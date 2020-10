Tunnistatko näiden kuvien kasvot? He ovat kaikki tunnettuja suomalaisia. Kun he olivat vasta kouluikäisiä, kiusaaminen jätti pysyvän jäljen heidän elämäänsä.

Sara Chafak päiväkoti-ikäisenä.­

”Rasismihuuteluja näihin päiviin asti”

Sara Chafak, malli ja Vuoden 2012 Miss Suomi

En ikinä unohda sitä leikkiä. Päiväkodissa tuli yhtenä päivänä eteen ohjelmanumero, jossa tyttöjen ja poikien piti ottaa toisiaan käsistä kiinni. Vieressäni olleet kaksi samanikäistä viisivuotiasta poikaa eivät kuitenkaan suostuneet tarttumaan käteeni vaan huusivat, että ”me emme neekereihin koske!”

Juoksin ulos ja aloin itkeä. Kun pääsin kotiini, kysyin äidiltäni heti, mitä sana ”neekeri” tarkoittaa. Siinä vaiheessa äitini raivostui ja soitti päiväkotiin. Ymmärsin jo siinä vaiheessa sen, mistä joutuisin myös myöhemmin kärsimään – rasistisesta kiusaamisesta, ja enemmän tai vähemmän aina näihin päiviin asti.

” Kun pääsin kotiini, kysyin äidiltäni heti, mitä sana ”neekeri” tarkoittaa.

Isäni oli ulkomaalaistaustaisuuden vuoksi erotuin myös koulussa ihonväriltäni useimmista muista. Tummahipiäisyyteni vuoksi kohtasin usein paitsi erilaista nimittelyä myös konkreettista uhkailua. Myös samalla luokalla olleet tytöt osallistuivat kiusaamiseen, he kenties kateellisuuttaan.

Kiusatuksi joutuminen sattui. Jouduin pelkäämään, mutta onneksi minulle oli suotu siinä määrin vahvamielisyyttä, että en antanut sille tunteelle valtaa. Päinvastoin, opin jo varhain puolustamaan itseäni, ja sittemmin huomasin sisältäni löytyvän ärjyvän leijonan, joka on aina ollut valmis taistelemaan läheistensä puolesta.

Sara Chafakin kiusaaminen on liittynyt hänen ulkonäköönsä.­

Traumoja on jäänyt, olihan myös isoveljeni koulukiusattu. Pikkuveljeni puolestaan kohtaa parhaillaan kouluväkivaltaa, ja häntä puolustaakseni olen valmis tekemään mitä tahansa. En voi sietää sitä tilannetta.

Kenenkään ei tulisi kohdata syrjintää. Siksi nyt on jo korkea aika nostaa kissa pulpetille. Ei ole oikein, että kiusatut joutuvat usein vaihtamaan koulua. Kiusaajat on saatava vastuuseen teoistaan, monellakin tavoin.

Lapsena Dome Karukoski jäi joskus kotiin, koska pelkäsi kouluun menoa.­

”Lapset jätettiin oman onnensa nojaan”

Dome Karukoski, elokuvaohjaaja

Pelko tuntui hirveältä. Aina kun lähestyin ala-asteella koulun porttia, sisälläni alkoi kalvaa. En olisi halunnut joutua kohtaamaan sitä ahdistavaa ilmapiiriä, joka portin toiselle puolella odotti. Olin hukassa.

Kiusatuksi joutuminen tuntui maailmanlopulta. Välillä jäin kotimme kulmille odottamaan, että äitini lähti töihin, jonka jälkeen kiiruhdin takaisin kotiin. Halusin ennemmin lintsata koulusta kuin pelätä.

Isää vastassa Helsinki-vantaan lentokentällä.­

Olen kotoisin Kyprokselta, ja todennäköisesti jouduin koulukiusatuksi nimenomaan erilaisuuteni vuoksi. Jo nimeni antoi joillekin aihetta kiusaamiseen, sittemmin myös äkkipikainen ja temperamenttinen luonteeni. Minua oli helppo ärsyttää, ja niinpä esimerkiksi homo-nimittelyistä tuli kohdallani arkipäivää. Minut jätettiin porukoiden ulkopuolelle.

Väkivaltaakin kohtasin toisinaan, mutta koska olin vahva jässikkä, en jäänyt nujakoissa alakynteen. Koin väkivallan joka tapauksessa kauhistuttavaksi. Siitä jäi arvet, jotka heijastuivat yläaste-elämääni. Kun näin toisen oppilaan joutuneen fyysisen kouluväkivallan uhriksi, tunsin sisäisesti jopa onnellisuutta, ja ainoastaan siksi, ettei minun ollut tarvinnut joutua kokemaan samaa.

