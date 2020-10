IS keräsi tiedot koronan saaneista suomalaisista. Lapsilla ja 65–80-vuotiailla suhteessa paljon vähemmän tartuntoja kuin muilla ikäryhmillä.

THL kertoi viime viikolla, että vahvistettujen koronatartuntojen määrä Suomessa ylitti 10 000 haamurajan. Samaan aikaan kaikkien tartunnan saaneiden todellista lukumäärää voidaan vain arvioida: suurin osa koronatartunnoista jää piiloon. Ulkomaisten tutkimusten mukaan noin puolet koronavirus­positiivisista ei edes saa oireita. Yhdysvaltain tautikeskus CDC arvioi prosentin olevan noin 40. Lisäksi on suuri joukko, jotka sairastavat taudin niin lievänä, etteivät edes hakeudu testeihin. Suomessa erityisesti keväällä moni koronan sairastanut ei koskaan edes käynyt testissä.

On yksi peruslause, jota koronaan liittyvien tilastojuttujen ja erityisesti tartunnan saaneiden lukumäärää arvioivien lausuntojen yhteydessä toistellaan. Se kuuluu: ”Kukaan ei tiedä”.

Joka tapauksessa tilastoiduista yli 10 000 tartunnasta tiedetään kuitenkin kaikenlaista. IS keräsi yhteen viranomaisten julkaisemia tietoja.

Sukupuolijakauma ja ikäryhmä

Koronan vahvistetusti saaneet ovat melko tasaisesti miehiä ja naisia. Tilastojen mukaan miehiä on vain hitusen naisia enemmän. Tilanne muuttuu vain puoli prosenttiyksikköä enemmän miespainotteiseksi, vaikka suomalaisten sukupuolijakauma otettaisiin huomioon.

Ikäryhmissä on myös suuria eroja. Ehdottomasti eniten vahvistettuja tartuntoja on löydetty 20–40-vuotiailta. Noin 40 prosenttia kaikista vahvistetuista tapauksista on osunut tämän ikäisiin.

Ikäryhmän kokoon suhteutettuna vähiten tartuntoja on löydetty alle kymmenvuotiailta ja 65–80-vuotiailta. Kouluikäisillä 10–14-vuotiaillakin koronaa on ollut huomattavasti keskimääräistä vähemmän. Heistä vain noin yksi tuhannesta on testattu positiiviseksi.

Alueelliset erot

Ylivoimainen enemmistö suomalaistartunnoista on ollut Uudellamaalla. Uusimaa on kärjessä, vaikka suuriväestömäärä otettaisiin huomioon. Vain Länsi-Pohja, eli Kemi-Tornion seutukunta on edes lähellä Uudenmaan tartuntalukuja. Muissa sairaanhoitopiireissä on enintään kolmannes Uudenmaan suhteellisista tartuntaluvuista.

Asukaslukuun suhteutettuna vahvistettuja tartuntoja on ollut vähiten Pohjois-Karjalassa. Alueen koko vuoden 45 koronapositiivista tarkoittaa, että pohjoiskarjalalaisilla korona on ollut yli kymmenen kertaa uusimaalaisia harvinaisempi.

Vuodenaikojen erot

Noin kaksi kolmannesta koronatartunnoista tuli kevään aikana, maalis–toukokuussa. Syksyllä on tullut vajaa kolmannes kaikista reilusta kymmenestä tuhannesta tartunnasta. Syksyä on kuitenkin jäljellä vielä kokonainen kuukausi, eli osuus saattaa hyvinkin nousta yli 40 prosenttiin.

Testausmäärät vaikuttavat

Kevään ja syksyn vertaamisessa on hyvä muistaa, että testausmäärät ovat syksyllä olleet huomattavasti kevättä suuremmat. Se tarkoittaa, että harvempi koronatapaus jää piiloon. Tällä hetkellä Suomessa tehdään keskimäärin 12 000 koronatestiä päivässä. Esimerkiksi huhtikuussa testimäärät olivat vain neljännes tästä.

Nyt lokakuun alussa noin joka kuudeskymmenes testi on positiivinen. Maaliskuussa positiivisia löytyi kymmenen kertaa useammin.

Ulkomailta tullut noin 10 prosenttia tartunnoista

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) data kertoi syyskuun alussa, että noin 10 prosenttia Suomessa tänä vuonna vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta. Valtaosa niistä on keväältä. Saman datan mukaan vähintään 57 prosenttia suomalaisista vahvistetuista tartunnoista on saatu Suomen sisältä. Syksyn aikana luku on saattanut kasvaa, kun ulkomaille matkustaminen on vähentynyt. Tarkkaa tietoa asiasta ei kuitenkaan ole, sillä ECDC ei enää julkista tartunnan arvioitua alkumaata.

Hiihtolomien aikaan tartuntoja tuli Suomeen erityisesti Itävallasta. Tilastojen mukaan positiiviseksi testattuja oli ainakin 200, ehkä jopa yli 500. Siis huomattavasti enemmän kuin vaikkapa Ruotsista tai Virosta.

