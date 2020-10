D-vitamiini, sinkki, aspiriini, remdesiviiri... HUSin ylilääkäri kertoo, kuinka nämä Trumpin saamat lääkkeet voivat auttaa koronan hoidossa

Suomessa ei käytetä samanlaisia lääkehoitoja kuin Trumpilla.

Lääkärit turvautuvat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hoidossa laajan lääkearsenaaliin. Lehtitietojen mukaan Trump nauttii uusia koronalääkkeitä ja erilaisia ravinteita.

Ilta-Sanomat kysyi HUSinn infektiosairauksien ylilääkäriltä Asko Järviseltä, miten Trumpin saamat lääkkeet vaikuttavat ja saavatko suomalaiset koronapotilaat vastaavia lääkkeitä.

Valkoisen talon lääkäri Sean Conley on kertonut, että presidentti Trumpille annetaan remdesiviiri nimistä lääkettä.

Auttaako remdesiviiri?

– Remdesiviiri on viruslääke, joka on ollut WHO:n kokeissa. Sillä on tehoa virukseen kokeellisesti, mutta kuolemanriskiä se ei ole vähentänyt niissä tutkimuksissa, joita on tähän mennessä tehty.

– Lääkkeen käytössä on teoreettisesti sellainen järki, että alkuvaiheessa annettuna se saattaa laskea virusmäärää. Trumpilla korona todettiin varhain. Kukaan ei tiedä, vaikuttaako lääke varsinaisesti taudin kulkuun.

Järvinen kertoo, että Suomessa remdesiviiriä ei ole käytetty muussa kuin tutkimuksessa.

Presidentti Trumpia hoitaneet lääkärit kertoivat lauantain tiedotustilaisuudessa, että Trumpille on annettu deksametasonia.

Mihin deksametasoni vaikuttaa?

– Deksametasoni on vahva kortisoni, jota meillä annetaan silloin, kun taudin oireiden alusta on kulunut yleensä noin viikko ja tauti lähtee vaikeutumaan voimallisesti.

– Trump saa sitä selvästi varhemmin. Hyödyn arviointi on hankalaa sen takia, että on pieni riski, että lääke heikentää viruspuolustusta alkuvaiheessa.

– Kortisonista on hankala sanoa, mikä on totuus. Joko hän saa sitä varhaisemmassa vaiheessa kuin muutoin annettaisiin, mihin sisältyy tietty riski elleivät lääkärit luota viruspitoisuutta laskevien lääkkeiden tehoon. Tai Trumpin tilanne on hankalampi kuin on annettu kuvastaa.

Valkoisen talon lääkäri Sean Conley on kertonut uutistoimisto Reutersin mukaan, että Trump saa myös famotidiinia.

Mihin famotidiini vaikuttaa?

– Famotidiini on herpesviruslääke. Sillä ei pitäisi olla vaikutusta koronavirukseen.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Trumpille annettujen hoitojen joukossa on lääkeyhtiö Regeneronin kehittämä ”vasta-ainecocktail”.

Miten vasta-ainecocktail auttaa koronapotilasta?

– Se on toipilasplasma. Voi sanoa, että se on toipilailta kerättyjä vasta-aineita.

– Se on kokeellinen hoito. Lääkeyhtiön sivuilla on sanottu, että se voi lyhentää taudin kestoa, kun se aloitetaan varhaisessa vaiheessa. Voi sanoa, että Trumpille annetaan varhaisessa vaiheessa olevaa kokeellista hoitoa, jolla virusmäärää pyritään laskemaan ja toivotaan, että tauti olisi rauhallisempi.

Lääke ei ole yleisesti saatavilla.

Suomessa ei Järvisen tietojen mukaan kukaan ole saanut vasta-ainecocktailia.

Valkoisen talon lääkäri Sean Conley on Reutersin mukaan maininnut, että Trump o saanut myös melatoniinia.

Mihin melatoniini vaikuttaa?

– Se on ”unihormoni”. Sitä todennäköisesti annetaan, jotta Trump saa nukuttua.

Suomessa ei Järvisen mukaan anneta koronapotilaille melatoniinia.

Valkoisen talon lääkäri on maininnut julkisuudessa, että Trump nauttii d-vitamiinia, sinkkiä ja aspiriinia.

Mihin nämä vaikuttavat?

– D-vitamiinilisästä tiedetään, että jos d-vitamiinin taso on matala, koronaviruksen saamisen riski on kasvanut. Onko vitamiinilisästä hyötyä enää koronaviruksen saatua, siitä ei käsittääkseni ole tietoa.

– Sinkki on samanlainen, jolla voidaan estää joidenkin virusinfektioiden saamista ja ehkä lyhentää hoitoa. Onko sillä mitään merkitystä koronavirukseen, en tiedä.

Ylilääkäri Asko Järvinen selvittää, että aspiriini on oireen mukainen kuumetta alentava lääke.

– Koronapotilaat saavat meillä kuumelääkitystä. Se tuskin on aspiriini, vaan parasetamoli tai ibuprofeeni, jotka ovat hieman turvallisempia.

– Jos aspiriinissa annos on pieni, se voi olla Trumpilla veritulpan ehkäisevä lääkehoito.