Syytetyistä kolme on ammattisotilaita ja 18 oli tapahtumien aikaan varusmiehiä.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä sotilasrikosasiaa, jossa on kyse Ilmavoimien vuoden 2018 päättöharjoituksen tapahtumista. Epäilyjen mukaan varusmiehiltä riisuttiin vaatteita ja kenkiä ja heitä pidettiin pitkään lumihangessa. Joitakin varusmiehiä myös pidettiin lyhyitä aikoja avannossa.

Kyse oli Jämsän Hallissa pidetystä Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksesta, jossa Ilmasotakoulun varusmiehet ottivat kiinni ja kuulustelivat Porin prikaatin varusmiehiä. Joukon kouluttajina toimineet ammattisotilaat valvoivat toimintaa.

– Varusmiehiltä oli otettu pois päällysvaatteita ja kenkiä. Ulkolämpötila oli tuolloin noin miinus viisi astetta, kertoi esitutkinnan aikaan Pääesikunnan sotilaslakimies Jouni Pulkkinen.

”Avantoon laittaminen ei voi liittyä kuulusteluihin”

Myös avannossa varusmiehet olivat ilman kenkiä.

– Avanto oli rannassa, joten heitä ei ollut kokonaan kasteltu, jalat olivat kastuneet, Pulkkinen sanoi.

Osa varusmiehistä sai kylmälle altistumisesta lieviä vammoja, jotka vaativat lääkärissä käyntiä.

– Avantoon laittaminen ei voi millään tavalla liittyä kuulusteluihin. Siinä on rikottu jo muun muassa Puolustusvoimien määräyksiä, ja siksi se on tutkinnankin kohteena ollut, Pulkkinen sanoi.

Syytteessä yhteensä 21 ihmistä, uhreja kahdeksan

Syytteessä pahoinpitelystä ja palvelusrikoksesta on yhteensä 21 ihmistä. Heistä kolme on ammattisotilaita, ja 18 oli teon aikaan varusmiehiä. Epäiltyjä on sekä Ilmasotakoulusta että Porin Prikaatista. Esitutkinnassa epäillyt pääosin kiistivät syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Pääesikunta kertoi esitutkinnan aikaan, että epäiltyjä uhreja on kahdeksan, ja he ovat Porin prikaatin varusmiehiä.