisin tapahtumista, joihin on vapaa-aikana kokoontunut paljon opiskelijoita.

Tartuntaketjujen takia korkeakoulujen opetus on jouduttu keskeyttämään ja kampukset sulkemaan usealla paikkakunnalla. Viime viikon ja viikonlopun tartuntaketjujen vuoksi on suljettu Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan sekä Novian Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukset.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi keskiviikkoaamuna opiskelijoille suunnatun vetoomuksen, jossa peräänkuulutetaan opiskelijoiden vastuuta koronaviruksen leviämisen pysäyttämisessä.

Jokaisella kampuksilla työskentelevällä ja opiskelevalla on iso vastuu oman käyttäytymisensä osalta, jotta koronavirustartuntojen leviäminen saadaan jatkossa estettyä, vetoomuksessa muistutetaan.

Isompiin tapahtumiin osallistumista tulee nyt välttää. Samoin tulee noudattaa ohjeita turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta. Nämä ovat ainoat tavat varmistaa, että ammattikorkeakoulut pystyvät tarjoamaan lähiopetusta myös jatkossa. Opetus kampuksilla on osa yhteisöllisyyttä, jota poikkeusaikoina on kaivattu. Me kaikki voimme omilla toimillamme vähentää riskiä, että kampuksia joudutaan koronan vuoksi sulkemaan, ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat muistuttavat.