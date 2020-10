Tilasto paljastaa huolestuttavan ilmiön: Korona leviää nyt ikäihmisiin

Epidemian kiihtyminen työikäisten ja nuorten parissa alkaa jo näkyä seniorien ikäryhmissä, kertovat IS:n kokoamat tilastot.

Korkea ikä on koronavirustaudin selkein riskitekijä. Tauti uhkaa jälleen levitä vanhusväestöön, sillä epidemia kiihtyy työikäisten ja nuorten parissa. Taustakuva Ranskasta.­

Vahvistettujen koronatapausten määrä kaksinkertaistui Suomessa kahden viikon aikana, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n perjantaina julkistamat luvut. Tartuntoja raportoitiin 1 247, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla niitä löytyi 622.

Trendi on synkkä, vaikka sairaala- ja tehohoidon tarve on edelleen pysynyt matalana eikä kuolemantapausten määrä ole lähtenyt nousuun – työikäisen väestön parissa kiihtyvä epidemia alkaa nimittäin jo näkyä eläkkeelle siirtyneiden ikäryhmissä. Korkea ikä on koronavirustaudin selkein riskitekijä: kuolemantapaukset painottuvat vahvasti yli 70-vuotiaisiin.

Ilta-Sanomien kokoamat tilastot näyttävät jo tapausten määrän selkeää kasvua 60–69-vuotiailla ja loivaa kasvua 70–79-vuotiailla, kun tutkitaan taudin ilmaantuvuutta vahvistettuina tartuntoina 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikajaksolla.

Kaikeksi onneksi ilmaantuvuus yli 60-vuotiaassa väestössä ei ole vielä läheskään yhtä korkealla kuin viime keväänä. Tästä kertoo myös muun muassa se, että yli 80-vuotiaiden joukossa ilmaantuvuuskäyrä on kääntynyt laskuun.

Kokonaisuutena epidemian kehitys on kuitenkin huolestuttavaa.

– Nykyisellä tartuntatahdilla virus tarttuu nuoremmista jälleen vanhempiin ikäluokkiin, jolloin se on taas kasvava ongelma, arvioi zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti perjantaina Suomen Kuvalehdessä.

Riski koronataudin vakavaan muotoon sairastumiseen kasvaa iän myötä, sillä elimistön immuunijärjestelmän toiminta alkaa vähitellen heikentyä. Siksi tartuntojen määrän kasvu ikäihmisten parissa johtaa väistämättä sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeen kasvuun. Silloin alkaa myös kuolemantapausten määrä nousta.

Jos suunta ei muutu, vaanii kulman takana myös vaara hoitojärjestelmän kuormittumisesta. Tässäkin suhteessa Suomi on vielä kaukana kevään tilanteesta, mutta merkkejä muutoksesta on jo:

”Ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat tälle viikolle edelleen korkeammat kuin edellisille viikoille, heijastellen havaittua tapausmäärien nousua”, kertoi THL tilannepäivityksessään 30. syyskuuta.

Ikäihmisten koronatilanne ei ole vielä läheskään yhtä paha kuin keväällä, mutta koronaepidemian kiihtyvä trendi on huolestuttava. Kuva Ranskasta.­

Tampereen yliopiston gerontologian professorin Marja Jylhän mukaan viranomaiset ovat jo valmistautuneet epidemian kiihtymiseen. Kaikkien muidenkin pitäisi:

– Kyllä se minusta tarkoittaa sitä, että myös meidän tavallisten ihmisten pitää alkaa ottaa tilanne entistä vakavammin. Nyt on todella syytä kävellä maskin kanssa, pitää etäisyyksiä ja pestä käsiä, Jylhä sanoi perjantaina IS:lle.

Professori ei pidä yli 70-vuotiaiden tilannetta yhtä riskialttiina kuin viime keväänä. Asiantuntijoiden ja hoitojärjestelmän tuntemus ja ymmärrys koronavirustaudista on paljon parempi kuin vuoden alkupuoliskolla.

– Mutta minusta on ihan luonnollista, että jos sairautta on yleensä paljon väestössä, kyllä se ennemmin tai myöhemmin leviää vanhempiinkin ihmisiin, Jylhä kommentoi.

Viime keväänä hallitus ja terveysviranomaiset antoivat yli 70-vuotiaille vakavan kehotuksen eristäytyä ja pysyä kotona. Se johti myös vierailukieltoihin hoivakodeissa ja vanhusten hoitoyksiköissä. Tilanne oli henkisesti vaikea, jopa traaginen, sekä ikäihmisille että heidän läheisilleen.

Jylhän mukaan kehotus oli hyödyllinen ja oikea siinä mielessä, että sen avulla säästettiin ihmishenkiä. Yli 70-vuotiaat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen blokki ihmisiä: ikäryhmän sisällä on terveydeltään ja toimintakyvyltään hyvin vaihtelevaa joukkoa.

– Jos olisin ollut hallitus, olisin varmasti tehnyt samalla tavalla. Asiassa on toinen puoli. Näin tullaan tahtomattaan sanoneeksi, että on olemassa yhtenäinen yli 70-vuotiaiden joukko. Ikähaitari on tosiasiassa yli 40 vuotta, Jylhä kommentoi.

– Tahtomattaan luotiin sellainen mielikuva, että tämä on se hauras porukka, jonka takia muiden pitää käyttäytyä eri tavalla. Tosiasia on se, että seitsemänkymppiset ovat useammin vielä vanhempien ihmisten hoitajia kuin hoidettavia. He ovat tavallisia, aktiivisia kansalaisia.

Palvelutalojen asukkaat joutuivat eristyksiin vierailukieltojen vuoksi viime huhtikuussa. Kuva Munkkiniemestä, Helsingistä.­

Entä miten tilanne kehittyy syksyn edetessä? Sitä ei kukaan vielä tiedä, mutta ainakin tietoisuus taudin riskeistä on lisääntynyt.

– Minä luulen, että erityisesti nämä pikkuisen vanhemmat ihmiset ovat kyllä jo spontaanistikin aika varovaisia. Vaikuttaa siltä, että he osaavat aika hyvin harkita oman tilanteensa, professori sanoi.

Isot ongelmat tulevat Jylhän arvion mukaan vastaan silloin, jos terveydenhuoltojärjestelmä taas kuormittuu – hoitovelkaa on maksamatta vielä viime keväältäkin. Ikäihmiset eivät silloin uskaltaneet lähteä hoitoihin ja kontrolleihin, ja terveydenhuoltojärjestelmä osittain sulkeutui heiltä.

– Hoitovelkaa ei ole vieläkään päästy kunnolla purkamaan, Jylhä sanoi.

Osa terveydenhuoltoa on siirtynyt etäpalveluihin ja internetiin. Jylhä kumoaa myytin, jonka mukaan ikäihmiset eivät osaisi käyttää nykyaikaista tietotekniikkaa. Enemmistö yli 70-vuotiaista pystyy hoitamaan asioitaan digitaalisesti, professori arvioi.

– Sekin tietysti vaihtelee hyvin paljon. Kahdeksankymppiset ihmiset käyttävät digilaitteita nykyään oikein sujuvasti. On kuitenkin aina olemassa osa, jolla on aistivaikeuksia, näköongelmia ja muistisairautta, se on tietysti eri asia… Nuoremmilla taidot ovat paljolti siitä kiinni, onko niitä ehditty opetella työpaikalla.