Tiina Jylhä avautuu maski­kaupoistaan Harkimolle tv-ohjelmassa – ”Kaikki oli sovittu perjantaina, ja maanantai­aamuna he olivat maksaneet sen jonkun toisen tilille”

Tiina Jylhä sanoo tv:ssä, ettei hän vieläkään ymmärrä, mitä tapahtui sen viikonlopun aikana, kun Onni Sarmaste junaili maskikaupat yhtiölleen.

– Kaikki oli sovittu perjantaina, ja sitten maanantaiaamuna, kun niiden piti maksaa se puolet, että saadaan tilaus sisään, niin he olivatkin maksaneet sen jonkun toisen tilille. En edelleenkään ymmärrä, mitä siinä oli tapahtunut, kauneusyrittäjä Tiina Jylhä avautuu maskikaupoistaan kansanedustaja Hjallis Harkimolle Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa.

Harkimo kysyy keskiviikkona esitettävässä ohjelmassa, ”vetikö Onni sen kaupan ohi”.

– Näin sen voisi varmaan ilmaista, Jylhä vastaa.

IS kertoi jo aiemmin konsulttiyhtiö Deloitten selvitykseen perustuen, kuinka liikemies Onni Sarmaste nappasi maskikaupat Jylhän nenän edestä.

Sarmaste lähestyi Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) silloista perustuotanto-osaston johtajaa Jyrki Hakolaa Jylhän yrityksen The Look Medical Care Oün myyntiedustajana 27. maaliskuuta, ja kertoi, että hänellä on Kiinassa suojaimia tarjolla.

Tilanne muuttui erikoiseksi, kun Hakola vastaanotti samaan kauppaan liittyen laskun sekä The Look Medical Care Oülta että Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd -yhtiöltä.

Sarmaste ilmoitti, että kauppatoimi tehdään hänen yhtiönsä kautta ja maksu tulee suorittaa belgialaiselle rahansiirtoyhtiön tilille. Sarmaste perusteli menettelyä sillä, että virolaiselle yhtiölle maksettaessa rahoja ei välttämättä saataisi Kiinaan vaaditussa aikataulussa.

Hakola vahvisti kauppatoimen Sarmasteen kanssa ja peruutti Jylhän yrityksen toimittaman tarjouksen.

– Tämä on todella outoa, että mulla on meilissä, kun mä aamulla herään, että kummalle tilille tämä pitää maksaa, Tallinnan tilille vai tänne Belgian tilille. Vastaan siihen meiliin, että ei meillä ole kuin Tallinnan tili, että mikä ihmeen Belgian tili. Sitten se oli jo mennyt, Jylhä kertaa ohjelmassa.

Oudot käänteet jatkuivat: 31. maaliskuuta Sarmaste kertoi, että HVK:n suorittama maksu on jäädytetty belgialaisessa rahansiirtopalvelussa, ja pyysi HVK:ta toimittamaan kauppasumman Sarmasteen toisen yhtiön Finance Group Helsinki Oy:n tilille.

HVK oli tietoinen Finance Groupin 10 000 euron verovelasta, mutta Sarmasteen Finance Groupille suoritettiin uusi 4 980 000 euron maksu – tämä tilanteessa, jossa belgialaiselle tilille jäädytetyt rahat eivät olleet palautuneet HVK:lle.

Jylhä jatkoi Sarmaste-episodin jälkeen suojainkauppojen hieromista HVK:n kanssa, ja sovittiin tuotekokonaisuudesta, joka mahtuisi lentokoneen vapaaseen tilaan sovitussa suojainkuljetuksessa.

Jylhän yhtiö toimitti Hakolalle 5 310 000 euron laskun, joka oli määrä suorittaa kahdessa erässä. HVK:n apuun suojainkaupoissa tullut valtion hankintayhtiö Hanselin edustaja viestitti, ettei Jylhän The Look Medical Care Oülla ole Euroopan komission alv-tunnistetta tai luottoluokitusta.

Tästä huolimatta HVK maksoi puolet laskusta Jylhän yhtiölle. Virolainen Luminor-pankki jäädytti 2 655 000 euron maksun. Pankissa heräsi epäilys rahanpesusta, kun pienehkön yrityksen tilille ilmestyi iso summa rahaa.

Maskikaupat nousivat julkisuuteen 8. huhtikuuta Suomen Kuvalehden uutisoitua, että valtio päätyi ostamaan miljoonilla euroilla hengityssuojaimia ulosottovelkaiselta Sarmasteelta, joka kertoi lehdelle, että hänen tarkoituksenaan oli hankkia tarvikkeita Jylhän yritykseltä, mutta tämä ei ollut pystynyt toimittamaan niitä. Pian selvisi, etteivät Sarmasteenkaan maskit kelvanneet sairaalakäyttöön.

Kohu johti kolmen HVK-pomon – toimitusjohtaja Tomi Louneman, perustuotanto-osaston johtajan Hakolan ja hallintojohtaja Asko Harjulan – lähtöön.

Kauneusyrittäjä Tiina Jylhä sanoo Hjallis Harkimolle tv-ohjelmassa, että hänestä tehtiin maskikohussa syntipukki. Jylhä vihjaa, että häntä pyydettiin kiillottamaan kohun aikana Huoltovarmuuskeskuksen julkisuuskuvaa, mutta hän ei siihen suostunut.­

Tuomion törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta 2007–2008 saanut Jylhä sanoo ohjelmassa, että hän on ”mokaillut elämänsä aikana vaikka kuinka hirveästi”, mutta korostaa, ettei hänen menneisyytensä saisi toimia rasitteena kaupassa, jossa hän katsoo toimineensa oikein.

– En omasta mielestäni mokannut mitään. En ehtinyt tehdä yhtään mitään, ja yhtäkkiä kaikki ovat kimpussani, Jylhä kuvailee ohjelmassa.

HVK:n mukaan yksi Jylhä-kaupan purkuperuste on se, että Jylhän kauneusklinikka on markkinoinut suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla.

Jylhän juristi Kari Uoti on pitänyt väitettä herjaavana, eikä HVK:lle ole Uotin mukaan esitetty sertifikaatteja sopimuksen yhteydessä.

Jylhän mukaan hänellä ei ole alv-tunnusta, koska hänen yrityksensä tekee ”medikaalijuttuja”, minkä vuoksi hän ei ole kertomansa mukaan Virossa alv-velvollinen.

Virolainen Harjun käräjäoikeus linjasi heinäkuussa, että Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus purkaa maskikauppa Jylhän yrityksen kanssa ja periä ennakkomaksu takaisin.

Käräjäoikeuden mukaan kaupan purkamiseen on riittävät perusteet, koska Jylhän yritys ei pystynyt toimittamaan kasvosuojaimia sovitun määräajan mukaisesti.

