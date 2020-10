Vaasa kieltää yli 50 ihmisen julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi – kaupunki koronan leviämisvaiheessa

Koko sairaanhoitopiirissä on todettu viimeisen viikon aikana enemmän tapauksia kuin koko alkuvuoden aikana.

Vaasan kaupunki on kieltänyt yli 50 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi. Asiasta päätti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan maanantaina.

Lakimies Tuula Hartman kertoo, että lautakunta linjasi kaupungin olevan koronaepidemian laajan leviämisen vaiheessa. Kahdessa viikossa kaupungissa on todettu yli 90 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Lautakunta antoi lisäksi vahvan suosituksen, ettei yli 20 ihmisen kokoontumisia järjestetä sisä- tai ulkotiloissa. Lisäksi joukkueurheilun toiminnalle suositellaan taukoa. Tapahtumia koskevat kiellot ja suositukset ovat voimassa sunnuntaihin 25. lokakuuta asti.

Lisäksi kaupunki on antanut vahvan suosituksen, että kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät suun ja nenän peittävää kasvomaskia julkisessa liikenteessä. Maskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Sairaanhoitopiiri vielä kiihtymisvaiheessa

Koronaepidemian vastaiset toimenpiteet on jaoteltu perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Vaasan sairaanhoitopiiri on kokonaisuutena epidemian kiihtymisvaiheessa, kertoo johtajaylilääkäri Peter Nieminen. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 66 tapausta 100 000 asukasta kohden.

– Viimeisen viikon aikana on todettu reilut sata uutta positiivista eli saman verran kuin koko alkuvuoden aikana aikaisemmin yhteensä, Nieminen sanoo.

Sairaanhoitopiirissä on todettu koko epidemian aikana maanantaihin mennessä 222 tapausta. Valtaosa uusista tapauksista on Vaasasta. Niemisen mukaan tuoreen tapauspiikin takana on nuorten ja opiskelijoiden järjestämät tapahtumat, joissa tartunnat ovat levinneet.

– Onneksi oireilleet nuoret ovat hakeutuneet hyvin herkästi testeihin. Ongelmahan on se, että osa on hyvin lieväoireisia tai oireettomia, ja saattavat levittää virusta eteenpäin tietämättään.