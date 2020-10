Miksi Marin pääsee karanteenista jo tiistaina? Uusi menettely koskee kaikkia marraskuun lopulla

Marin noudattaa uutta kahden testin ja viiden vuorokauden sääntöä.

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt ihmetystä pääministeri Sanna Marinin (sd) lyhyt karanteeniaika. Marin palasi Brysselin huippukokouksesta perjantai-iltana. Hän on tiistaihin asti karanteenissa. Belgia on julistettua koronan riskimaaksi.

Kansalaisille on rummutettu, että riskimaista tultaessa pitää olla kaksi viikkoa karanteenissa.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen selittää, että kyse on uudesta säännöstä, joka tuli voimaan lokakuun alussa. Hallitus päätti pari viikkoa sitten, että karanteenia voi lyhentää.

– On mahdollisuus, kun tullaan korkeamman ilmaantuvuusluvun maasta, kahden testin ja viiden vuorokauden sääntöön.

Välittömästi maahan tullessa on ensimmäinen testi. Aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä on toinen testi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, on mahdollista palata töihin.

Testeissä käynteihin ja tulosten valmistumiseen kuluu noin viisi vuorokautta.

Kurvinen sanoo, että kyseessä on kaikkia koskeva normaali menettely. Vaihtoehto tehtiin, jotta saadaan yhteiskunta pidettyä liikkeellä.

– Nyt kun testausjärjestelmät ovat kehittyneet ja ollaan saatu lisää volyymia, on voitu tehdä tällainen menettely.

Tavoitteena on Kurvisen mukaan, että vaihtoehto tulee kaikille kansalaisille mahdolliseksi 23. marraskuuta. Testauskapasiteettia on tuolloin riittävästi saatavilla.

– Se on jo nytkin mahdollista, mikäli matkustaja niin haluaa.

Kurvinen sanoo, että valtionhallinnossa tehdään koko ajan suunnittelua ja seurataan koronatilanteen muuttumista, jotta matkustaminen olisi turvallista.

Ministereille tehdään ohjeistusta muuttuneen tilanteen mukaan.

– Tarkkaan seurasimme Brysseliä. Kun luonnoksia hahmoteltiin, ilmaantuvuusluku oli 60 kieppeillä. Tänä aamuna se taisi olla yli 170.

Kun ”ministeri matkustaa” -kokonaisriskikartoitus tehdään, katsotaan Kurvisen mukaan hyvin tarkkaan matkustaminen ja kaikki yksityiskohdat, jotta matkustaminen olisi turvallista.

Kokonaisarviointi kuuluu matkasuunnitelmaan.