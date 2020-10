Suomalaiset hurahtivat Suomen luontoon – ja se voi auttaa jopa stressiin

Koronavuonna suomalaiset ovat hullaantuneet luonnossa liikkumisesta. Tutkija Marjo Neuvosen mukaan metsä voi olla henkireikä.

Viime kuukausina on ollut mahdotonta avata somekanavia, kuten Facebookia tai Instagramia, törmäämättä tuttavien luontokuviin. Niissä poseerataan patikkaretkellä ruskamaisemassa, esitellään kalasaalista mökkijärvellä tai metsästä kerättyjä mustikkasankoja ja sienikoreja.

Ovatko suomalaiset yhtäkkiä joukolla hurahtaneet ulkoiluun ja luonnonantimien keräilyyn?

” Moni asia viittaa siihen, että ulkoilu luonnossa on ollut korona-aikana suosittua. Siitä kertoo muun muassa Metsähallituksen käyntimäärien kasvu.

Ihan näin radikaalista muutoksesta ei ole kyse, toppuuttelee Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Marjo Neuvonen.

– Suomalaisille luonto on ollut perinteisesti tärkeä asia, ja meillä on ollut tiivis metsäsuhde. Mutta osa on ehkä kadottanut sen. Osa lapsista ja nuorista elää hyvin urbaaneissa ympäristöissä, ja olisi tärkeää, että heillä säilyisi mahdollisuudet luontokontakteihin. Onneksi meillä on eurooppalaisittain verrattuna vielä hyvin tarjolla vihreätä ympäristöä.

Marjastaminen on todellista hyötyliikuntaa, jonka tuloksista voi nauttia pitkin talvea. Metsässä liikkumisen on todettu myös vähentävän stressiä.­

Aikaisemmista tutkimustiedoista näkee, että suomalaiset ovat jo ennestään olleet varsin innokkaita metsäihmisiä.

Lähes kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat ulkoilua jonkin verran vuoden aikana. Yli puolet suomalaisista harrastaa kävelyä, pyöräilyä, uintia luonnon vesissä, marjastusta ja luonnon katselua. Kaksi viidestä suomalaisesta harrastaa sienestystä, auringonottoa rannalla, pienpuiden keräilyä ja pilkkomista, maastohiihtoa, veneilyä ja kalastusta.

Neuvonen tutkii Luken Biotalous ja ympäristö -yksikössä luonnon virkistyskäyttöä. Hän on mukana tekemässä laajaa valtakunnallista tutkimusta suomalaisten ulkoilutottumuksista myös tämän vuoden osalta. Tiedon keruu ja arviointi on meneillään, siksi Neuvonen ei voi antaa luotettavia tilastotietoja koronavuoden 2020 vaikutuksesta suomalaisten ulkoiluintoon.

Neuvonen huomauttaa kuitenkin, että moni asia viittaa siihen suuntaan, että ulkoilu luonnossa on ollut korona-aikana suosittua. Siitä kertovat muun muassa Metsähallituksen käyntimäärien kasvusta kertovat mittaukset ja ihan yleisöhavainnotkin.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevat ulkoilureitit ovat olleet kauniilla säillä suorastaan ruuhkaisia.

” Meillä on näyttöjä siitä, että metsässä liikkuminen ja oleskelu auttaa palautumaan stressistä työpäivän jälkeen.

– Etenkin kaupunkilaiset hakeutuvat ulkoilupaikkoihin, joissa on hyvät palvelut: opastettuja reittejä ja tilaa ulkoiluharrastuksille.

Neuvonen uskoo, että kaupunkilaisille lähimetsät ja muut viheralueet ovat olleet korona-aikana entistä tärkeämpiä.

– Ihmiset pääsevät hetkeksi hengähtämään korona-arjesta, ja on ollut mahdollista tavata ystäviä, joita ei sisätiloissa ole ollut turvallista nähdä. Se on ollut varmasti iso motiivi monelle, joten monelle marja- tai sienisaalis voi olla vain mukavaa extraa, eikä varsinainen syy lähteä liikkeelle.

Luonnossa liikkumisen terveyshyötyjä on tutkittu paljon viime vuosina. On todettu, että se on auttaa muun muassa stressistä palautumissa. Hyvinvointia lisää se, että luonnossa liikkuessa on voinut tavata ystäviä ja tuttavia. Tai tarpeen vaatiessa metsä on paikka, jossa saa olla täysin yksin ja rauhassa.

– Meillä on näyttöjä siitä, että metsässä liikkuminen ja oleskelu auttaa palautumaan stressistä työpäivän jälkeen.

Kun useat sisäliikuntapaikat, kuten kuntosalit, ovat olleet suljettuina, lähiluonnon ja ulkoilualueiden merkitys paikkana harrastaa liikuntaa on korostunut.

– Olen alkanut itsekin ajatella luontoalueista yhä laajemmin hyvinvoinnin voimavarana – vaikka toki ajattelinkin ammattini vuoksi lähtökohtaisesti niin, että viheralueet ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon kannalta. Mutta on se korostuneemmin noussut esille. Metsä voi olla henkireikä ja puhalluspaikka.

Ulkomaanmatkailun ollessa jäissä moni suomalainen suuntasi kesällä lomailemaan luonnonläheisiin paikkoihin. Mökkeilyn suosion kasvu näkyi muun muassa vuokramökkien kysynnässä.

– Korona-aikana moni on matkaillut kotimaassa ja vapaa-ajan asunnolla on vietetty aikaa, jolloin on myös liikuttu ulkona kevään, kesän ja syksyn aikana, Neuvonen sanoo.

Tähän viittaa myös Metsähallituksen tieto, jonka mukaan syyskuun alussa lunastettujen kalastonhoitomaksujen tuotto oli lähes 20 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

– Tänä kesänä kalastus on selvästi yhdistänyt suomalaisia. Lapset ovat houkutelleet vanhempia kokeilemaan kalastamista, ja moni on herätellyt vanhan harrastuksen vuosien jälkeen henkiin, kertoo Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi tiedotteessa.

Erilaisista luonnossa tapahtuvasta puuhastelusta onkin mahdollista tehdä eri sukupolvia yhdistäviä harrastuksia. Neuvonen kertoo, että tutkimusten mukaan innokkaimmat marjastajat eli ne, jotka keräävät ämpäritolkulla marjoja, ovat usein yli 65-vuotiaita.

Tutkija näkee myös tässä mahdollisuuden välittää kertynyttä marjatietoutta perheissä nuoremmille polville.

– Minulla itselläni on juuret maaseudulla ja on helppo nähdä, kuinka marjastus on ollut tärkeä osa maaseudun elämää ja ruokahuoltoa, Neuvonen kertoo.

– Olen miettinyt, että olisi kulttuurinen teko, jos nämä hyvät, ahkerat marjastajat osaisivat välittää tiedot hyvistä marjapaikoista eteenpäin. Monen sukupolven yhteiset marjastusretket voisivat olla hyvä tapa opettaa taitoja eteenpäin ja innostaa siihen.

Neuvonen toivoo, että lapsille voisi opettaa luonnossa liikkumisen iloa ja luonnon kunnioittamista.

– Erilaisia taitoja ja innostuksen siementä tarvitaan, vaikka se ei tietyssä iässä olisikaan se tärkein juttu, Neuvonen naurahtaa.

– Mutta ehkä luontoyhteys voisi myöhemmin elämässä muodostua tärkeäksi. Olisi hienoa pystyä luomaan hyviä muistoja. Tärkeintä lasten kanssa on yhdessäolon kokemus, ei niinkään se, että saadaan kerättyä valtavan paljon marjoja.