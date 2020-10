Poliisin kaasusumuttimen käyttö mielenosoittajiin lauantaina Helsingissä on herättänyt laajaa keskustelua.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoo näkemyksiään Elokapinan mielenosoituksesta ja poliisin toiminnasta mielenosoittajia kohtaan. Ohisalo pitää asiasta tiedotustilaisuuden kello 12.30 Säätytalon pihalla.

Helsingin poliisi käytti lauantaina kaasusumutetta mielenosoittajiin hajottaakseen voimakeinoin väkijoukon, joka tukki ajotien.

Ajoväylällä istuneet mielenosoittajat eivät olleet totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tukkimasta tietä ja estämästä liikenteen kulkua.

Poliisin mukaan virkavalta turvautui tilanteessa merkittävän liikennehaitan ja tilanteen keston huomioiden lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi ajoväylältä.

Kyseessä oli Kaisaniemenkadulla Helsingin ydinkeskustassa lauantaina järjestetty Elokapina-liikkeen mielenosoitus.

Poliisin kaasusumuttimen käyttö maassa istuneisiin mielenosoittajiin on herättänyt keskustelua, ihmetystä ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

hisalo sanoi lauantaina Twitterissä saaneensa poliisin voimankäytöstä alustavan selvityksen.

– Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet. Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies, Ohisalo twiittasi.

Mielenosoituksesta oli tehty etukäteen poliisille ilmoitus, jossa sen kerrottiin kulkevan Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen.

Mielenosoittajat jäivät ilmoituksesta poiketen Kaisaniemeen Unioninkadulle ja tekivät tiesulun noin kello yhdeltä. Osa mielenosoittajista siirtyi kello neljän jälkeen Unioninkadulta istumaan vilkasliikenteisemmälle Kaisaniemenkadulle sulkien ajoradan ja seisauttaen liikenteen.

Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun risteykseen parkkeerannut mielenosoitus kesti useita tunteja. Kun mielenosoitusta oli kulunut yli kolme tuntia, poliisit näyttivät tilanteesta kuvatun videon perusteella kaasusumuttimia vilkasliikenteisellä Kaisaniemenkadua istuneille mielenosoittajille. Videon perusteella poliisi ilmoitti käyttävänsä heihin sumutinta, mikäli he eivät siirtyisi autotieltä jalkakäytävälle.

Noin viisi minuuttia antamansa varoituksen jälkeen kolme poliisia sumutti maassa yhä istuneiden mielenosoittajien päälle kaasusumutetta ja toisti sumutuksen tauon jälkeen useampaan kertaan. Suurin osa tiellä istuneista mielenosoittajista ei poistunut tämänkään jälkeen, vaan hieman myöhemmin poliisit kantoivat tai taluttivat mielenosoittajia pois ajoväylältä.

Mielenosoitus sai jatkua Kaisaniemen puistossa ja jalkakäytävällä.