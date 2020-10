Viikko alkaa lämpimänä – sateet siirtyvät pohjoiseen

Suomen yli kulkee sateita, mutta sää jatkuu ajankohtaan nähden lämpimänä.

Maanantaina aamulla pilvisyys on runsasta ja sateita tulee maan etelä- ja keskiosassa. Vähitellen etelästä alkaen poutaantuu ja sää alkaa muuttua sateen jäljessä varsinkin maan etelä- ja länsiosassa lounaasta alkaen aurinkoisemmaksi. Sadealue jatkaa matkaansa pohjoiseen ja yltää illalla jo Lapin eteläosaan.

Yöllä pilvisyys alkaa jälleen lisääntyä ja etelässä voi paikoin sataa. Etelän ja idän välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosan aurinkoisilla alueilla 14 – 18 astetta, keskiosan pilvisillä alueilla 10 – 15 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 5 – 11 astetta, viileintä Lapin pohjoisosassa.

Tiistaina pilvisyys on runsasta ja uusi sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan, edelliset sateet muuttuvat pohjoisessa hajanaisemmiksi. Kaakkoistuuli voimistuu jälleen kohtalaiseksi. Pilvipeite alkaa rakoilla etelässä ja illalla uudet sateet leviävät jo pohjoiseen. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11 – 16, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 8 – 13 ja Lapissa 6 – 11 astetta.

Keskiviikkona aamulla runsaimmat sateet tulevat pohjoisessa, myöhemmin pitkin maata tulee hajanaisia sateita. Pilvisyys on monin paikoin vaihtelevaa, Lapissa laajalti runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 – 15 astetta, Oulun korkeudella 10 – 13 astetta ja Lapissa 7 – 11 astetta.