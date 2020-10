Vaasassa 70 koronatapausta vuorokaudessa, kymmenet opiskelijat saaneet tartunnan – ”Aika järkyttävältä tuntuu”

Vaasassa kymmenillä opiskelijoilla on todettu koronatartunta.

Yhden vuorokauden aikana 5.–6.10 uusia tartuntoja on kirjattu 70, ja koronaepidemia on siirtynyt laajan leviämisen vaiheeseen. Sairastuneet ovat nuoria aikuisia, ja suuri osa tartunnoista juontaa kaupungissa järjestettyihin opiskelijatapahtumiin.

Ylioppilas- ja oppilaskunnista kuitenkin vakuutetaan, etteivät ainakaan viralliset tilaisuudet ja tapahtumat ole olleet mitään viruslinkoja, sillä koronaturvallisuudesta on huolehdittu kaikin mahdollisin keinoin.

VAMK:ssa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kastajaiset, Olutpialaiset järjestettiin 15.9.

– Kastajaiset järjestettiin viranomaisten ohjeiden mukaan vastuullisesti, eikä niistä ole lähtenyt yhtään tartuntaa. Virallisia jatkoja ei ole ollut, ja muille jatkoille lähteminen on ollut opiskelijoiden oma valinta, toteaa oppilaskunnan puheenjohtaja Paavo Sormunen Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:sta.

Maanantaina 12 hänen opinahjonsa opiskelijoista oli sairastunut koronaan.

– Aika järkyttävältä tuntuu, miten nopeasti ja yhtäkkiä tauti lähti leviämään. Tämä ei ole mikään leikin asia, Sormunen sanoo.

Tietotekniikkaa VAMK:ssa opiskeleva Paavali Aho on yksi kymmenistä virukselle altistuneista. Hän ei ole osallistunut opiskelijabileisiin eikä viettänyt aikaa yökerhoissa, mutta altistus tuli koulussa.

– Olen ollut viime viikon maanantaina samalla tunnilla tai ruokalassa yhtä aikaa jonkun kanssa, joka on saanut oireita myöhemmin. Siitä sitten tuli eilen maanantaina soitto, että saatan olla altistunut kyseiselle taudille, kertoo Aho, joka on nyt karanteenissa monien muiden opiskelutovereidensa tavoin.

– Kyllähän tätä vähän osasi odottaa, ja mielessä kävi, että pakkohan sen taudin on jostain tulla. Silti se soitto tuli yllätyksenä, hän kuvailee.

Vaasan ylipistossa tartunnan saaneita on useita kymmeniä. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aleksi Sandroos toteaa, ettei yksilönvapautta ja opiskelijoiden liikkumista voida ryhtyä rajoittamaan.

– Yliopisto laati elokuussa ohjeistukset, joiden mukaan on toimittu. Silloin jo esimerkiksi ainejärjestöt peruivat omat jatkonsa yökerhoissa.

Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona yliopistolla järjestettiin uusien opiskelijoiden kastajaiset. Sandroosin mukaan tapahtumassa noudatettiin annettuja koronaohjeita kaikin tavoin.

– Tapahtumia hajautettiin ryhmiin ympäri Vaasaa, ja ryhmät kävivät rasteja läpi yksi kerrallaan niin, että tilanne saatiin pidettyä turvallisena.

– Nyt tietenkin on kysytty itseltämme, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Emme ehkä osanneet arvioida, etteivät kaikki suhtaudu epidemiatilanteeseen yhtä vakavasti.

Sandroos tietää opiskelijoiden järjestäneen jatkoja omissa kodeissaan, joihin on kutsuttu kavereita. Iltaa on saatettu sen jälkeen jatkaa vielä yökerhossa.

– Kun koronatilanne on ollut hallinnassa koko alkusyksyn, ei ole ajateltu, että juhlimiseen liittyisi mitään riskiä. Sitten on käynyt niin, että viikonlopun jälkeen on aloitettu normiarki, kunnes on tullut kurkkukipua ja samaan aikaan viestiä, että kyseisessä yökerhossa on ollut altistumisriskiä. Siinä välissä on voitu käydä kaupassa, nähty kavereita ja istuttu iltaa yhdessä.

Nyt tilanne on sen verran vakava, että viesti on Sandroosin mukaan mennyt perille.

– Sen kuitenkin voi nähdä positiivisena asiana, että opiskelijat ovat hakeutuneet testeihin myös siinä tapauksessa, että oireet ovat olleet lieviä.

– Meidän viesti on nyt se, että ylioppilaiden on aika pysyä kotona, välttää lähikontaktia ja käyttää maskia.

Koronatestin tulos on aiheuttanut opiskelijoille järkytystä sekä häpeää ja ahdistusta.

– Tutorit ja opiskelijakaverit ovat olleet heidän tukenaan, emmekä ole lähteneet tuomitsemaan ihmisiä, sillä tilanne ei ole heidän oma vikansa, vaan on tapahtunut vahinko, jota ei enää pysty muuttamaan, Sandroos toteaa.

Karanteenissa oleville opiskelijoille lanseerataan parhaillaan elintarvikkeiden hätäapupakettia, joka maksaa 20 euroa ja jonka voi tilata verkosta. Kuljetukset hoitaa ylioppilas- tai opiskelijakunta.

Vaasassa yhdeksi viime aikojen tartunnan lähteiksi on nimetty paitsi opiskelijatapahtumat, myös Fontanaclub-yökerho. Ravintola tiedotti, että perjantaina 25.9. yökerhossa on ollut henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Paikka suljettiin heti tiedon tultua 30.9.

Ravintolan omistaja Susanna Tuohiniemi kommentoi yökerhon tilannetta vain niukasti.

– Meillä on koko ajan menty omavalvonnan mukaan, ja maksimikapasiteetista on ollut käytössä 58 prosenttia. Tuona kyseisenä iltana asiakasmäärä ei ole poikennut siitä. Päätimme sulkea ravintolan, sillä haluamme että koronatilanne kaupungissa rauhoittuu.