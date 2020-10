Suomalaisista tytöistä ja naisista 42 prosenttia on kohdannut häirintää somessa – Zahra, 17, on saanut haukkuja vento­vierailta: ”Niistä jää aina arpi”

Plan Internationalin tutkimuksen mukaan verkkohäirintää kokevat erityisesti etnisiin tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tytöt ja naiset.

Maailmanlaajuisesti yli puolet ja Suomessakin 42 prosenttia tytöistä on kohdannut häirintää sosiaalisessa mediassa, selviää Plan Internationalin laajasta kyselytutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin 22 maassa ja siihen vastasi 14 000 iältään 15–22-vuotiasta tyttöä ja naista.

Plan Internationalin tutkimus on osa järjestön kansainvälisen tyttöjen päivän kampanjaa. Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11. lokakuuta.

Lisäksi osana järjestön kampanjaa kuusi nuorta kuudesta eri maasta kirjoitti sosiaalisen median yhtiöille avoimen kirjeen, jossa vaaditaan yhtiöitä puuttumaan paremmin verkkohäirintään ja -väkivaltaan. Yksi kirjeen kirjoittajista on suomalainen Zahra Karimy, 17.

Karimy on toiminut aktivistina ja vaikuttajana 15-vuotiaasta lähtien. Hän on usein joutunut verkkohäirinnän kohteeksi.

Karimy muistelee saaneensa ensimmäisen kerran asiattomia viestejä juonnettuaan Suomi Areenassa paneelikeskustelua. Karimysta kuvattu video julkaistiin netissä haukkujen kerta.

– Haukkuminen videon alla vain jatkui ja sitä kautta minulle tuli paljon myös yksityisviestejä Facebookissa ja Twitterissä.

– 15-vuotiaalle se oli aika kova paikka. Se palaute oli yleensä huorittelua eli haukuttiin huoraksi. Olen etnisen vähemmistön edustaja enkä näytä tavalliselta suomalaiselta ja ulkonäköäni ja juuriani haukuttiin myös aika paljon. Juureni ovat Afganistanissa ja minulle sanottiin, että palaa takaisin etkä kuulu tänne. Myös nuoreen ikääni tartuttiin ja mielipiteitäni vähäteltiin sen takia.

Plan Internationalin tutkimuksen mukaan Karimyn tapaus ei ole suinkaan harvinainen. Järjestön mukaan verkkohäiritsijät hyökkäävät useimmin vähemmistöryhmiin kuuluvia tyttöjä vastaan. Esimerkiksi Suomessa 65 prosenttia etniseen vähemmistöön kuuluvista tai maahanmuuttajataustaisista nuorista kertoi kokeneensa häirintää. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista 55 prosenttia kertoi kokeneensa häirintää.

Yleisimpiä häirinnän muotoja olivat herjaava ja loukkaava kielenkäyttö, nolaaminen, ulkonäön pilkkaaminen ja seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen.

Maailmalla verkkohäirintä oli yleisintä Facebookissa ja Instagramissa, mutta Suomessa vastaajat kertoivat kohdanneensa häirintää useimmiten Instagramissa ja Snapchatissa.

Häirinnän kohteeksi joutuneet suomalaiset kertoivat stressin ja ahdistuksen lisääntyneen ja itsetunnon heikentyneen. Jopa joka kolmas kertoi rajoittavansa mielipiteidensä ilmaisemista sosiaalisessa mediassa häirinnän takia ja 14 prosenttia oli poistunut sosiaalisen median palvelusta kokonaan.

Karimy pyysi maistraatista tietojensa salaamista sen jälkeen, kun häirintä alkoi. Hän teki myös rikosilmoituksen.

Karimy kertoo häirinnän olleen yleisempää hänen kohdallaan Twitterissä ja Facebookissa, minkä takia hän nykyisin tarkemmin miettii, mitä kyseisillä alustoilla julkaisee. Aktivismiaan hän haluaa kuitenkin jatkaa myös somessa.

– Se mitä nämä ihmiset usein yrittävät, on hiljentää sinut tai, että saavat suustasi irti jotain, jonka avulla he voivat tehdä asiasta isomman jutun. He haluavat provosoida. Olen oppinut, että heille ei kannata vastata.

Karimy kannustaa häirinnän kohteeksi joutuneita puhumaan asiasta luotettavien henkilöiden kanssa. Karimy itse uskalsi kertoa häirinnästä vanhemmilleen vasta viikko ensimmäisten viestien jälkeen.

– Muistan itkeneeni ja se tuntui tosi pahalta. Minulla oli sellainen ennakkoluulo, että kun olet aktivisti, sinulla on oltava kova kuori, ettei tuollainen haukkuminen ja häirintä mene ihon alle. Ja se on minusta tosi tyhmä ja väärä käsitys.

Vielä viime vuonna etenkin nuorempana saatujen viestien muisteleminen toi kyynelet silmiin. Myös nyt tapahtumat nousevat mieleen tuoreina.

– Niistä jää aina arpi. Mutta olen oppinut isältäni, että kaikkea kannattaa katsoa positiiviselta kannalta. Silloin 15-vuotiaanakin minulla oli jo niin iso merkitys ja äänelläni on ollut niin iso voima, että olen saanut viestilläni vaikutuksen näihin ihmisiin.

Karimy muistuttaa, ettei häirintä ole sen kohteeksi joutuneen syy. Hän toivoo myös, että häirintää sivusta seuraavat uskaltaisivat puuttua siihen.

– Toivon, ettei olla hiljaa, kun nähdään häirintää. Ja häirinnän uhrille voi laittaa viestiä, jossa kertoo, ettei tämä ole yksin ja, että apua on saatavilla. Minua itseäni piristi paljon tällaiset tsemppiviestit.