Poliisi hajotti väkijoukon voimakeinoin käyttämällä kaasusumutetta lauantaina Helsingissä.

Kaisaniemenkadulla oli lauantaina päivällä mielenosoitus, jonka yhteydessä osa mielenosoittajista tukki ajotien.

Elokapina-liike vaati mielenosoituksessa Sanna Marinin (sd) hallitukselta, että se julistaa Suomeen ilmastohätätilan ja alkaa noudattaa allekirjoittamaansa Pariisin ilmastosopimusta.

Poliisi hajotti väkijoukon voimakeinoin käyttämällä kaasusumutetta.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoo Twitter-tilillään, että poliisin toimintaa kohtaan esitettyyn arvosteluun suhtaudutaan vakavasti.

– Suhtaudumme vakavasti toimintaamme kohtaan esitettyyn arvosteluun. Poliisin toimet Kaisaniemen mielenosoituksen yhteydessä käydään normaalien käytäntöjen mukaisesti poliisissa läpi ensi viikon aikana. Oikeudellinen arvio tapahtumista valmistuu myöhemmin, Heikinheimo kertoo.

Helsingin poliisilaitos kertoo lisäksi tiedotteessaan näkemyksensä asiasta.

– Kaisaniemessä lauantaina 3. lokakuuta tapahtuneen mielenosoituksen yhteydessä ajoradan valtasi useiden kymmenien mielenosoittajien joukko. Noin 150 henkilön mielenosoituksesta oli tehty ilmoitus poliisille, jossa kerrottiin mielenosoituksen kulkevan Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen, poliisilaitos kertoo.

Liikenne pysähtyi

– Mielenosoittajat jäivät kuitenkin ilmoituksesta poiketen Kaisaniemeen Unioninkadulle tehden tiesulun noin kello 13. Osa heistä oli kytkettynä toisiinsa ketjuin ja lukoin ja muutama kiinnittyneenä jollaveneeseen, Helsingin poliisilaitos kertoo.

Alkoi neuvottelu

– Poliisi neuvotteli mielenosoittajien kanssa siirtymisestä ja kehotti joukkoa hajaantumaan pois tieltä ja siirtymään, jolloin osa mielenosoittajista siirtyi Kaisaniemen puistoon ja jalkakäytävälle jatkamaan mielenosoitusta. Osa siirtyi Unioninkadulta vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle noin kello 16.15, missä joukko sulki ajoradan ja liikenne pysähtyi.

Sitoi poliisin resursseja

Liikenteen estämiseen liittyvä tehtävä kesti poliisin mukaan useamman tunnin ajan kello 13–17 välillä ja sitoi runsaasti poliisin resurssia kiireisenä lauantai-iltana. Samaan aikaan muualla kaupungissa oli useita hälytystehtäviä.

– Kyseessä on ollut poliisin johdettu kenttätilanne, jossa on tehty ratkaisu passiivisen vastarinnan murtamiseksi ja väkijoukon hajottamiseksi, ottaen huomioon merkittävän liikennehaitan ja poliisin kehotuksien ja käskyjen noudattamatta jättämisen sekä tilanteen keston lauantai-iltapäivällä ja alkuillasta.

Helsingin poliisilaitokselle on tullut kyselyitä, jotka liittyvät väkijoukon hajottamisen menettelytapaan passiivista vastarintaa kohdattaessa.

– Helsingin poliisilaitoksella tullaan normaalin esimiesprosessin mukaisesti käymään läpi, mitä tarkalleen on tapahtunut, miten poliisi on toiminut tilanteessa sekä mikä vaikutus tällä on menettelytapoihin tulevaisuudessa, rikosylitarkastaja Jonna Turunen kertoo tiedotteessa.

Asia tarkastellaan Helsingin poliisilaitoksen mukaan alkuviikosta ja tällöin voidaan myös vastata tarkempiin tiedusteluihin kaasusumuttimen käytöstä.

Elokapina eli Extinction Rebellion Finland on kansanliike, joka käyttää väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta yrittäessään pysäyttää kuudennen massasukupuuton etenemisen sekä minimoidakseen ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttaman sosiaalisen romahduksen riskin