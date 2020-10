Seitsemän helppoa keinoa: Näin pienennät koronariskiä kotona

Koronatartunnoista valtaosa tulee nyt kotioloissa, mutta onko mitään tehtävissä kotitartuntojen ehkäisemiseksi?

Koronepidemia on ollut jo viikkoja vaiheessa, jossa taudin leviämisen painopiste on siirtynyt kotona saatujen tartuntojen suuntaan.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi viikolla, että koronatartunnoista suurin osa tapahtuu koti- ja perhepiirissä. Suunnan vahvisti Ilta-Sanomien sairaanhoitopiireille tekemä tartuntatapakysely. Useimmat jäljitetyt tartunnat johtivat kotiin. Näin oli esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, missä yli puolet koronapotilaista oli saanut tartunnan lähipiiristään.

IS kokosi eri asiantuntijalähteistä yhteen toimia, millä keinoilla kodeissa voisi estää tai hillitä koronan leviämisen riskiä. Useimmat koronapotilaat tai tartunnalle altistuneet ovat kotihoidossa- tai karanteenissa. Näitä tilanteita varten laaditut asiantuntijaohjeet tarjoavat pohjan myös kodissa tapahtuvien tartuntojen ehkäisemiseen.

Vähennä kontakteja myös kotona

Avainsana tartuntariskin vähentämisessä on läheisten kontaktien välttäminen, eikä koti tee siitä poikkeusta.

Jos oleilua on mahdollista jakaa eri huoneisiin, sillä voidaan pienentää tartuntariskiä. Samassa huoneessa jo metrin etäisyyden pitäminen laskee tuntuvasti riskiä saada tartunta. Eri vuoteissa nukkuminen laskee sekin koronatartunnan riskiä, jos asia muuten sopii.

Ilmanvaihdon lisääminen kodin yhteisissä tiloissa laskee tartuntariskiä.­

Tehosta ilmanvaihtoa

Ilmanvaihdon lisääminen kodin yhteisissä tiloissa laskee tartuntariskiä. Näin voi tehdä esimerkiksi avaamalla ikkunat wc-tiloissa, keittiössä ja kylpyhuoneessa, vaikka koneelliseen ilmanvaihdon säätöihin ei puuttuisikaan.

On epäselvää, missä määrin sisäilmaa kierrättävillä koteihin tarkoitetuilla ilmapuhdistimilla voidaan laskea koronariskiä.

Mekaaninen suodatus kuten Hepa- ja Ulpa-suodattimet sekä adsorptioon perustuva aktiivihiilisuodatus poistavat kyllä määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, joihin viruksetkin luetaan. On kuitenkin mahdollista, että puhdistimien aiheuttamat ilmavirtaukset lisäävät viruksen liikkuvuutta sisätiloissa ja heikentävät tilannetta.

Jos ilmanpuhdistimilta toivotaan vaikutusta, niitä pitää olla useita ja niiden puhdistuksesta pitää huolehtia. Ionisoivat eli sähkövaraukseen perustuvat puhdistimet voivat edesauttaa virusten kiinnittymistä pintoihin. Otsononnin teho viruksen tappajana on kiistanalaista, eikä THL sitä suosittele.

Ilmanvaihdon tehostaminen on puhdistamista riskittömämpi tapa pyrkiä vähentämään altistuksen määrää kotioloissa.

Maskin käyttö on perusteltua silloin, jos kodissa jollain on todettu korona.­

Maski riskiryhmille

Maskin käytön merkityksestä koronviruksen leviämisen ehkäisyssä on kuukausien jahnaamisen jälkeen saatu muodostettua jokseenkin yhtenäinen näkemys, mutta maskin käyttö kodinsisäisenä varotoimena on silti yliampuvaa.

Maskin käyttö on perusteltua silloin, jos kodissa jollain on todettu korona. Erityisesti maskin käytölle on painavat perusteet, jos potilasta hoitava henkilö kuuluu riskiryhmään eli on yli 70-vuotias tai hänellä on joku pitkäaikaissairaus.

Jos perheen sisällä hoidetaan hengitystieoireista kärsivää lasta, on lasta hyvä pitää sylissä niin, että hän ei yski kasvoille. Lapsen hoito on perusteltua tartuntariskin rajaamisen nimissä jättää vain yhden henkilön tehtäväksi.

Yleissääntö käsien pesemisestä saippualla kotiin saavuttaessa on syytä pitää mielessä.­

Muista käsihygienia

Korona tarttuu myös kosketustartuntana ja se on hyvä pitää myös kotona mielessä. Wc-tilojen yhteinen käsipyyhe on hyvä vaihtaa henkilökohtaiseen. Käytetyt nenäliinat ja muut kertakäyttöiset tuotteet on syytä heittää suoraan roskiin. Yleissääntö käsien pesemisestä saippualla kotiin saavuttaessa on syytä pitää mielessä.

Kosketuspintojen puhtaudesta huolehtiminen vähentää viruksen leviämisriskiä.­

Tehosta siivousta

Kosketus- ja pöytäpinnat on hyvä pyyhkiä päivittäin tavanomaisella pudistusaineella. Ovenkahvat, valokatkaisimet, kaukosäätimet ja tietokoneen hiiret ovat kosketuspintoja, joiden puhtaudesta huolehtiminen vähentää viruksen leviämisriskiä. Myös wc-tilojen pesutahtia on hyvä kiihdyttää päivittäiseksi. Tiukkaa puhdistustulosta haluava käyttää yleispuhdistusaineen jälkeen alkoholipohjaista, vähintään 70-prosenttista liuosta viimeistelyyn.

On löydettävissä tutkimusnäyttöä ovenkahvoihin ja tartuntapinnoille asennettavien kuparipinnotteiden tehosta koronaviruksen tappamisessa.

Vältä taloyhtiön yhteisiä tiloja

Taloyhtiön yleisiä tiloja, kuten saunaa, voi olla syytä nyt välttää, jos haluaa vähentää koronariskiä. Saunomisvälin pidentäminen taloyhtiösaunoissa laskee riskiä, samoin tuuletuksen tehostaminen saunavuoron vaihtuessa.

Älä pöllyttele pyykkiä

Pyykin tarpeetonta käsittelyä ja pöllyttelyä on syytä välttää. Likapyykin käsittelyn jälkeen kädet on syytä pestä huolellisesti vedellä ja saippualla tai puhdistaa ne alkoholipitoisella käsihuuhteella. Pyykin voi pestä normaalisti 60–90 asteen lämpötilassa tavallisilla pesuaineilla.

Koronavirusepidemian pitkittyessä tulee myös uutta tietoa siitä, miten kotivälitteisesti leviävää koronariskiä voi laskea. THL:ssä on parhaillaan käynnissä tutkimus, jossa selvitetään, miten koronavirus leviää kotitalouksissa ja miten perheenjäsenet altistuvat infektiolle. Tuloksia siitä on luvassa vasta kuukausien päästä.