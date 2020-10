Näin toimii Elokapina-liike: valmis rikkomaan lakeja – teitä tukittu ennenkin

Liike ilmoittaa olevansa väkivallaton, mutta on muuten valmis rikkomaan lakeja, kuten niskoittelemaan poliisia vastaan.

Elokapina on osa Extinction Rebellion -liikettä, joka on herättänyt huomiota ympäri maailmaa.­

Lauantaina Helsingissä mielenosoituksen järjestänyt Elokapina-liike on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikehdintää, joka on aiheuttanut paljon melua etenkin syntysijoillaan Britanniassa.

Puoluepoliittisesti sitoutumattoman liikkeen ydinajatuksena on vaatia päättäjiltä nopeampia toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Esimerkiksi viime lauantaina hajotetussa mielenosoituksessa elokapinalliset olivat vaatineet Sanna Marinin hallitusta julistamaan Suomeen ilmastohätätilan ja Suomea vähentämään nettopäästöjä niin, että maa olisi hiilineutraali viiden vuoden kuluttua vuonna 2025.

Lauantaiseen mielenosoitukseen osallistui noin 150–200 ihmistä.

Liikkeen toiminnan lähtökohtana on se, että tempaukset ovat väkivallattomia.

Esimerkiksi Elokapina kertoo suomenkielisillä internetsivuillaan käyttävänsä kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Lakien rikkomiseen Elokapina on valmis ”tarvittaessa”.

Tämä pitää sisällään ajatuksen, että mielenosoittajat voivat esimerkiksi niskoitella poliisia vastaan kieltäytymällä liikkumasta paikaltaan, mutta suora fyysinen yhteenotto ei kuulu liikkeen toimintamalliin.

Teiden tukkiminen on ollut yleisimpiä Elokapinan toimintamuotoja, ja esimerkiksi viime lauantaina osa mielenosoittajista oli liimannut itsensä kiinni paikalle raahattuun jollaan.

Elokapina osoitti mieltään taustalla, kun sisäministeri Maria Ohisalo tapasi mediaa maanantaina Säätytalon edustalla Helsingissä 5. lokakuuta 2020.­

– Rikomme tarvittaessa joitakin lakeja siksi, että välttäisimme pahimpien skenaarioiden toteutumisen. Me emme syyllistä yksittäisiä kansalaisia, vaan haitallista järjestelmää, jota pyrimme muuttamaan, Elokapina-liikkeen sivuilla kerrotaan.

Viime lauantain mielenosoituksessa poliisi ottikin niskoittelun takia kiinni 51 henkilöä ja sakotti 53:a henkilöä.

Väkivallaton toiminta ei tarkoita sitä, etteikö tempauksista aiheutuisi aineellista vahinkoa ja muita kuluja.

Esimerkiksi viime vuoden keväänä Britannian Extinction Rebellionin johtama protesti halvaannutti Lontoon keskustan liikenteen, kun tuhannet mielenosoittajat tukkivat Oxford Circusin ja Marble Archin ympäristön, parlamenttiaukion ja Waterloon sillan.

Extinction Rebellion käyttää logonaan ympyröityä tiimalasia.­

Viime vuoden kevään protestit Lontoossa keräsivät paikalle tuhansia mielenosoittajia.­

Tässä yhteydessä muun muassa Shell-yhtiön rakennuksen julkisivuun spreijattiin Extinction Rebellionin tiimalasi-logoja ja öljy-yhtiön vastaisia iskulauseita, kuten ”climate criminals” (ilmastorikolliset) ja ”crime scene” (rikospaikka).

Lue lisää: Ilmastokapinallisten protesti halvaannutti Lontoon keskustan

Poliisi otti kiinni satoja aktivisteja. Lontoon poliisi arvioi myöhemmin, että kaksi viikkoa kestäneiden protestien lasku poliisille oli peräti 37 miljoonaa puntaa. Liikkeen sisälläkin aiheutti kahtiajakoa se, että protestien aikana mielenosoittajat häiritsivät Lontoon julkista liikennettä.

Lontoossa aktivistit esittelivät itseään näyteikkunassa mallinukkejen tapaan protestoidakseen H&M-vaatekauppaketjua. Kylteissä aktivistit kertoivat olevansa mieluummin alasti kuin laittavansa päälle epäeettisesti valmistettuja vaatteita.­

Hieman aiemmin Extinction Rebellionin aktivistit olivat herättäneet huomiota riisuuntumalla parlamentin alahuoneen yleisölehtereillä kesken brexit-keskustelujen.

Tuoreemmista tempauksista mainittakoon tapaus viime syyskuulta, kun Britannian Extiction Rebellion -liikkeen aktivistit tukkivat tiet brittilehtiä painaville painotaloille.

Liike ilmoitti protestinsa kohteeksi erityisesti oikeistolaisina pitämänsä Daily Mail- ja London Evening Standard -lehdet, koska ne eivät aktivistien mielestä uutisoineet ilmastokriisistä kunnolla.

Extinction Rebellion -aktivistit lukitsivat itsensä kiinni parlamenttitalon edustalle Lontoossa syyskuussa 2020.­

Suomessa liikehdintä on ollut pienimuotoisempaa. Elokapinan omien sivujen mukaan sillä on toimintaa kahdeksassa kaupungissa ja toimintaan on marraskuusta 2018 lähtien osallistunut satoja ihmisiä.

Elokapina järjesti mielenosoituksen Helsingissä muun muassa syyskuussa ja tuolloin siihen osallistui noin 50 ihmistä.

Muutamat mielenosoittajat liimasivat kätensä kiinni Helsingin Aleksanterinkadun H&M -vaateliikkeen näyteikkunaan protestoidakseen muun muassa muotibisneksen ympäristökuormitusta. Poliisi kävi tuolloin irrottamassa mielenosoittajat ikkunoista.

Elokapinalliset ovat yrittäneet estää myös risteilyaluksen lähtöä kanooteilla ja veneellä Helsingin Hernesaaressa. Liikkeen mukaan syynä oli se, että nopeasti kasvava risteilyteollisuus ei ole hiilipäästöjensä vuoksi yhteensopiva ilmastokriisitoimien kanssa.