Dome Karukosken mielestä jokaisessa koulussa pitäisi olla joku, joka vastaa koulukiusaamiseen liittyvistä asioista.­

Näin jälkikäteen harmittaa vietävästi, että elimme silloin maailmassa, jossa kukaan ei osannut tai halunnut puuttua ongelmiin. Opettajat kuittasivat nujakat usein tyyliin, että ”no, pojat on poikia”. Lapset jätettiin yksin, oman onnensa nojaan.

Ymmärrän toki, ettei opettajilla ollut edes mahdollisuutta havaita kaikkea. Ehdottaisinkin, että joka kouluun palkattaisiin ammattitaitoinen henkilö vastaamaan puhtaasti koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan liittyvistä asioista.

Se olisi pieni satsaus taloudellisesti, suuri inhimillisesti.

Jari Lindström neljännen luokan luokkakuvassa.­

”Hajuhaitta käynnisti henkisen helvetin”

Jari Lindström, entinen oikeus- ja työministeri, nykyinen kaupunginvaltuutettu

Alkujaan jouduin koulukiusatuksi heikon hygieniani vuoksi, mikä puolestaan ei ollut oma syyni, ei pienituloisen perheenikään. Jouduimme asumaan Kuusankoskella paperitehtaan asuntoloissa, joissa ei ollut suihkuja, ja joissa vesi tuotiin sisään ämpäreissä kantamalla. Kerran viikossa pääsi saunaan, muutoin ei ollut käytössä kuin vati, jossa sai juuri ja juuri sekä naamansa että kätensä pestyä.

Kaiken lisäksi kärsin vielä ala-asteiässä yökastelusta. Kaikesta tästä ympärilleni syntyi hajuhaitta, joka sitten kolmannelta luokalta lähtien käynnisti kohdallani henkisen helvetin.

” Iso joukko luokkatovereistani oli armottomia. Ivahuudot olivat yleisiä, mutta enemmän sattui se, ettei minua noteerattu.

Iso joukko luokkatovereistani oli armottomia. Ivahuudot olivat yleisiä, mutta enemmän sattui se, ettei minua noteerattu. Kun minuun pidettiin rakoa ja selkäni takana kuiskittiin, koin itseni täysin ulkopuoliseksi ja syrjityksi.

Lähes joka koulupäivän jälkeen portilla odotti sitten aina joku kiusaajista. Jouduin säännöllisesti tappeluihin, joissa sain poikkeuksetta turpiini. Useana päivänä palasin koulusta naama veressä kotiin. Fiilikseni olivat kammottavat.

Kiusaajat olivat yleensä samoja naamoja, mutta en muista tilannetta, että joku opettaja olisi puuttunut kenenkään kiusaamiseen. Toisaalta se oli opettajien kannalta usein haastavaakin, koska en esimerkiksi itse uskaltanut puhua ongelmistani kenellekään.

Jari Lindström muistaa yhä kiusaajansa.­

Henkinen väkivalta oli omalla kohdallani pahempaa kuin fyysinen. Itsetuntoni romahti monesti, mutta toisaalta karvaat kokemukset synnyttivät myös suunnattoman näyttämisen halun. Päätin, että perkele, minä vielä teille kaikille näytän!

Ja minä myös näytin, sekä itselleni että muille.

Nyt haluan oman esimerkkini kautta alleviivata, että yhteiskunnan tulisi puuttua kiusaamiseen ajoissa, etteivät ongelmat eskaloituisi ikuisiksi traumoiksi.

Minäkin muistan kiusaajani yhä. Olen antanut heille kaikille anteeksi, mutta koskaan en pysty unohtamaan.

Liisa Jaakonsaari isän kanssa Oulun kauppatorilla potretissa yleislakkopäivänä 1956.­

”Piileksin tunteja koulun vessassa”

Liisa Jaakonsaari, pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri ja europarlamentaarikko

Koulukiusaaminen on tuonut mieleeni tapahtumat Teuvo Pakkalan koulussa Oulussa. Olin kahdeksanvuotias. Siihen aikaan oli villitys, että pojat kiusasivat tyttöjä lyömällä palleaan. Kaaduin maahan ja henki salpaantui. Pojista oli kai jännittävää seurata maassa kiemurtelevaa uhria. Jouduin lyödyksi useimpana päivänä. Pahimmillaan olisi voinut kuolla. Makasin aina maassa vähän aikaa hengittämättä.

