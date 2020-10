Kommentti: Trumpin virus sotkee myös Bidenin taktiikat

Trump saattaa taistella pian hengestään eikä jatkokaudesta presidenttinä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden näyttää maskia. Bidenin kampanjan valtiksi on otettu vastuullisuus viruksen torjunnassa.­

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa odotettiin lokakuun yllätystä ja sellainen todella saatiin. Voi olla että seuraavina viikkoina Donald Trump ei taistele jatkokaudesta vaan elämästään.

Tuskin kenenkään koronatartuntaa hoidetaan paremmin kuin Yhdysvaltain presidentin, mutta Trump on iäkäs ja selvästi taudin riskiryhmässä.

Trumpin tartunta on shokki myös hänen haastajalleen, demokraattien Joe Bidenille. Bidenin vahvin valtti on ollut koronaviruksen torjunnassa epäonnistuminen. Viruksen aiheuttama Covid-19 sairaus on surmannut yli 200 000 amerikkalaista.

Trumpin toiminnassa asiassa on paljon toivomisen varaa. Välillä hän on vähätellyt taudin vaarallisuutta, välillä vaatinut talouden avaamista virusvaarasta huolimatta. Olisi pitänyt torjua virusta ja tautia. Sen sijaan on keskitetty poliittisiin kamppailuihin, jotka ovat levinneet kaduille.

Huoli tartunnoista on levinnyt myös Trumpin uskollisille kannatusalueille. Bidenilla oli kortit käsissään.

Bidenin pitää olla varovainen

Trumpin tartunta romuttaa Bidenin taktiikat. Biden ei voi antaa vaikutelmaa, että hän ivaisi sairastunutta kilpakumppaniaan.

Yhdysvalloissa presidentti ei ole vain henkilö vaan instituutio. Trumpin aikana instituution kunnioitus on rapissut. Sairauden uhkaama presidentti voi kuitenkin saada sympatiat osakseen.

Jo Bidenin puolesta päätöksensä tehneet voivat muuttaa sitä tai ainakin jättää äänestämättä. Vaalijärjestelmän vuoksi demokraatit tarvitsevat selvän voiton. Korkea äänestysprosentti on heille tärkeä. Jos Biden tulkittaisiin puheissaan mauttomaksi, äänestysinto saattaisi laskea.

Siksi Joe Bidenin pitää olla kieli keskellä suuta. Samalla pitäisi olla hienotunteinen valtiomies ja ärhäkkä haastaja.

Miesten ensimmäisessä väittelyssä Biden pärjäsi monien arvioiden mukaan hyvin. Nyt jäljellä olevat kaksi presidenttiehdokkaiden väittelyä hyvin todennäköisesti peruuntuvat. Bidenin on enää turha hioa keinojaan niihin.

Nyt mennään niillä eväillä, jotka on pöytään lätkäisty. Jos Trumpin tila ei huononnu nopeasti, hän osaa kampanjoida pelkällä Twitterilläkin. Tai ainakin joku osaa hänen puolestaan.

Kamala Harris esiin

Biden on 77-vuotias. 74-vuotiaan Trumpin terveydentila voi herättää kysymyksiä myös Bidenin jaksamisesta mahdollisessa presidentin virassa.

Tämä korostaa 55-vuotiaan varapresidenttiehdokkaan Kamala Harrisin roolia. Harrisin ja varapresidentti Mike Pencen pitäisi väitellä ensi viikolla. Sitä odotetaan kiinnostuksella. Pence on hyvän kamppailijan maineessa, mutta syyttäjänä toiminut Harriskin osaa argumentoinnin. Nyt kamppailun merkitys kasvaa.

Bidenin valintaa demokraattien presidenttiehdokkaaksi auttoi se, että hän on monelle amerikkalaiselle tuttu ja turvallinen hahmo. Tärkeä syy siihen, että Biden valitsi Harrisin varapresidenttiehdokkaakseen on, että Harrisin uskotaan tuovat naisten ja vähemmistöjen ääniä.

Nyt leviää ajatus, että tulevan neljän vuoden aikana Harris todella saattaa nousta virkaa tekeväksi presidentiksi. Se saattaa säikäyttää sellaisia konservatiiveja, jotka olisivat valmiita äänestämään Bidenia arvaamattoman Trumpin sijasta.

Harrisin tosipaikka tuli ennen kuin hän kuvittelikaan.

Sekasorto leviää

Presidenttikampanjoiden lisäksi koko Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä ajautuu sekasortoon. Presidentinvaalien äänestys on käynnissä. Jos Trumpin tartunta johtaisi vakavaan sairastumiseen ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan, tilanne olisi ennen näkemätön.

Yhdysvalloissa presidentinvaalit pyritään pitämään ajallaan. Niin tehtiin sisällissodan aikana ja toisen maailmansodan aikana. Jos presidentti kuolee tai tulee toimintakyvyttömäksi kautensa aikana, virkaan nousee varapresidentti. Tällaiseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole varauduttu.

Jo presidenttiehdokkaan valinta esivaaleineen on prosessi, joka kestää kuukausia. Oli Trumpin tilanne miten paha tahansa, häntä ei voida korvata lennosta.

Vaalien alla mieliala on kuumeinen. Veritekoja on jo tehty. Trump saa suurta kannatusta erilaisissa asemiesten joukkioissa. Myös jotkut hänen vastustajansa voivat valmistautua suoraan toimintaan.

Mielipidekyselyissä alakynnessä ollut Trump ehti lietsoa epäluuloa postiäänestystä kohtaan. Hän väitti sen johtavan huijauksiin. Kuitenkin tartuntauhan vuoksi suuri osa yhdysvaltalaisista aikoo postiäänestää.

Trump ehti luoda kuvan siitä, että häneltä ollaan viemässä valta vilpillä. Hänen vakava sairastumisensa johtaisi uusiin salaliittoteorioihin, joiden seurauksia ei hallitsisi enää kukaan.

Yhdysvallat on nyt ruutitynnyri.