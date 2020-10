Mökiltä kadonneesta Jussi Peltolasta on yksi luotettava silminnäkijähavainto Mannilan pururadalta Saarijärveltä.

Kahdeksan vuotta sitten riihimäkeläinen Jussi Peltola, 18, lähti kahden kaverinsa kanssa viettämään mökkiviikonloppua Parantalan kylään Äänekoskelle.

Ilta venähti pitkäksi ja eteni hyvin siihen asti, kunnes Peltola alkoi riidellä puhelimessa entisen tyttöystävänsä kanssa. Kaksi muuta kaveria menivät edeltä saunaan, ja Peltola jäi ulos puhumaan puhelimeen.

Aamuyöstä kaverit alkoivat ihmetellä, miksei Peltolasta kuulu mitään. Kun he menivät ulos, Peltolaa ei näkynyt missään. Myös kaverin isältä lainassa ollut farmariauto, musta Citroën C5, oli kadonnut pihasta.

Ensimmäinen hätäpuhelu paikalta soitettiin lauantain vastaisena yönä 6.10.2012 kello 4.48.

Poliisi toivoo yleisöltä vihjeitä Jussi Peltolan katoamiseen liittyen.­

Rikoskomisario Markku Latvala Jyväskylän poliisiasemalta sanoo, että tapauksesta keskustellaan poliisien kahvipöydässä viikoittain.

– Se ihmetyttää kovasti, sillä Peltola on hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Tapaus on sälytetty kolmelle tutkijalle ja vähän väliä mietitään, mitä on tapahtunut.

Autoakaan ei ole löydetty. Poliisin hypoteesi on, että auto ja kenties myös Peltola on vesistössä, mutta täyttä varmuutta tästä ei ole. Katoamispaikan ympäristössä on runsaasti erilaisia vesistöjä, joita on tutkittu vuosien mittaan pelastuslaitoksen avustuksella monia kertoja.

– Myös tavalliset ihmiset ovat tutkailleet vesistöjä Google Earthista ja satelliittikuvista, ja ilmoittaneet meille järvissä näkyvistä varjostumista. Tällaisiakin vihjeitä on tarkistettu useita.

Jussi Peltola lähti mökiltä mustalla Citroën C5:llä, jonka rekisterinumero on OPZ-994. Kuvan auto ei ole Peltolan käyttämä auto, mutta on merkiltään ja malliltaan samanlainen.­

Latvalan mukaan poliisi tekee syksyn aikana lisää tutkintatoimenpiteitä. Poliisin aikeena on muun muassa kuulustella asiaan liittyvää henkilöpiiriä.

Katoamispaikka Parantalassa on sen verran syrjäinen, ettei poliisilla ole ollut toivoakaan saada lisätietoja esimerkiksi valvontakameroista.

Teletiedoistakaan ei ole ollut apua. Silloin kun Peltolan lähdöstä mökiltä ilmoitettiin hätäkeskukseen, Peltolan matkapuhelimeen tehtiin useita hätäpaikannuksia. Tällaisessa tilanteessa paikannukset voitiin tehdä heti ja ilman käräjäoikeudelta haettavaa lupaa.

– Hätäpaikannuksella ei saa matkapuhelimen tarkkaa sijaintia, mutta ne joka tapauksessa paikantuivat mökille, todennäköisesti mökin mastoon, selittää Latvala.

– Todennäköisesti Peltola on lähtiessään heittänyt kännykän pois.

Katoamispäivän jälkeen Peltolan tiliä ei ole käytetty, ja myös hänen lompakkonsa jäi mökille.

Lupaavin vihje tähän mennessä on tullut Saarijärveltä runsaan 15 kilometrin päässä katoamispaikasta.

Silminnäkijä havaitsi lauantaina 6.10.2012 aamupäivällä Mannilan pururadalla tumman auton ja Peltolan tuntomerkkeihin sopivan nuoren miehen auton ulkopuolella. Auto oli ollut ajettuna pururadalle.

– Tämä havainto saatiin pian Peltolan katoamisen jälkeen, ja ilmoittajaa kuulusteltiin, kun juttu siirtyi meille vuonna 2017. Se on yhä viimeisin luotettava havainto Peltolasta, kertoo Latvala.

Poliisin tietojen mukaan Peltolan luvatta ottaman auton tankki oli täynnä, ja hän on saattanut ajaa ties minne asti.

– Intuitio tietysti on, että nuori mies saattaisi lähteä sieltä kotisuuntaan eli Hämeeseen päin.

Jos Jussi Peltola autoineen on todella vesistössä, paikan löytymistä saattaisi edesauttaa se, jos autosta vuotaisi jotain ulos – polttoainetta, öljyä – ja päätyisi veden pintaan.

Tätä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu. Kun Peltolaa etsittiin viime syksynä, Vaajavirran pohjasta löydettiin anastetuksi ilmoitettu auto, josta ulos vuotaneet nesteet olivat sekoittuneet vilkkaasti virtaavaan veteen niin, ettei mitään näkynyt pintaan saakka.

Latvalan mukaan etenkin Saarijärven ja Jyväskylän väliä on tutkittu tarkkaan. Jyväskylän poliisivankila on remontissa ja poliisit käyvät säännöllisesti Saarijärvellä, jonne kiinniotetut nykyään Jämsän ohella viedään.

Samalla on tehty tarkastuksia Peltolan katoamistapauksessa ja mietitty, missä voisi olla sellainen paikka, josta voisi suistua autolla veteen.

– Rikoksenkaan mahdollisuutta ei voida tietenkään sulkea pois ennen kuin henkilö löytyy.

Latvala toivoo yleisöltä vihjeitä Jussi Peltolan katoamiseen liittyen ja muistuttaa, että pieneltäkin tuntuva vihje voi auttaa tapauksen selvittämisessä.

– Vihjeitä kaivattaisiin kovasti, sillä varsinkin omaisille epätietoisuus on raskasta.

Onko sinulla havaintoja Jussi Peltolan liikkeistä tai autosta? Ilmoita niistä Sisä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 050 456 0471.