En uskaltanut kertoa kenellekään. Pelkäsin kostoa. Puhuttiin kantelupukeista. Siitä oli runonpätkäkin: Kantelupukki kaakattaa, ei saa rauhassa maatakaan. Muistan, että minulla oli mieli maassa. Katsoin aina koulusta lähtiessäni ikkunasta, oliko pihalla ketään. Aloin kävellä kotiin eri reittiä, etteivät pojat saisi minua kiinni.

Liisa Jaakonsaarta lyötiin koulun pihalla palleaan.­

Kiusaajia oli muutamia, mutta yksi oli erityisen ilkeä. Hän oli jengin johtaja. Kiusaaminen jatkui jonkun aikaa.

Kerran piileksin koulun jälkeen tunteja koulun vessassa. Äiti ihmetteli, missä olen ollut. Sain kerrottua. Äiti otti opettajaan yhteyttä. Kiusaamiseen tuli loppu.

”Kuvan verkkarit olivat ensimmäiset hienot verkkarit ja ne menivät heti rikki, kun minut kaadettiin koulun pihalla. Ja kuvan aktiivinen poika olen ollut aina”, Touko Aalto kertoo.­

”Kiusaaminen on jättänyt haavoja”

Touko Aalto, vihreiden entinen puheenjohtaja

Minua kiusattiin yläasteella. Se oli henkistä nöyryyttämistä, mutta myös fyysisen koskemattomuuden rikkomista.

Pelkäsin, että minuun voidaan millä hetkellä tahansa käydä käsiksi. Minua tuupittiin ja kaadettiin, tavaroitani rikottiin ja heiteltiin ympäri käytäviä ja esimerkiksi polkupyöräni löytyi milloin mistäkin tai hankeen upotettuna.

Kaikkein pahin asia oli, että oma itsetunto lyötiin alas. Se henkinen puoli on kaikkein vaikein. Opin aika araksi.

Minut suljettiin ulos porukoista ja roolitettiin tietynlaiseksi. Yhteisöissä on helposti tietyt roolit. Opin paikkani. Olin heittopussi, jota paiskattiin. Se heikoin lenkki.

” Kiusaaminen on tehnyt hieman aremmaksi. Se on haavoittanut itsetunnon ja minäkuvan, miten on ja käyttäytyy.

Heikompaan lenkkiin kohdistuu kiusaamista, josta on vaikea puhua siinä tilanteessa. Jos on mukana urheiluporukoissa, ihmiset saattavat olla kivoja kahden kesken, mutta kun tulee muita, ollaan inhottavia.

Kiusaajat eivät välttämättä ole yksi porukka. On häiriökäyttäytyjiä ja monenlaisia. Tai jokaista kiusataan, joka sattuu tielle tai olemaan väärässä paikassa.

Kiusattuja on myös monenlaisia. On mustavalkoista sanoa, että kiusattu on jonkinlainen.

Olen oppinut kiusaamisen takia tiettyihin ajattelutapoihin. Kiusaaminen on tehnyt hieman aremmaksi. Se on haavoittanut itsetunnon ja minäkuvan, miten on ja käyttäytyy.

Kiusaamisen takia olen alttiimpi sille, mitä muut minusta ajattelevat.

Kiusaaminen on jättänyt haavoja, miten koen asioita. Se vaikuttaa tunnekokemuksena. En ole osannut puolustaa itseäni. Olen joutunut henkiseksi nyrkkeilysäkiksi.

” Minulla on voimakas tarve, että ihmisiä pitää kohdella hyvin. Ettei ketään jätetä yksin.

Kiusaamiseni päättyi, kun pääsin yläasteelta. Tahdoin hakeutua lukioon aika kauas. Halusin päästä irti roolista, johon olin asetettu. Halu pärjätä on kiusaamisen takia vähän vahvempikin.

Kiusaaminen on vaikuttanut elämääni paljon. Ajattelen, että kaikki mukaan, kaikissa yhteisöissä.

Tahdon mennä istumaan sen ihmisen kanssa, joka on yksin. Olen herkempi aistimaan yhteisössä näitä asioita, kun tiedän, miltä tuntuu.

Minulla on voimakas tarve, että ihmisiä pitää kohdella hyvin. Ettei ketään jätetä yksin.

Omista kouluajoista suurin muutos on some ja nettikiusaaminen, joka ei jätä rauhaan edes turvallisessa ympäristössä. Sen polun olen kokenut vasta aikuisiällä ja voin vain kuvitella, miten paljon pahaa nuoren ihmisen ja lapsen itsetunnolle voidaan aiheuttaa nettikiusaamisen kautta.

Jos sinua kiusataan, toivoisin sinulle rohkeutta löytää ihmisiä, joille asioista voi puhua turvallisesti. Ettei kukaan jää yksin näiden tilanteiden kanssa.

