Kontulan skeittipuistossa on kansainvälisen tason pooli – video: huippuskeittaaja Jussi Korhonen näyttää, miten se otetaan haltuun

Suomen pooliskeittauksen pioneeri Jussi Korhonen esitteli Helsingin Kontulaan valmistuneen yli kolme metriä syvän poolin ja kertoi, mitä pooliskeittaus vaatii. Katso video!

Kontulan skeittipuisto avasi ovensa virallisesti ennen syyskuun puoliväliä, ja samalla aukesi kansainväliset vaatimukset täyttävä pooli eli allas. Kyseessä on merkittävä lisä Helsingin skeittauspaikkoihin.

Yllä olevasta videosta näet huippuluokan vertti- ja pooliskeittaja Jussi ”Kärä” Korhosen taidonnäytteen Kontulan altaassa.

Kontulan skeittipuistossa on kolme aluetta: pooli, street ja tasainen skeittausalue. Alueella potkii puolenpäivän aikaan useita harrastajia. Poolin syvän pään reunalla istuu yksi Suomen vertti- ja pooliskeittauksen pioneereista.

Jussi ”Kärä” Korhonen on skeitannut kunnioitettavat 33 vuotta ja luonut uraa myös täysammattilaisena. Hän on seurannut lajin kehitystä sekä kulttuurin kasvua siitä lähtien, kun nousi laudan päälle vuonna 1987.

Jussi Korhonen on suomalaisen vertti- ja pooliskeittauksen pioneeri.­

Harrastajat eivät ole malttaneet odottaa Kontulan skeittipuistoa. Ensimmäiset skeittaajat rynnivät paikalle heti, kun valut oli saatu valmiiksi.­

Korhonen on suurten ramppien ja altaiden erikoismies. Tässä on oikea ihminen kertomaan, millainen merkitys Kontulan skeittipuiston poolilla on harrastajille.

– Tämä on toivottu ja kaivattu lisä – etenkin tämä poolin syvä osuus. Tässä riittää taidokkaammillekin työnsarkaa. Matalammilla osioilla voi taas päästä hiljaisemmillakin vauhdeilla pool- ja bowl-skeittauksen maailmaan.

Puiston pooliosiossa matala ja syvä puoli yhdistyvät eräänlaisen yhdyskäytävän kautta. Kontulan skeittipuiston on suunnitellut maisema-arkkitehti Janne Saario. Hän kertoo, että suunnittelussa on ollut muutama avaintavoite.

– Tärkeintä on se, että sitä (poolia) pystyy skeittaamaan kokonaisuutena. Siellä pysyy flow ja vauhti. Otimme suunnitteluun avuksi skeittaajia jo varhaisessa vaiheessa. Mielipiteitä kysyttiin myös skeittipuistojen rakentajilta maailmalta. Poolin suunnittelussa oli lopulta mukana suuri joukko ihmisiä.

Toinen tärkeä tavoite oli suunnitteluvaiheessa se, että pooli täyttää kansainvälisten kilpailujen vaatimukset.

Kontulan skeittipuiston street-puoleen voit tutustua alla olevassa videossa. Alueen esittelee street-kisaaja Joni Laurinen.

Jussi Korhosen mukaan Helsingissä ei ole ollut tarjolla vastaavaa paikkaa etenkään taidokkaimmille pooliskeittaajille. Näin ollen on luonnollista, että vastaanotto on ollut lajipiireissä innokas.

– Tämä on kaikilta yksityiskohdiltaan kalifornialaisen pooli- ja rataskeittausperinteen mukainen. Kaikki reunat ja pinnan sileys ja muodot – ne täyttävät kulttuurin vaatimukset, Korhonen arvioi.

Helsingissä on nyt siis tarjolla maailmanluokan pooliskeittauspaikka. Mitä laji loppujen lopuksi vaatii?

Jussi Korhosen mukaan keskeisessä osassa on vauhdinhallinta. Tilanteet tulevat altaassa vastaan nopeasti. Kokemuksen myötä vauhti ja tekninen vaatimustaso kasvavat entisestään.

– Jos pooliskeittausta vertaa vaikkapa autourheiluun, niin ollaan lähellä rallia. Liikkeet ovat nopeita, vaihteita vaihdetaan paljon ja tilanteet ovat nopeita. Sitten on vielä korkeuseroa. Jos haluaa körötellä rauhassa ja keskittyä teknisiin yksityiskohtiin temppujen maailmassa, niin tämä ei ole oikea laji.

Käytännössä 30–60 sekunnin suoritus vie kokeneenkin pooliskeittaajan voimat. Voimantuotto tapahtuu suurelta osin skeittaajan reisissä ja keskivartalossa, joten suoritus on väistämättä intensiivinen. Vauhdin ylläpitäminen on fyysistä työtä.

Poolin reunalta katsottuna homma näyttää esimerkiksi tavallisen lenkkeilijän silmiin aivan käsittämättömältä.

– Tietenkin tämä näyttää hurjalta! Tämähän on show’ta ja rokkenrollia! Tämän kuuluu näyttää hurjalta yleisöön ja sellaiselle, jolla ei ole samanlaista hermostollista kontaktia siihen, miltä se tuntuu, Korhonen selvittää.

Varusteita on tietysti osattava käyttää, sillä loukkaantumisriski on aina olemassa. Se on osa lajia – ja urheilua ylipäätään.