Kommentti: Ravintoloiden uudet rajoitukset tuntuvat kohtuuttomilta, mutta epidemiologisesti niissä on järkeä

Sattumalla on suuri osuus koronavirustaudin leviämisessä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Aika moni ihmettelee parhaillaan, miksi hallitus päätti rajoittaa ravintoloiden aukioloa koko Suomessa. Kainuulainen yökerho Onnela joutuu kärsimään rajoituksista yhtä paljon kuin öisen Helsingin vilkkain menomesta. Siitä huolimatta, että Kajaanista löytyi kahden viime viikon aikana yksi uusi koronatartunta ja Isolta kirkolta yli 400.

Oikeudenmukaista ja kohtuullista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen perusteli uusia ravintolarajoituksia keskiviikkona Ylen A-studiossa. Puumalaisen mukaan ravintoloissa – koko maassa siis – on potentiaali, mahdollisuus, isoihin tartuntaryppäisiin. Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsi helsinkiläisen ravintolan, jonka asiakkaista yli 40:llä todettiin tartunta syyskuun puolivälin jälkeen. Tarvittiin siis ehkä vain yksi tartunnastaan tietämätön ihminen väärässä paikassa, ja tauti ryöpsähti.

Se on sitä potentiaalia, huonoa tuuria. Sen vuoksi ravintola-alan työpaikat ovat vaarassa koko maassa. Se tuntuu kohtuuttomalta.

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan ravintoloissa on potentiaali isoihin tartuntaryppäisiin.­

Ajatuksena potentiaalin torjuminen tuntuu tyhjään ampumiselta. Silti, epidemiologisesta näkökulmasta, sen takana on vankkaa logiikkaa.

Tuore The Atlantic -lehti avaa hyvin koronapandemian erityislaatuista luonnetta. Uusi koronavirus sars-cov-2 on klustereina, ryppäinä leviävä taudinaiheuttaja. Siksi perinteinen R-luku ei kuvaa sen käyttäytymistä kovin hyvin. R-luku antaa keskiarvon siitä, kuinka moneen ihmiseen yksi tartunnan kantaja todennäköisesti tartuttaa taudin. Voi olla, ettei kehenkään. Voi myös olla, että infektion saanut on niin sanottu supertartuttaja, joka levittää muutamassa tunnissa viruksen kymmeniin samassa tilassa oleskeleviin. Näitä tapauksia on raportoitu paljon.

Koronaviruksen käyttäytyminen on tieteen kielellä stokastista: sattumalla on siihen suuri osuus. Siksi epidemian torjuntastrategiassa on tärkeää keskittyä ryvästymiin ja niiden sammuttamiseen mahdollisimman nopeasti.

” Ryvästymiä esiintyy erityisesti huonosti tuuletetuissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä ilman kasvomaskeja.

Ryvästymiä esiintyy erityisesti huonosti tuuletetuissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä ilman kasvomaskeja. Tiloissa, joissa puhutaan kovaan ääneen, lauletaan tai huudetaan. Niissä ei pidetä turvavälejä, eivätkä ne välttämättä edes auttaisi, sillä virusta sisältävät aerosolipisarat leijuvat ilmassa pitkään. Yksi tartuttaja tällaisessa tilassa on se potentiaali, josta voi lähteä liikkeelle iso ryvästymä.

Hallitus ja terveysviranomaiset pyrkivät siihen, ettei missään päin Suomea jouduttaisi epidemian kiihtymisvaiheesta sen leviämisvaiheeseen. Silloin sattumanvaraisuuden merkitys vähenee, ja tartuntaketjuja tulee niin paljon, ettei niitä ehditä jäljittää ja katkaista. Silloin sairaalahoidon tarve alkaa taas kasvaa, samoin kuin tehohoidon. Ja se johtaa kuolemantapausten määrän nousuun, sillä tautiin ei edelleenkään ole tehokkaita täsmälääkkeitä. Hetkeä aiemmin vielä hallinnassa ollut tilanne muuttuu nopeasti hallitsemattomaksi.

Silloin kysyttäisiin suureen ääneen, mikseivät viranomaiset tehneet mitään katastrofin estämiseksi.

Poikkeustoimia Espanjassa: asevoimien asiantuntija desinfioi kulttuurikeskusta Madridissa.­

Suomessa ja muuallakin Euroopassa kesän suvantovaihe on takana, ja tauti leviää jälleen huolestuttavan nopeasti. Suojaus laski hetkeksi. Se taisi olla paha virhe.

The Atlantic nostaa Japanin hyväksi esimerkiksi epidemian hallinnasta. Tauti iski sinne varhain ja kovaa viime talvena. Kun leviäminen saatiin hallintaan huhtikuussa voimaan tulleen hätätilan aikana, suojausta ei pudotettu alas. Japanin viranomaiset ymmärsivät ryvästymien merkityksen viruksen käyttäytymisessä ja iskivät niihin jäljittämällä tartuntaketjuja taaksepäin alkulähteille saakka. Samalla superleviämiseen sopivat tapahtumapaikat suljettiin. Strategia on onnistunut muutamia uusia tautiryppäitä lukuun ottamatta, ja yhteiskuntaa on voitu vähitellen avata.

Monet muut maat eivät ole ottaneet riittävästi huomioon superleviämisen mahdollisuutta. Niillä on riski poimia huonoimmat hedelmät kahdesta puusta: ne ovat asettaneet tuskallisen rasittavia rajoituksia pystymättä hillitsemään epidemiaa merkittävästi:

”Britannian hiljattainen päätös rajoittaa kokoontumiset ulkona kuuteen henkilöön mutta samalla sallia pubien ja baarien aukiolo on vain yksi monista esimerkeistä, sanoo Princetonin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkija Dylan Morris The Atlantic -lehdelle.

The Atlantic -lehti nostaa Japanin hyväksi esimerkiksi epidemian hallinnasta. Japanilainen antikoronamaskotti, Koronon, tervehti kadunkulkijoita Tokiossa 30. syyskuuta.­

Keinoja ryvästymien nopeaan tunnistamiseen ja tukahduttamiseen on. Yksi mahdollisuus on ottaa laajan käyttöön halpoja pikatestejä. Tätä Suomessakin selvitetään.

Pikatestit eivät ole yhtä herkkiä kuin perinteiset, keskuslaboratorioissa tehdyt pcr-testit, eli ne eivät löydä yhtä hyvin positiivisia tapauksia kuin pcr-testit. Silti pikatestit pystyvät osoittamaan tarkasti ne, joilla virusta ei ole – ja jotka sitä eivät levitä. Ja kun pikatestin hinta lasketaan vain senteissä tai euroissa eikä kymmenissä tai sadoissa euroissa kappale, niitä voidaan tehdä paljon ja usein esimerkiksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

The Atlanticin artikkeli suosittelee myös tartunnan saaneiden kontaktien jäljitystä ketjussa taaksepäin tartuntahetkestä. Näin päästään paremmin kiinni ryvästymiin kuin selvittämällä potilaan tartunnan jälkeisiä kontakteja.

Ravintoloissa monet miettivät parhaillaan, miksei hallitus kohtele muita elinkeinoelämän aloja yhtä kovin rajoituksin. Siihenkin voidaan vielä joutua, ikävä kyllä. Syksy ei ole alkanut kovin hyvissä merkeissä.