Eristyneisyys johtaa siihen, että alkaa uskoa kiusaajien puhetta. Kukaan ei ole kokemusten kanssa yksin. On kiusaajien omaa heikkoutta painaa toista alaspäin.

Touko Aallon mielestä on tärkeää, ettei kiusattu jää yksin asian kanssa.­

Se on rohkea, joka puhuu näistä. Elämä kantaa kyllä parempaan suuntaan.

Kiusatulle haluaisin sanoa, että ei saa antaa muiden määrittää ilkeiden sanojen kautta, kuka sinä olet. Riittää, että itse tietää, kuka on.

Olisin toivonut, että olisin yläkoululaisena kuullut kiusattujen tarinoita, joihin olisin voinut samaistua.

Kiusaamista kohtaan pitäisi olla nollatoleranssi.

Reeta Vestmanin kiusaaminen alkoi kolmannella luokalla.­

”Pyysin rehtorilta lupaa vaihtaa koulua”

Reeta Vestman, laulaja-näyttelijä

Kova kiusaaminen jatkui kolmannelta luokalta yläasteen loppuun asti, kunnes siirryin Kallion ilmaisutaidon lukioon. Kiusaaminen meni välille fyysiseksi, uhkaavia tilanteita oli useita. Minua potkittiin uimahallissa veden alla tai lukittiin luokkaan.

Puhuin kiusaamisesta opettajille, mutta tilanteeseen ei puututtu. En haluaisi syyttää opettajia, koska heillä ei aina ole tarpeeksi toimivaltaa, mutta ihmetyttää näiden viimeaikaisten kouluväkivaltatilanteiden kohdalla eikö mikään ole muuttunut.

” Soitin kymmenvuotiaana toisen koulun rehtorille ja pyysin lupaa vaihtaa koulua, mutta rehtori nauroi ja ihmetteli, miksi kymmenvuotias hoitaa tällaista asiaa.

Yritin kovasti vaikuttaa asiaan. Soitin kymmenvuotiaana toisen koulun rehtorille ja pyysin lupaa vaihtaa koulua, mutta rehtori nauroi ja ihmetteli, miksi kymmenvuotias hoitaa tällaista asiaa.

Niin kauan kuin kiusaamista esiintyy, tästä pitää puhua. Ja ennen kaikkea oikealla nimellä. Koulukiusaaminen on väkivaltaa. Kun se menee henkisestä väkivallasta fyysisen puolelle, kyse on myös rikoksesta.

Yllättävän usein selitetään, ettei kiusaajillakaan ole kaikki hyvin ja heitä pitää ymmärtää. Varmasti on näin, mutta se on ihan toisen keskustelun aihe ja toinen ongelma ratkaistavaksi. Ei mikään oikeuta siihen, että omaa raivoa puretaan lyömällä muita. Jos käyttäytyy väkivaltaisesti, on tultava muitakin seurauksia kuin vain puhetta.

Reeta Vestmanin pitkään jatkunut kiusaaminen päättyi vasta lukiossa.­

On tärkeää, että jokainen kiusaamisen uhri muistaa, ettei syy ole hänessä. Olen antanut anteeksi enkä kanna kaunaa, vaikka minuun on jäänyt jälkiä, jotka näkyvät edelleen. Vieläkin välttelen välillä ihmisten katseita, koska olin aiemmin niin tottunut siihen, että katseet ovat vihamielisiä.

Kiusaaminen voi viedä todella epätoivoisiin tilanteisiin. Olin masentunut ja koin syvää epätoivoa sekä ulkopuolisuuden tunnetta. Minut pelasti se, että harrastin musiikkia, josta tuli lukioiässä myös ammatti. Harrastukseni kenties provosoivat kiusaajia, mutta samalla ne pelastivat minut.

Kristoffer Ignatiusta kiusattiin väkivaltaisesti.­

”Elin päivittäisessä pelossa”

Kristoffer Ignatius, juontaja

Kouluajan väkivaltaiset pahoinpitelyt vaikuttavat minuun edelleen. En enää vello jatkuvassa pelossa, mutta menneisyys elää minussa. Turvattomuuden tunne on edelleen vahva.

Se tulvahtaa esiin todella herkästi arkisissa tilanteissa, kun mikä tahansa pienikin asia muistuttaa entisestä. Joskus tunne kestää ohikiitävän hetken, joskus tunteja. Joskus ei tarvitse kuulla kuin kovaäänistä riitaa ja ahdistuskohtaus iskee.

