Rikosylitarkastaja sanoo, että voimankäyttö mielenosoituksessa ei perustunut yksittäisen poliisin päätökseen.

Helsingin poliisi käytti lauantaina kaasusumutetta mielenosoittajiin hajottaakseen voimakeinoin väkijoukon, joka tukki ajotien.

Ajoväylällä istuneet mielenosoittajat eivät olleet totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tukkimasta tietä ja estämästä liikenteen kulkua.

Poliisin mukaan poliisi turvautui tilanteessa merkittävän liikennehaitan ja tilanteen keston huomioiden lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi.

Kyseessä oli Kaisaniemenkadulla Helsingin ydinkeskustassa lauantaina järjestetty Elokapina-liikkeen mielenosoitus.

Poliisin kaasusumuttimen käyttö maassa istuneisiin mielenosoittajiin on herättänyt keskustelua, ihmetystä ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Muun muassa rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pohti Twitterissä, että poliisin toiminta rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamisessa herättää kysymyksiä, eikä näytä hyvältä.

Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi asiaa lauantai-iltana Twitterissä sanomalla, että tapahtumista saatua alustavaa selvitystä käydään läpi.

– Oliko Poliisin voimankäyttö Elokapina-mielenosoituksessa tänään oikeasuhtaista? Olemme saaneet asiasta alustavan selvityksen jota käydään läpi. Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet. Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies, Ohisalo twiittasi.

Ilta-Sanomat kysyi Helsingin poliisista sunnuntaina kysymyksiä poliisin toiminnasta tilanteessa.

Rikosylitarkastaja Jonna Turunen ei avannut tarkemmin perusteita voimankäytön takana.

Voitko avata, millä perusteilla tilanteessa päädyttiin käyttämään maassa istuneisiin mielenosoittajiin kaasusumutetta sen sijaan, että henkilöt olisi kannettu tai saatettu pois ajotieltä?

– Se, mitä nyt voin sanoa on, että tämä asia tarkastellaan esimiesprosessissa ja käydään läpi. Varmasti kerromme heti huomenna tai alkuviikosta lisää.

– Toimintatavathan on tiedotteessa todettu. Siinä kerrotaan, miten tapahtuma eteni, eli siinä on ollut väkijoukon hajottaminen ja poistaminen ajoradalta. Tilanteessa on käyty neuvotteluja kehotuksin ja käskyin, ja on tietenkin otettu huomioon sijainti, eli liikennehaitta. Ja tietenkin se, että jos poliisi käskee siirtymään, niin silloinhan pitää siirtyä. Eli käskyjen noudattamatta jättäminen. Nämä kaikki on otettu johdetussa tilanteessa huomioon.

Aiemmin samankaltaisessa tiesulkutilanteessa poliisi on esimerkiksi kantanut mielenosoittajia pois ajokaistalta. Mikä tästä tilanteesta teki voimankäytöllisesti poikkeuksellisen?

– Minulla ei siihen valitettavasti tänään ole vastauksia. Siitä tehdään laajempi esimieskeskustelu. He katsovat sen, mitä on tapahtunut ja miten poliisi on siinä tilanteessa toiminut. On tärkeää, että se poliisin oma toiminta tarkastellaan sisäisesti, ja niin tässä on tarkoitus tehdä.

Mistä päätöksenteko tilanteessa tuli? Tuliko päätös voimankäytöstä ylemmältä taholta?

– Se on ollut johdettu kenttätilanne, jossa operaatioon nimetty johtaja on tehnyt päätöksen. Operaation johtaja on päällystöön kuuluva poliisi. Oleellinen asia on se, että se ei ole yksittäisen poliisin päätös tehdä jossakin asiassa jotakin, vaan kyseessä on johdettu tilanne, jossa päätös voimankäytöstä on tehty johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Tuliko poliisille yllätyksenä, että mielenosoittajia jäi istumaan Unioninkadulle ja siirtyi siitä edelleen istumaan Kaisaniemenkadulle?

– Tehdyssä mielenosoitusilmoituksessa oli kerrottu, että mielenosoitus kulkee Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen. Tietenkin tämmöisen ilmoituksen perusteella poliisi voi sitten varautua, ja sen pohjalta oli varauduttukin. Ajoradalle menon osalta ei ilmoituksessa ollut kerrottu, eli sitä ei ollut ennakkoon tiedossa.

Oliko poliisi siis etukäteen tehdyn mielenosoitusilmoituksen perusteella varautunut pienemmillä resursseilla, kuin mitä tarvittiin?

– Ihan tarkkaan en pysty sanomaan resursseista. Mutta pointti on se, että ilmoituksessa nimenomaan kerrottiin niin, että mielenosoitus kulkee.

Miten herännyt keskustelu ja kritiikki poliisin toimintatavasta on otettu poliisissa vastaan?

– Sanoisin samoin, kuin poliisijohtajamme Sanna Heikinheimo on sanonut. Eli otamme vakavasti tämän arvostelun, mitä meitä vastaan on esitetty ja käymme läpi sen, mitä siinä on tapahtunut.

Miten poliisin toimintaa koskeva sisäinen selvitys tulee etenemään?

– Huomenna maanantaina asian käsittely jatkuu poliisilaitoksella. Eli käydään läpi, että miten tilanne meni, mitä kaikkea otettiin päätöksenteossa huomioon ja miten menettelytavat valittiin. Sekä onko niitä syytä miettiä ja tarkastella.

Poliisi tiedotti sunnuntaina, että mielenosoituksesta oli tehty ennakkoon poliisille ilmoitus, jossa mielenosoituksen kerrottiin kulkevan Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen.

Mielenosoittajat jäivät ilmoituksesta poiketen Kaisaniemeen Unioninkadulle ja tekivät tiesulun noin kello yhdeltä. Osa mielenosoittajista siirtyi kello neljän jälkeen Unioninkadulta istumaan vilkasliikenteisemmälle Kaisaniemenkadulle sulkien ajoradan ja seisauttaen liikenteen.

Elokapina-liike julkaisi lauantaina Facebookissa mielenilmauksesta kuvatun videon, jonka loppupuolella näkyy myös poliisien toimintaa tilanteessa.

Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun risteykseen parkkeerannut mielenosoitus kesti useita tunteja.

Videon perusteella poliisi pyysi tai käski mielenosoittajia siirtymään tieltä ja kantoi myös useita mielenosoittajia ajoväylältä jalkakäytävälle ja poliisiautoon. Muutama mielenosoittajista oli kiinnittänyt itsensä autokaistalla olevaan jollaveneeseen. Poliisi avasi kahleita ja kantoi mielenosoittajia pois jollasta.

Kun mielenosoitusta oli kulunut yli kolme tuntia, poliisit näyttivät kaasusumuttimia Kaisaniemenkadulle istumaan siirtyneelle mielenosoittajien joukolle. Videon perusteella poliisi ilmoitti käyttävänsä heihin sumutinta, mikäli he eivät siirtyisi tieltä jalkakäytävälle.

Noin viisi minuuttia antamansa varoituksen jälkeen kolme poliisia sumutti maassa istuneiden mielenosoittajien päälle kaasusumutetta ja toisti sumutuksen tauon jälkeen useampaan kertaan. Suurin osa tiellä istuneista mielenosoittajista ei poistunut tämänkään jälkeen, vaan hieman myöhemmin poliisit kantoivat tai taluttivat mielenosoittajia pois ajoväylältä.