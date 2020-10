Tällainen on Lapin koronatilanne

Länsirajan tilanne on rauhallinen molemmin puolin rajaa.

Ylläksen tartuntaketjuun liittyviä tautitapauksia on todettu tähän mennessä 52 eri puolilta maata. THL:n mukaan tartunnat ovat levinneet muun muassa paikallisessa marketissa.­

Lapissa on todettu tähän mennessä yhteensä 304 koronatartuntaa. Näistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella on 146 ja Länsi-Pohjan alueella 158.

Viime viikonlopun ja alkuviikon aikana on varmistunut 18 uutta tartuntaa eri puolilta Lappia. Pelkästään Rovaniemellä todettiin sunnuntaina ja maanantaina kahdeksan uutta koronatartuntaa.

Valtaosa uusista tapauksista liittyi Ylläksen tartuntaketjuun, jossa on todettu tähän mennessä 52 tartuntaa eri puolilta maata.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas arvioi, että suuresta tartuntamäärästä huolimatta Lapin koronavirustilanne ei ole kiihtymässä.

Kahden viikon ilmaantuvuus Lapin sairaanhoitopiirissä on 8.5/100 000 ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 1.7 / 100 000.

Rovaniemellä altistuksia on ilmennyt ainakin kolmessa paikallisessa ravintolassa. Lapin sairaanhoitopiirin tietojen mukaan koronaviruksen saanut henkilö on käynyt Kansan Pubissa keskiviikkona 30. syyskuuta, torstaina 1. lokakuuta Luckiefun’s -ravintolassa sekä torstai-iltana McDonald'sissa.

Viirinkankaalla sijaitsevassa päiväkoti Lyyrassa on todettu koronavirustartunta yhdellä lapsella. Päiväkodissa on 30 lasta. Päiväkodin lapset ja työntekijät on asetettu karanteeniin.

Myös viereisen päiväkodin henkilökunta ja lapset on määrätty karanteeniin, sillä päiväkodeilla on yhteinen piha ja sama eteistila.

Länsi-Pohjan alueella tilanne on pysynyt rauhallisena. Lapin uusista tartunnoista kolme on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Niistä yksi liittyy Ylläksen tartuntaketjuun.

Pohjois-Ruotsin eli Norrbottenin tautitilanne on edelleen rauhallinen. Yksittäisiä tapauksia on todettu muun muassa Haaparannalla.

Lapin sairaanhoitopiirit antoivat perjantaina suosituksen, jonka mukaan ravintolayrittäjiä ja iltatapahtumien järjestäjiä pyydetään keräämään yhteystiedot asiakkailta mahdollista tartunnanjäljitystä varten.