Olin väkivaltaisen kiusaamisen kohteena lähes koko kouluajan alakoulusta yläkoulun loppuun. Kiusaamisen aiheeksi kelpasi kaikki, yhtä hyvin ulkonäkö, kävelytyyli, tanssiharrastus ja yksinhuoltajaperheen varattomuus. Opettajat puhuivat luokalle ja joskus myös pienemmässä piirissä kiusaajille, mutta ei puhuminen auttanut.

” Elin päivittäisessä pelossa.

Elin päivittäisessä pelossa. Varsinkin yläasteella fyysistä väkivaltaa oli jatkuvasti. Minua tönittiin rajusti kaiteita tai seiniä päin ja liikuntatunnilla uimahallissa yritettiin hukuttaa pitämällä veden alla. Väkivalta löytää aina paikkansa ja muotonsa.

Nykyisin Kritoffer Ignatius tunnetaan juontajana.­

Jatkuessaan väkivalta myös paheni. Yläasteen loppuvaiheessa tiesin, että jotain tulisi tapahtumaan. Joko tekisin jotain itselleni tai joku muu tekisi minulle jotain todella pahaa. Aloin olla niin turtunut, ettei millään ollut enää mitään väliä. Suunnittelin omia hautajaisiani.

Väkivalta kärjistyi pahoinpitelyyn, jossa menetin tajuntani. Minut vietiin ambulanssilla sairaalaan. Vieläkin tunnen ihollani asfaltin, jota vasten minua hakattiin. Ja keho muistaa ne iskut. Olen saanut ammattiapua, mutta syvällä sisimmässä oleva kauhu pyrkii välillä pintaan eikä mikään tunnu poistavan mielestä kaikkea koettua.

”Rankinta oli miettiä, mikä minussa on vialla”

Waltteri Torikka, oopperalaulaja

Kasvoin lähiölapsena Tampereella. En tarkkaan tiedä, miksi olin kiusattu yläasteen ajan. En osannut olla kova jätkä, olin herkkä. Se ehkä on syy. Ehkä kiusaajanikaan eivät osaisi selittää käytöstään.

Kiusaajat olivat paikallisessa jengissä, mutta kyllä minua kiusattiin jonkun verran myös koulussa. Kaikki he olivat poikia. Koulussa tapahtuneeseen kiusaamiseen saattoi vaikuttaa se, että olin yläasteella uusi oppilas. Muut olivat olleet yhdessä ala-asteelta asti. Eniten kiusaamista oli koulun ulkopuolella. Se oli lähinnä nimittelyä, tönimistä ja pään lumihankeen työntämistä.

Rankinta oli miettiä, mikä minussa on vialla. Kyllä siinä varmasti itsetunto kärsi. En tajunnut, että olen vain erilainen ja erotun joukosta. Veikkaan, että nykyään erilaisuutta hyväksytään paremmin.

Minulla oli myös kavereita, mutta en puhunut heille kiusaamisestani. En puhunut siitä kotonakaan. Olin yksin asian kanssa. Ainakin äidilleni kiusaamiseni tuli yllätyksenä, kun aloin puhua siitä.

Kun jotakin ikävää tapahtui, yritin sivuuttaa sen mielestäni. Sitä en tiedä, miksi vaikenin asiasta. Ehkä se johtui häpeästä. Koin itse häpeää, mutta eihän sen niin pitäisi mennä.

” En koe tarvitsevani mitään anteeksipyyntöjä.

Kerran pääsin koulussa jonkinlaisen erityisryhmän kanssa Lapin matkalle. Ehkä opettajat olivat huomanneet syrjintäni ja yrittivät jotenkin auttaa asiaa. Kiusaamiseni loppui, kun lukio alkoi ja tuli uusia ystäviä.

En ole myöhemmin keskustellut asiasta kiusaajieni kanssa. Kun kerroin kiusaamisestani julkisesti, joku heistä kertoi Facebookissa, ettei ollut osannut ajatella samalla tavalla kuin minä ajattelin tapahtuneista.

En koe tarvitsevani mitään anteeksipyyntöjä. Kaikki koettu on ollut materiaalia tulevaisuutta varten. Herkkyytenikin on nyt vahvuuteni.

Monilla saattaa mennä kiusaamisen takia itsetunto ja luottamus muihin kokonaan. Mielestäni kiusaamisen voi laittaa usein kotikasvatuksen piikkiin. Aikuisten pitäisi korostaa lapsille, ettei kiusaaminen ole ok.

On aikuisten osaamattomuutta, jos kiusaamiseen ei uskalleta puuttua. Vanhempien on ehkä vaikea hyväksyä, että oma lapsi kiusaa muita.