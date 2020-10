Kansanedustaja Mikko Kärnä heitti ilmaan risteilyehdotuksen – varustamot kiinnostuivat heti

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) esittää laivayhtiöille, että ne ottaisivat tuotevalikoimiinsa Helsinki–Kemi-risteilyt, joita voitaisiin tuottaa turvallisesti korona-aikana.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) esittää vaikeuksissa oleville laivayhtiöille, että ne ottaisivat tuotevalikoimiinsa Helsinki–Tallinna ja Helsinki–Tukholma risteilyjen rinnalle Helsinki–Kemi-risteilyt, joita voitaisiin tuottaa turvallisesti korona-aikana.

– Monelle matkailijalle Kemi on eksoottisempi kokemus kuin Tallinna tai Tukholma, jotka ovat monelle jo tuttuja. Kemihän on Perämeren piilossa oleva helmi, jossa on paljon koettavaa Lumilinnasta jäänmurtaja Sampoon, Kärnä kertoo ehdotuksestaan.

Reitillä voisi poiketa Ahvenanmaalla tai Ruotsissa, jotta Tax-Free myymälöistä saataisiin myynti toimimaan.

IS osallistui Kemissä jäänmurtajaristeilylle vuonna 2013. Halukkaat risteilymatkustajat pääsivät uimaan avomerellä jäiden keskelle.­

Tallink Silja: Hienoa, että asioita miettivät muutkin kuin varustamot

Yhtiöt suhtautuvat ehdotukseen ensi kuulemalta myönteisesti.

– Totta kai kaikki kortit on käännettävä ja katsottava. Olemme pohtineet itsekin uusia ideoita. Kemin lisäksi mahdollisia paikkoja voisivat tietysti olla myös Vaasa tai Turku. Hienoa, että asioita miettivät muutkin kuin varustamot, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo Ilta-Sanomille.

Viking Line: Varteenotettava ehdotus

– Kaikki mahdolliset vaihtoehdot on katsottava, Viking Linen tiedotuspäällikkö Johanna Boijer-Svanström arvioi Kärnän ehdotusta ensi kuulemalta.

Boijer-Svanströmin mukaan Kemin vaihtoehdossa polttoainekustannukset tosin tulisivat isoiksi. Hän muistuttaa, että matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet yhtiön liikevaihtoon merkittävästi, kun matkustajia on ollut vähemmän.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses pitää Kärnän ehdotusta mielenkiintoisena.

– Kemi on yksi vaihtoehto, joten Kärnän ehdotus on varteenotettava, Hanses sanoo Ilta-Sanomille.